Das Spiel von MTV München gegen SV Pullach endet im Dunkeln

Die Partie wurde drei Minuten vor Schluss abgebrochen. Nun muss das Sportgericht über die Wertung des Bezirksliga-Spiels entscheiden.

Plötzlich wurde es dunkel auf dem Kunstrasenplatz an der Ludwig-Hunger-Straße. Die Flutlichtanlage quittierte den Dienst, die Bezirksliga-Partie zwischen dem MTV 1879 München und dem SV Pullach musste abgebrochen werden – drei Minuten vor Ende der regulären Spielzeit. In den vorangegangenen 87 Minuten sah es für die Pullacher allerdings auch schon ziemlich finster aus, denn die Gastgeber führten zum Zeitpunkt des Black Outs mit 5:1 (4:1).

Trotzdem schlug Fabian Beigl dem Schiedsrichter vor, das Spiel einfach abzupfeifen, die Niederlage hätte der SVP-Coach im Sinne des Fair Play hingenommen. „Doch er hat gesagt, das darf er nicht“, so Beigl. Auch die Option, die restliche Spielzeit auf einem Nebenplatz zu absolvieren, lehnte der Unparteiische als nicht regelkonform ab. Deshalb liegt die Entscheidung über die Wertung nun beim Sportgericht. Beigl hat sich nach dem Abbruch zum Thema etwas eingelesen: „Es gab schon ein, zwei Fälle, in denen auf Niederlage für die Heimmannschaft entschieden wurde.“ Er würde aber auch eine Wertung für den MTV ohne weiteres akzeptieren, nur auf ein weiteres Nachholspiel unter der Woche könne er gerne verzichten.

Irgendwie verständlich nach den 87 Minuten vom Donnerstag. Beigl hatte auf Rotation und höchstmögliche Routine gesetzt, unter anderem mit den genesenen Robin Hoffmann (35) und Maximilian Stapf (36). Doch der MTV ging mit 4:0 in Front, ehe Sanntino Pandza kurz vor der Pause verkürzte (43.). „Beim 5:1-Sieg im Hinspiel habe ich bei der 5:0-Halbzeitführung nicht gewusst, was ich sagen soll. Diesmal war es genauso, nur, dass es praktisch umgekehrt stand“, so Beigl, der einerseits die Leistung des Gegners anerkannte: „Der MTV hat schnell und gut gespielt.“ Andererseits hob er, wie schon zuletzt, ein großes Manko seiner Elf hervor: „Was mich ärgert, ist, dass wir nach Rückschlägen komplett die Stabilität verlieren und zwei, drei Tore in zehn Minuten kassieren.“ Das vor allem müsse am Samstag (14 Uhr) im Auswärtsspiel beim SV Raisting besser werden, in dem allerdings mit Linus Radau und Josef Burghard zwei wichtige Spieler beruflich bedingt fehlen.