Das Spiel FC Blaubeuren gegen den SV Reinstetten wurde abgebrochen

Das Verfolgerduell zwischen dem FC Blaubeuren und dem SV Reinstetten wurde beim Stand von 0:0 abgebrochen.
Am Sonntag kommt es noch zum Duell zwischen FC Srbija Ulm (Zehnter) und SC Staig (Zwölfter).
Folgendes teilte der FC Blaubeuren über Instagram mit: "Aufgrund der schlechten Sichtverhältnisse hat Schiedsrichter Benjamin Maier entschieden, das heutige Spiel abzubrechen. Dies scheint die einzig richtige Entscheidung zu sein, da die Luftqualität fragwürdig war. Die Gesundheit der Spieler steht an erster Stelle. Über das weitere Vorgehen sowie darüber, wann und wie das Spiel fortgesetzt wird, werden wir rechtzeitig informieren."
Zuvor hatte der Schiedrichter wegen schwebendem Rauch über Ehingen für 30 Minuten unterbrochen und danach diese Entscheidung gefällt.
