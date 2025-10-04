„Das Spiel gegen Brome ist sehr wichtig“

Trainer Giuseppe Millemaci macht die Bedeutung der Begegnung unmissverständlich deutlich: „FC Brome ist ein direkter Konkurrent von uns und für uns geht es jetzt natürlich darum langsam Punkte zu holen, gute Spiele abzuliefern, sodass wir den Abstand verkürzen auf die Mannschaften, die vor uns sind. Deswegen ist das Spiel gegen Brome sehr wichtig.“

Personell kann der WSV aus dem Vollen schöpfen. „Wir haben keine Kranken, keine Verletzten, das ermöglicht uns als Trainer ganz viele Optionen“, erklärt Millemaci. Die Trainingswoche sei intensiv genutzt worden, um den Gegner gezielt vorzubereiten. „Wir haben uns einen Matchplan gegen Brome ausgedacht und versuchen den am Sonntag umzusetzen, sodass am Ende die drei Punkte bei uns bleiben und wir so langsam eine kleine Erfolgsserie starten können.“

Auch in den kommenden Wochen warten auf Wendschott Gegner aus dem Tabellenumfeld. Für Millemaci ist deshalb entscheidend, im Oktober eine Trendwende einzuleiten: „Gerade in diesem Monat spielen wir gegen Mannschaften, die direkt vor uns sind, da wollen wir so viele Punkte wie möglich holen.“

Für beide Teams geht es am Sonntag um viel: Brome möchte sich vom Tabellenkeller absetzen, Wendschott dagegen endlich den Befreiungsschlag landen.