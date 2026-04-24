Der TSV Schwicheldt hat im Nachholspiel des 17. Spieltags einen wichtigen Sieg im Abstiegskampf eingefahren. Mit dem 3:1 gegen den VfB Peine setzte sich der Tabellenachte von einem direkten Konkurrenten ab. Überschattet wurde die Begegnung von einem folgenschweren Zusammenstoß zweier Spieler.
Im direkten Duell zweier Mannschaften aus dem unteren Tabellendrittel erwischte der TSV Schwicheldt den besseren Beginn. Bereits in der 2. Minute brachte Seeler die Gastgeber früh in Führung und sorgte damit für einen idealen Start des Tabellenachten, der nun 27 Punkte aufweist.
Peine, als Tabellen-13. mit 22 Punkten angereist, ließ sich davon jedoch nicht beeindrucken und kam in der 18. Minute durch Hagen zum zwischenzeitlichen Ausgleich. In einer umkämpften Phase entwickelte sich anschließend ein offenes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten.
Kurz vor der Pause setzte Schwicheldt dann einen wichtigen Akzent: Otto traf in der 38. Minute zum 2:1 und brachte seine Mannschaft erneut in Front.
Trainer Benjamin Weiß maß diesem Treffer große Bedeutung bei: „Schlüsselmomente waren das 2:1 kurz vor der Pause, wo der Gegner schon am Drücker war. Wir haben aber alles reingeworfen, viel investiert – das war am Ende ausschlaggebend.“
Nach dem Seitenwechsel blieb die Partie intensiv. Schwicheldt verteidigte die Führung mit großem Einsatz und suchte zugleich die Entscheidung. Diese fiel in der 73. Minute, als Stock zum 3:1-Endstand traf.
Weiß hob insbesondere die Mentalität seiner Mannschaft hervor: „Wir gewinnen das Spiel mit purer Leidenschaft und voller Einsatzbereitschaft. Am Ende des Tages auch verdient 3:1.“
Überschattet wurde die Begegnung jedoch von einer längeren Unterbrechung nach einem Zusammenstoß zweier Spieler. Ein Akteur des TSV Schwicheldt und ein Spieler des VfB Peine prallten mit den Köpfen zusammen und mussten medizinisch versorgt werden.
„Das Spiel ist leider ein bisschen überschattet worden von dem Zusammenstoß zweier Spieler, einem von uns, einem vom VfB. Das Spiel war über zehn Minuten unterbrochen, beide waren im Krankenhaus“, sagte Weiß nach dem Spiel.
Mit dem Erfolg verbessert sich der TSV Schwicheldt auf 27 Punkte und verschafft sich im engen Tabellenmittelfeld spürbar Luft. Der Vorsprung auf den VfB Peine wächst auf fünf Zähler.
Für die Gäste aus Peine bleibt die Lage nach der zwölften Saisonniederlage angespannt. Schwicheldt dagegen belohnte sich für eine engagierte Leistung und setzte im Abstiegskampf ein wichtiges Zeichen.