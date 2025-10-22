 2025-10-15T11:43:40.576Z

Allgemeines
Das Spiel in Mietingen wurde abgesagt - neuer Termin steht schon fest

Landesliga Württemberg, Staffel 4: Das Nachholspiel vom 9. Spieltag

LL Würt. St. 4
Schussenried
Kressbronn
SC Staig
TSV Neu-Ulm

Das Nachholspiel des 9. Spieltags in der Landesliga, Staffel 4 musste abgesagt werden.

---

Mi., 29.10.2025, 19:00 Uhr
SV Mietingen
SV MietingenMietingen
FC Blaubeuren
FC BlaubeurenFC Blaubeur.
19:00

Aufgrund des Dauerregens wurde das Spiel des SV Mietingen heute am 22.10. gegen den FC Blaubeuren abgesagt. Das Partie wurde auf nächste Woche verschoben und findet nun am Mittwoch 29.10. um 19 Uhr statt. Das nächste Spiel für den SV Mietingen steht am Sa. 25.10 beim TSV Buch an, währen der FC Blaubeuren den FC Wangen empfängt (Spielbeginn bei beiden Partien ist um 15:30 Uhr)

---------------------

Vorschau 13. Spieltag
Sa., 25.10.25 15:00 Uhr SV Kressbronn - FV Bad Schussenried
Sa., 25.10.25 15:30 Uhr FV Olympia Laupheim - Türkspor Neu-Ulm
Sa., 25.10.25 15:30 Uhr TSV 1889 Buch - SV Mietingen
Sa., 25.10.25 15:30 Uhr TSV Neu-Ulm - SSG Ulm 99
Sa., 25.10.25 15:30 Uhr FV Biberach/Riß - TSV Riedlingen
Sa., 25.10.25 15:30 Uhr FC Blaubeuren - FC Wangen
Sa., 25.10.25 15:30 Uhr FV Rot-Weiß Weiler - SC Staig
So., 26.10.25 15:00 Uhr FC Srbija Ulm - TSV Heimenkirch


Tabelle Landesliga Staffel 4
1. FV Olympia Laupheim 12 9-2-1 23:6 29
2. Türkspor Neu-Ulm 10 7-2-1 29:8 23
3. SSG Ulm 99 12 6-2-4 21:15 20
4. SV Mietingen 11 6-1-4 22:18 19
5. SV Reinstetten 12 6-1-5 19:15 19
6. FV Rot-Weiß Weiler 12 6-1-5 16:18 19
7. FC Wangen 11 5-2-4 25:22 17
8. FC Srbija Ulm 11 5-1-5 19:18 16
9. FC Blaubeuren 10 4-3-3 14:12 15
10. SC Staig (Auf) 11 4-3-4 15:14 15
11. TSV Neu-Ulm (Auf) 11 4-2-5 27:21 14
12. TSV 1889 Buch 11 4-2-5 15:17 14
13. FV Biberach/Riß 11 3-4-4 13:18 13
14. TSV Riedlingen 11 4-1-6 13:25 13
15. FV Bad Schussenried (Auf) 11 2-2-7 14:31 8
16. TSV Heimenkirch 10 2-1-7 8:21 7
17. SV Kressbronn (Auf) 11 1-2-8 15:29 5

