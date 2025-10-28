Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
– Foto: Stefanie Singer, Alexander S.
Das Spiel SV Mietingen gegen den FC Blaubeuren wurde erneut verschoben
Landesliga Württemberg, Staffel 4: Das Nachholspiel vom 9. Spieltag
Aufgrund des Dauerregens wurde das Spiel des SV Mietingen am 22.10. gegen den FC Blaubeuren abgesagt. Das Partie wurde auf nächste Woche verschoben und findet nun am Mittwoch 05.11. um 19 Uhr statt. Am kommenden Samstag hat der SV Mietingen spielfrei, währen der FC Blaubeuren beim FV Bad Schussenried zu Gast (Spielbeginn ist um 15:30 Uhr)