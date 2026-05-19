Der FC Hennef 05 setzt seinen positiven Trend fort und gewann bei der SpVg Porz deutlich mit 1:5. Nach dem bereits gesicherten Klassenerhalt feierten die Hennefer damit erstmals in dieser Saison zwei Siege in Folge. Porz sichert sich trotz der hohen Niederlage mit hoher Sicherheit den Klassenerhalt.
Die Gastgeber erwischten zunächst den besseren Beginn und erspielten sich in den ersten Minuten sogar ein Chancenplus. Dennoch ging Hennef mit der ersten echten Gelegenheit in Führung: Oshomah Ichue traf in der 26. Minute zum 0:1. Nur zwei Minuten später erhöhte Kai Schusters direkt auf 0:2.
Die Porzer gaben sich nicht auf und kamen durch Ex-Hennefer Etienne Kamm per Kopfball zum 1:2-Anschluss (29.). Doch noch vor der Pause stellte Luah Mahessa den alten Abstand wieder her und sorgte mit dem 1:3 kurz vor dem Halbzeitpfiff für einen bitteren Rückschlag aus Sicht der Gastgeber. „Dann kippt das Spiel ein bisschen, weil wir nicht mehr konsequent verteidigen“, erklärte Wendt.
Direkt nach dem Seitenwechsel machte Hennef alles klar. Erneut war Ichue zur Stelle und traf zum 1:4 (48.), ehe Schusters mit seinem zweiten Treffer des Tages auf 1:5 erhöhte (60.). Die Gäste präsentierten sich dabei extrem effizient. Auch das erkannte Wendt an: „Man muss die brutale Effektivität von Hennef hervorheben. Sie waren eiskalt vor dem Tor.“
Allerdings hatte Porz noch zahlreiche Gelegenheiten den Spielstand zu verkürzen. Diese blieben am Sonntag Nachmittag allerdings ungenutzt. „Wir hatten dann auch weiterhin unsere Chancen. Das Spiel hätte auch 6:8 für Hennef ausgehen können. Wenn du 1:5 verlierst, verlierst du natürlich verdient. Dennoch mache ich der Mannschaft keinen Vorwurf was Einstellung und das Fußballerische angeht."
Sportlicher Leiter Frank Fußhöller zeigte sich entsprechend zufrieden: „Die Porzer haben gut begonnen, aber anschließend haben wir das Spiel kontrolliert und auch in der Höhe verdient gewonnen.“
Nach dem gesicherten Klassenerhalt will Hennef die Saison nun erfolgreich zu Ende bringen und hat ein sehr ambitioniertes Ziel für die letzten drei Spiele: „Ziel muss es sein, die 40-Punkte-Marke zu knacken.“ Momentan haben die Hennefer 32 Punkte auf ihrem Konto.
Trotz der deutlichen Niederlage herrscht bei der SpVg Porz keine große Unruhe mehr. Durch das um 37 Tore bessere Torverhältnis gegenüber Teutonia Weiden ist der Klassenerhalt praktisch gesichert. „Wir werden auch in der nächsten Saison Mittelrheinligafußball in Porz sehen“, stellte Jonas Wendt klar.
Gleichzeitig lobte er die Arbeit seines Gegenübers ausdrücklich: „Vor Nils Teixeira kann man im Premierenjahr nur den Hut ziehen. Was der da hingezaubert hat, in seiner ersten Saison unter diesen Umständen, ist überragend.“