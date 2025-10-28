 2025-10-27T08:53:35.915Z

Allgemeines
– Foto: Stefanie Singer, Alexander S.

Das Spiel SV Mietingen gegen den FC Blaubeuren wurde erneut verschoben

Landesliga Württemberg, Staffel 4: Das Nachholspiel vom 9. Spieltag

Verlinkte Inhalte

LL Würt. St. 4
Schussenried
Kressbronn
SC Staig
TSV Neu-Ulm

Das Nachholspiel des 9. Spieltags in der Landesliga, Staffel 4 findet nun am Mi. 05.11. um 19 Uhr statt.

---

Mi., 05.11.2025, 19:00 Uhr
SV Mietingen
SV MietingenMietingen
FC Blaubeuren
FC BlaubeurenFC Blaubeur.
19:00

Aufgrund des Dauerregens wurde das Spiel des SV Mietingen am 22.10. gegen den FC Blaubeuren abgesagt. Das Partie wurde auf nächste Woche verschoben und findet nun am Mittwoch 05.11. um 19 Uhr statt. Am kommenden Samstag hat der SV Mietingen spielfrei, währen der FC Blaubeuren beim FV Bad Schussenried zu Gast (Spielbeginn ist um 15:30 Uhr)

---------------------

Vorschau 14. Spieltag
Sa., 01.11.25 14:00 Uhr FC Wangen - FV Biberach/Riß
Sa., 01.11.25 14:30 Uhr Türkspor Neu-Ulm - FV Rot-Weiß Weiler
Sa., 01.11.25 14:30 Uhr TSV Heimenkirch - TSV Neu-Ulm
Sa., 01.11.25 16:00 Uhr SV Reinstetten - FV Olympia Laupheim
So., 02.11.25 14:30 Uhr SSG Ulm 99 - TSV 1889 Buch
So., 02.11.25 14:30 Uhr SC Staig - SV Kressbronn
So., 02.11.25 14:30 Uhr FV Bad Schussenried - FC Blaubeuren
So., 02.11.25 14:30 Uhr FC Srbija Ulm - TSV Riedlingen


Tabelle Landesliga Staffel 4
1. FV Olympia Laupheim 13 9-2-2 23:8 29
2. Türkspor Neu-Ulm 11 8-2-1 31:8 26
3. SSG Ulm 99 13 7-2-4 23:16 23
4. FV Rot-Weiß Weiler 13 7-1-5 18:19 22
5. SV Reinstetten 12 6-1-5 19:15 19
6. SV Mietingen 12 6-1-5 23:20 19
7. FC Blaubeuren 11 5-3-3 15:12 18
8. FC Wangen 12 5-2-5 25:23 17
9. TSV 1889 Buch 12 5-2-5 17:18 17
10. FC Srbija Ulm 12 5-1-6 20:20 16
11. SC Staig (Auf) 12 4-3-5 16:16 15
12. TSV Neu-Ulm (Auf) 12 4-2-6 28:23 14
13. FV Biberach/Riß 12 3-5-4 15:20 14
14. TSV Riedlingen 12 4-2-6 15:27 14
15. TSV Heimenkirch 11 3-1-7 10:22 10
16. SV Kressbronn (Auf) 12 2-2-8 18:31 8
17. FV Bad Schussenried (Auf) 12 2-2-8 16:34 8

Aufrufe: 028.10.2025, 10:30 Uhr
Matthias KloosAutor