„Das Spiel hätte auch 6:8 für Hennef ausgehen können" Der FC Hennef siegt mit 1:5 in Porz. Trotz der hohen Niederlage hat die Mannschaft von Jonas Wendt den Klassenerhalt nun praktisch sicher. von Niklas Lohrer · Heute, 14:15 Uhr · 0 Leser

Auch nächstes Jahr wird Jonas Wendt die SpVg Porz voraussichtlich in der Mittelrheinliga coachen – Foto: Nick Förster

Der FC Hennef 05 setzt seinen positiven Trend fort und gewann bei der SpVg Porz deutlich mit 1:5. Nach dem bereits gesicherten Klassenerhalt feierten die Hennefer damit erstmals in dieser Saison zwei Siege in Folge. Porz sichert sich trotz der hohen Niederlage mit hoher Sicherheit den Klassenerhalt.

Hennef schlägt eiskalt zu Die Gastgeber erwischten zunächst den besseren Beginn und erspielten sich in den ersten Minuten sogar ein Chancenplus. Dennoch ging Hennef mit der ersten echten Gelegenheit in Führung: Oshomah Ichue traf in der 26. Minute zum 0:1. Nur zwei Minuten später erhöhte Kai Schusters direkt auf 0:2. Porz-Antwort schnell egalisiert Die Porzer gaben sich nicht auf und kamen durch Ex-Hennefer Etienne Kamm per Kopfball zum 1:2-Anschluss (29.). Doch noch vor der Pause stellte Luah Mahessa den alten Abstand wieder her und sorgte mit dem 1:3 kurz vor dem Halbzeitpfiff für einen bitteren Rückschlag aus Sicht der Gastgeber. „Dann kippt das Spiel ein bisschen, weil wir nicht mehr konsequent verteidigen“, erklärte Wendt.

Hennef entscheidet die Partie früh Direkt nach dem Seitenwechsel machte Hennef alles klar. Erneut war Ichue zur Stelle und traf zum 1:4 (48.), ehe Schusters mit seinem zweiten Treffer des Tages auf 1:5 erhöhte (60.). Die Gäste präsentierten sich dabei extrem effizient. Auch das erkannte Wendt an: „Man muss die brutale Effektivität von Hennef hervorheben. Sie waren eiskalt vor dem Tor.“ Allerdings hatte Porz noch zahlreiche Gelegenheiten den Spielstand zu verkürzen. Diese blieben am Sonntag Nachmittag allerdings ungenutzt. „Wir hatten dann auch weiterhin unsere Chancen. Das Spiel hätte auch 6:8 für Hennef ausgehen können. Wenn du 1:5 verlierst, verlierst du natürlich verdient. Dennoch mache ich der Mannschaft keinen Vorwurf was Einstellung und das Fußballerische angeht."