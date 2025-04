„Das Spiel dürfen wir nicht verlieren“: Freisings Schmidbauer fordert eine Reaktion

Freising – Nach der 0:1-Niederlage am Sonntag in Rohrbach ist für die Bezirksliga-Fußballer des SE Freising der Zug Richtung Aufstiegsrelegationsplatz vermutlich endgültig abgefahren. Die Saison locker ausklingen lassen? Das kommt für SEF-Trainer Alexander Schmidbauer nicht in Frage. „Ein deutlicher Sieg mit vielen Toren wäre jetzt natürlich sehr schön“, wünscht sich der Coach. Die Lerchenfelder haben am Donnerstagabend (19.30 Uhr) in der Savoyer Au Schlusslicht SK Srbija München zu Gast.

Kaum Impulse von der Bank möglich: Freising pfeift aus dem letzten Loch