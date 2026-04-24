"Das Spiel ist leider ein bisschen überschattet worden" 3:1 gegen den VfB Peine – Gastgeber ziehen in der Tabelle davon, Partie von langer Unterbrechung überschattet von red · Heute, 13:50 Uhr · 0 Leser

– Foto: Nückel/Steinmann

Der TSV Schwicheldt hat im Nachholspiel des 17. Spieltags einen wichtigen Sieg im Abstiegskampf eingefahren. Mit dem 3:1 gegen den VfB Peine setzte sich der Tabellenachte von einem direkten Konkurrenten ab. Überschattet wurde die Begegnung von einem folgenschweren Zusammenstoß zweier Spieler.

Im direkten Duell zweier Mannschaften aus dem unteren Tabellendrittel erwischte der TSV Schwicheldt den besseren Beginn. Bereits in der 2. Minute brachte Seeler die Gastgeber früh in Führung und sorgte damit für einen idealen Start des Tabellenachten, der nun 27 Punkte aufweist. Peine, als Tabellen-13. mit 22 Punkten angereist, ließ sich davon jedoch nicht beeindrucken und kam in der 18. Minute durch Hagen zum zwischenzeitlichen Ausgleich. In einer umkämpften Phase entwickelte sich anschließend ein offenes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten.

Kurz vor der Pause setzte Schwicheldt dann einen wichtigen Akzent: Otto traf in der 38. Minute zum 2:1 und brachte seine Mannschaft erneut in Front. Trainer Benjamin Weiß maß diesem Treffer große Bedeutung bei: „Schlüsselmomente waren das 2:1 kurz vor der Pause, wo der Gegner schon am Drücker war. Wir haben aber alles reingeworfen, viel investiert – das war am Ende ausschlaggebend.“