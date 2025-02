Das Spiel zwischen der SC Fortuna Köln und dem 1. FC Köln U21 endet unentschieden

Spielinfos:

Datum & Uhrzeit: 09.02.2025 14.00 Uhr

Austragungsort: Köln

Wettbewerb: Regionalliga West

Spieltag: 21

Spielbericht: SC Fortuna Köln gegen 1. FC Köln U21 3:3 (3:1)

Köln. Ein aufregendes Kopf-an-Kopf-Rennen bietet sich den 2.430 Zuschauern im Kölner Südstadion am Sonntag.

Nach gerade einmal 22 Spielminuten landet Mansour Ouro-Tagba den ersten Treffer und bringt die Gäste in Führung. Unmittelbar darauf klingelt es schon wieder im Kasten. Wir sehen das Gegentor durch Adrian Stanilewicz (25). Tor Nummer drei schießt Julius Biada: Wieder Köln (37). Ein aufregendes Hin und Her entwickelt sich vor den Augen der Zuschauer. Stipe Batarilo-Cerdic (Köln) trifft in Minute 42. Jaka Cuber Potocnik trifft für Köln (69). Es steht 3:2 für die SC Fortuna Köln.

In der verbleibenden Spielzeit versuchen die Kölner durch Spieleraustausch nochmal neue Energie aufs Feld zu bringen. Nik Jochen Orth kommt rein für Dominik Ernst. Die Bemühungen bleiben jedoch fruchtlos.

Das Spiel ist fast zu Ende, da geht die Kugel nochmal rein: Sieben Minuten vor Abpfiff kickt Yannick Mausehund den Ball mit Erfolg über die Linie und meistert den Ausgleich für den 1. FC Köln U21 (83).

Tore fallen keine mehr. In Spielminute 94 handelt sich der 1. FC Köln U21 noch eine Gelbe Karte ein.

Die Aufstellungen: SC Fortuna Köln - 1. FC Köln U21

SC Fortuna Köln: Julius Biada (31), Adrian Stanilewicz (20), Robin Afamefuna (22), Seymour Fünger (5), Stipe Batarilo-Cerdic (8), Henri Carlo Matter (14), Dominik Ernst (2), Joshua Chima Eze (6), Marvin Mika (11), Felix Buer (1), Barne Pernot (4)

FC Köln U21: Mikail Özkan (8), Yannick Mausehund (23), Meiko Sponsel (2), Mansour Ouro-Tagba (15), Oliver Issa Schmitt (7), Marco Höger (37), Jonas Nickisch (1), Georg Strauch (18), Patrik Kristal (12), Teoman Akmestanli (4), Arda Süne (10)

Schiedsrichter: Tobias Esch

Assistent: Lukas Dahmann

Assistent: Kevin Orbach



Themenseite: Regionalliga West

Die Inhalte dieses Berichts wurden automatisch auf der Basis von DFB-Daten zusammengestellt.