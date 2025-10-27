Das Spiel der zwei Halbzeiten

Trotz zahlreicher Absenzen (Verletzungen, Ausland und Sperren) gelang es dem Team von Nespoli / Kistler, auch Dank den zusätzlichen B-Junioren, wenigstens mit 15 Mann ans Spiel zu reisen.

Sonntag früh trafen sich die Teams von Racing Club ZH und dem FC Egg auf der Sportanlage Fluntern in Zürich für das entsprechende Meisterschaftsspiel.

In den ersten Spielminuten wollten beide Teams Ihr Feld markieren, so dass es teilweise ein hin und her gab. Der FC Egg bekundete grosse Mühe. Die Bälle konnten nicht sauber an- und weitergeleitet werden und Racing spielte sehr geschickt und geradeliniger. Durch dies hatte Racing mehr Spielanteile und auch die besseren Chancen. In der 15.Spielminute führte Racing einen Eckball aus. Als der Ball fast abgeklärt war konnte ein Spieler von Racing, mit dem Rücken zum Tor, und einer Hacke den Ball über Berlinger zum 1:0 loppen.

Auf einem tiefen und teilweise holprigen Rasenplatz wollte der FC Egg, Durchschnittsalter 20.3 Jahre, drei Punkte nach Hause nehmen.

Bereits in der 30. Und 33.Spieilminute musste der FC Egg verletzungsbedingt auswechseln. (Ljaskovsky kam für Mundackal und Walser für Huber)

Beim FC Egg schien alles halb so schnell zu gehen. Racing war aggressiver, spielfreudiger und zielstrebiger. Das 2:0 für Racing war aber ein Gastgeschenk. Berlinger wollte einen verunglückten Kopfballrückpass retten und als er es geschafft hatte, rutschte der Ball nach vorne weg. Der Spieler von Racing der Nachgelaufen war bekam ihn vor die Füsse und musste nur noch einschieben.

Der FC Egg fand keine spielerischen Lösungen. Fehlpassorgien reihten sich an Fehlläufe und unnötige Zweikämpfe wurden seitens Racing gnadenlos ausgenützt. Racing bewegte sich nur wenig mehr als Egg, aber dafür immer goldrichtig.

Das 3:0 kurz vor der Halbzeit fiel wieder durch einen Eckball. Der FC Egg konnte nicht richtig klären und ein Spieler von Racing stand goldrichtig und musste nur noch einschieben.

Somit stand das Halbzeitresultat fest. Racing 3 . Egg 0

In der Halbzeit appellierte das Trainerduo an den Stolz und auch dem Wissen, dass man eigentlich Fussballspielen kann und auch läuferisch einen oder eben mehr Schritte machen muss.

Mit einer grossen Entschlossenheit, das Resultat zu ändern, kam der FC Egg zur 2ten Halbzeit zurück.

Auf einmal wurden die Zweikämpfe kompromisslos angegangen und meistens gewonnen. Man spielte schneller und genauer. Sei es durchs Zentrum oder über aussen. Auf einmal waren Spielkombinationen zu sehen (wirklich!). Es wurde viel mehr gesprochen. Man suchte die Abschlüsse und war bereit den extra Meter zu laufen.

Der Gegner wurde nach hinten gedrückt und kam am Anfang nur noch sporadisch nach vorne. Geschickt lies er dazwischen mit diversen Kleinigkeiten die Zeit ablaufen (gehört halt zum Fussball dazu).

Weitere offensive Kräfte wurden eingewechselt (Konetzka für Ashcroft und N. Widemann für K.Widemann). Es schien eine Frage der Zeit zu sein, bis endlich der Anschlusstreffer gelingen würde.

Schwerzmanns Freistoss traf die Latte und weitere Halbchancen häuften sich.

Verletzungsbedingt musste dann Ljaskovsky ausgewechselt werden. Sommerhalder, zuvor von Huber ersetzt, kam nochmals ins Spiel. Kurze Zeit später hatte auch er die Chance für den Anschlusstreffer, doch sein Schuss verfehlte das Tor.

In der 80.Spielminute wurde dem FC Egg einen weiteren Eckball zugesprochen. Hier konnte Racing nicht richtig klären und der junge Konetzka (2009er) in seinem dritten Teileinsatz fürs Fanionteam fasste sich ein Herz und beförderte den Ball zum 3:1 ins Tor.

Der FC Egg rannte weiterhin auf das gegnerische Tor an und Racing verteidigte so gut und clever sie konnten.

Nach 93. Spielminuten war Schluss.

An einem kaltnassen Vormittag verliert der FC Egg gegen Racing mit 3:1 und auch den Anschluss an die vorderen Plätze.

Fazit zum Spiel:

Hätte man das gesamte Spiel wie in der 2ten Halbzeit gespielt, wären da sicherlich Punkte gekommen. Aber eben – hätte man…

Erste Halbzeit FLOP – Zweite Halbzeit: Gar nicht so schlecht.

Das letzte Heimspiel der Vorrunde findet kommenden Sonntag, 02. November, 14.00 Uhr statt.

Gegner wird der FC Seefeld sein.

Dort müssen wir an die Leidenschaft und den Kampfwillen von der 2ten Halbzeit, um weiter vorwärtszukommen.

Liebe Fans, wir brauchen eure Unterstützung – Kommt vorbei und unterstützt uns dabei.