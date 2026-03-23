„Das Spiel war sehr hektisch“, Lupo dreht Partie gegen Gifhorn

„Das Spiel war auf jeden Fall sehr hektisch. Wenn man den Spielbericht sieht, denkt man sich, was da alles passiert.“, sagte Junior Laubach.

Dabei begann alles nach Plan für die Gäste. „Die ersten halbe Stunde kamen wir sehr gut rein, waren dominant, hatten mehr Ball und kamen zu Chancen.“ Die frühe Führung durch Davide de Gaetani (9.) passte ins Bild: „Das 1:0 war positiv.“

Doch nach rund 30 Minuten verlor Lupo den Faden. „Danach war sehr viel Unruhe drin, wir waren in den Zweikämpfen einen Schritt zu spät.“ Die SV Gifhorn wurde stärker: „Gifhorn war präsenter und robuster.“

Die Folge: der Ausgleich durch Lukas Grega (42.) und kurz vor der Pause sogar die Führung durch Wayne Rudt (45.). „Es ist ärgerlich, dass du dann mit einem Rückstand in die Kabine gehst, obwohl du geführt hast.“

Auch nach dem Seitenwechsel blieb es zunächst zerfahren. „Es war ein Mittelfeldspiel, selten Chancen, beide Mannschaften in den Zweikämpfen.“ Dann kam die spielentscheidende Szene: „Dann kam die rote Karte für SV Gifhorn, das war für uns ausschlaggebend.“

In Überzahl übernahm Lupo die Kontrolle. „Wir haben Druck gemacht und wollten schnell den Ausgleich erzielen.“ Dieser gelang durch Gianluca Calogero Volanti (66.) zum 2:2.

Die Gäste blieben am Drücker. „Wir hatten mehr Ballbesitz, mit einem Mann mehr ist es einfacher.“ In der Schlussphase folgte die Entscheidung: Mahmoud Kaabi traf in der 84. Minute zum 3:2. „Das war auch verdient.“

Doch die Partie blieb bis zum Schluss dramatisch. „Gifhorn hatte in der letzten Minute noch einen Standard und hat gegen den Pfosten geköpft, dann war direkt Abpfiff.“

Am Ende überwog die Zufriedenheit bei den Gästen. „In der zweiten Halbzeit, ab der roten Karte, hat die Einstellung gestimmt.“ Und weiter: „Wir waren froh, dass wir die drei Punkte mitgenommen haben.“

Mit dem Sieg festigt Lupo Martini Wolfsburg II mit 41 Punkten Rang vier, während der SV Gifhorn bei 25 Zählern im Tabellenmittelfeld bleibt.

Am kommenden Spieltag empfängt Lupo Martini Wolfsburg II den FC Schwülper (So., 29.03.26, 15:00 Uhr), während der SV Gifhorn bereits am Samstag beim FC Brome 1919 (Sa., 28.03.26, 14:00 Uhr) antritt.