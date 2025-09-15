"Das Spiel gegen Zehlendorf hat für uns eine hohe Bedeutung"

Bittere Erinnerungen an die Vorsaison

Die Duelle mit den Berlinern waren für Luckenwalde in der vergangenen Spielzeit von herben Enttäuschungen geprägt. Zwei klare Niederlagen mit insgesamt sieben Gegentoren schmerzten, zumal es gegen einen direkten Konkurrenten im Tabellenkeller ging. Dass nun ein Wiedersehen ansteht, gibt der Partie zusätzliche Brisanz. Brösel machte deutlich, dass gerade in diesen Spielen eine andere Mentalität gefragt sei: „Wir sind sehr entschlossen, die drei Punkte in Luckenwalde zu behalten.“

Rückschlag in Leipzig im Hinterkopf

Noch steckt der FSV die deutliche Niederlage beim 1. FC Lokomotive Leipzig in den Knochen. Mit 0:4 unterlag die Braune-Elf am vergangenen Wochenende vor 4468 Zuschauern. Ayodele Adetula und Stefan Maderer entschieden die Partie schon vor der Pause. Brösel fand klare Worte zur Leistung: „Mit dieser heute gezeigten Zweikampfführung kannst du kein Spiel gewinnen.“ Doch nun bietet sich die Chance, die bittere Erfahrung in positive Energie für das kommende Heimspiel zu verwandeln.

Zehlendorf taumelt am Tabellenende

Während Luckenwalde mit neun Punkten aus sieben Spielen auf Rang elf liegt, steckt Zehlendorf tief im Tabellenkeller. Nach sieben Partien stehen lediglich ein Punkt und bereits 18 Gegentore zu Buche. Die Berliner haben kürzlich einen kurzfristigen Trainerwechsel vollzogen, was den Gästen möglicherweise einen Schub geben könnte. Brösel warnte ausdrücklich davor, den Gegner zu unterschätzen: „Es wartet, auch nach dem kurzfristigen Trainerwechsel der Zehlendorfer, eine schwere Aufgabe auf uns.“

Heimstärke als Schlüssel

Schon mehrfach hat der FSV in dieser Saison gezeigt, dass er vor heimischem Publikum in der Lage ist, mutig aufzutreten. Siege gegen den Chemnitzer FC und den BFC Preussen brachten nicht nur Punkte, sondern auch Selbstvertrauen. Unter Flutlicht soll das Publikum am Dienstagabend erneut zum Faktor werden.

Personelle Situation stabil

Im Hinblick auf den Kader gibt es für den FSV positive Nachrichten. Es sind nur ein bis zwei Spieler fraglich. Ansonsten kann Trainer Michael Braune auf eine eingespielte Formation setzen. Das gibt Hoffnung, die Vorgaben konsequent umsetzen zu können und den eigenen Rhythmus zu finden.