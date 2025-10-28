Das Spiel SV Mietingen gegen den FC Blaubeuren wurde erneut verschoben



Aufgrund des Dauerregens wurde das Spiel des SV Mietingen am 22.10. gegen den FC Blaubeuren abgesagt. Das Partie wurde auf nächste Woche verschoben und findet nun am Mittwoch 05.11. um 19 Uhr statt. Am kommenden Samstag hat der SV Mietingen spielfrei, währen der FC Blaubeuren beim FV Bad Schussenried zu Gast (Spielbeginn ist um 15:30 Uhr)



Vorschau 14. Spieltag

Sa., 01.11.25 14:00 Uhr FC Wangen - FV Biberach/Riß

Sa., 01.11.25 14:30 Uhr Türkspor Neu-Ulm - FV Rot-Weiß Weiler

Sa., 01.11.25 14:30 Uhr TSV Heimenkirch - TSV Neu-Ulm

Sa., 01.11.25 16:00 Uhr SV Reinstetten - FV Olympia Laupheim

So., 02.11.25 14:30 Uhr SSG Ulm 99 - TSV 1889 Buch

So., 02.11.25 14:30 Uhr SC Staig - SV Kressbronn

So., 02.11.25 14:30 Uhr FV Bad Schussenried - FC Blaubeuren

So., 02.11.25 14:30 Uhr FC Srbija Ulm - TSV Riedlingen





Tabelle Landesliga Staffel 4

1. FV Olympia Laupheim 13 9-2-2 23:8 29

2. Türkspor Neu-Ulm 11 8-2-1 31:8 26

3. SSG Ulm 99 13 7-2-4 23:16 23

4. FV Rot-Weiß Weiler 13 7-1-5 18:19 22

5. SV Reinstetten 12 6-1-5 19:15 19

6. SV Mietingen 12 6-1-5 23:20 19

7. FC Blaubeuren 11 5-3-3 15:12 18

8. FC Wangen 12 5-2-5 25:23 17

9. TSV 1889 Buch 12 5-2-5 17:18 17

10. FC Srbija Ulm 12 5-1-6 20:20 16

11. SC Staig (Auf) 12 4-3-5 16:16 15

12. TSV Neu-Ulm (Auf) 12 4-2-6 28:23 14

13. FV Biberach/Riß 12 3-5-4 15:20 14

14. TSV Riedlingen 12 4-2-6 15:27 14

15. TSV Heimenkirch 11 3-1-7 10:22 10

16. SV Kressbronn (Auf) 12 2-2-8 18:31 8

17. FV Bad Schussenried (Auf) 12 2-2-8 16:34 8