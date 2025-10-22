Das Spiel in Mietingen wurde abgesagt - neuer Termin steht schon fest



Aufgrund des Dauerregens wurde das Spiel des SV Mietingen heute am 22.10. gegen den FC Blaubeuren abgesagt. Das Partie wurde auf nächste Woche verschoben und findet nun am Mittwoch 29.10. um 19 Uhr statt. Das nächste Spiel für den SV Mietingen steht am Sa. 25.10 beim TSV Buch an, währen der FC Blaubeuren den FC Wangen empfängt (Spielbeginn bei beiden Partien ist um 15:30 Uhr)



Vorschau 13. Spieltag

Sa., 25.10.25 15:00 Uhr SV Kressbronn - FV Bad Schussenried

Sa., 25.10.25 15:30 Uhr FV Olympia Laupheim - Türkspor Neu-Ulm

Sa., 25.10.25 15:30 Uhr TSV 1889 Buch - SV Mietingen

Sa., 25.10.25 15:30 Uhr TSV Neu-Ulm - SSG Ulm 99

Sa., 25.10.25 15:30 Uhr FV Biberach/Riß - TSV Riedlingen

Sa., 25.10.25 15:30 Uhr FC Blaubeuren - FC Wangen

Sa., 25.10.25 15:30 Uhr FV Rot-Weiß Weiler - SC Staig

So., 26.10.25 15:00 Uhr FC Srbija Ulm - TSV Heimenkirch





Tabelle Landesliga Staffel 4

1. FV Olympia Laupheim 12 9-2-1 23:6 29

2. Türkspor Neu-Ulm 10 7-2-1 29:8 23

3. SSG Ulm 99 12 6-2-4 21:15 20

4. SV Mietingen 11 6-1-4 22:18 19

5. SV Reinstetten 12 6-1-5 19:15 19

6. FV Rot-Weiß Weiler 12 6-1-5 16:18 19

7. FC Wangen 11 5-2-4 25:22 17

8. FC Srbija Ulm 11 5-1-5 19:18 16

9. FC Blaubeuren 10 4-3-3 14:12 15

10. SC Staig (Auf) 11 4-3-4 15:14 15

11. TSV Neu-Ulm (Auf) 11 4-2-5 27:21 14

12. TSV 1889 Buch 11 4-2-5 15:17 14

13. FV Biberach/Riß 11 3-4-4 13:18 13

14. TSV Riedlingen 11 4-1-6 13:25 13

15. FV Bad Schussenried (Auf) 11 2-2-7 14:31 8

16. TSV Heimenkirch 10 2-1-7 8:21 7

17. SV Kressbronn (Auf) 11 1-2-8 15:29 5