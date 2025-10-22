Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
– Foto: Stefanie Singer, Alexander S.
Das Spiel in Mietingen wurde abgesagt - neuer Termin steht schon fest
Landesliga Württemberg, Staffel 4: Das Nachholspiel vom 9. Spieltag
Aufgrund des Dauerregens wurde das Spiel des SV Mietingen heute am 22.10. gegen den FC Blaubeuren abgesagt. Das Partie wurde auf nächste Woche verschoben und findet nun am Mittwoch 29.10. um 19 Uhr statt. Das nächste Spiel für den SV Mietingen steht am Sa. 25.10 beim TSV Buch an, währen der FC Blaubeuren den FC Wangen empfängt (Spielbeginn bei beiden Partien ist um 15:30 Uhr)