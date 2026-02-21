 2026-02-20T12:29:42.904Z

Allgemeines

Das Spiel FC Blaubeuren gegen den SV Reinstetten wurde abgebrochen

Landesliga Württemberg, Staffel 4: Die Übersicht der Nachholspiele vom 17. Spieltags

Das Verfolgerduell zwischen dem FC Blaubeuren und dem SV Reinstetten wurde beim Stand von 0:0 abgebrochen.
Am Sonntag kommt es noch zum Duell zwischen FC Srbija Ulm (Zehnter) und SC Staig (Zwölfter).

Heute, 18:30 Uhr
FC Blaubeuren
FC BlaubeurenFC Blaubeur.
SV Reinstetten
SV ReinstettenReinstetten
Abgebrochen

Die Partie zwischen dem Tabellenzweiten FC Blaubeuren und dem Tabellendritten SV Reinstetten wurde aufgrund der schlechten Sichtverhältnisse beim Stand von 0:0 abgebrochen. Das Spiel fand in Ehingen auf dem Kunstrasen statt.

Folgendes teilte der FC Blaubeuren über Instagram mit: "Aufgrund der schlechten Sichtverhältnisse hat Schiedsrichter Benjamin Maier entschieden, das heutige Spiel abzubrechen. Dies scheint die einzig richtige Entscheidung zu sein, da die Luftqualität fragwürdig war. Die Gesundheit der Spieler steht an erster Stelle. Über das weitere Vorgehen sowie darüber, wann und wie das Spiel fortgesetzt wird, werden wir rechtzeitig informieren."

Zuvor hatte der Schiedrichter wegen schwebendem Rauch über Ehingen für 30 Minuten unterbrochen und danach diese Entscheidung gefällt.
Morgen, 15:00 Uhr
FC Srbija Ulm
FC Srbija UlmSrbija Ulm
SC Staig
SC StaigSC Staig
15:00

Der FC Srbija Ulm geht als Zehnter (23 Punkte) in dieses Nachholspiel – und will sich nach unten Luft verschaffen. Der SC Staig steht als Zwölfter (21 Punkte) nur noch zwei Punkte vor der Abstiegzone und reist mit dem 4:2 Testspielsieg beim TSV Kirchberg an.
Die letzten Pflichtspiel-Ergebnisse: Am 16. Spieltag gab es für den FC Srbija Ulm einen 2:1-Sieg beim FV Bad Schussenried. Staig kommt aus dieser Phase mit einem 2:0-Sieg gegen den FV Biberach.
