Das Spiel der Woche: Tiste vs. Wohnste und einige weitere Tipps von Andreas Meier · Heute, 15:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Rolf Schmietow

Das Spiel dieses Wochenendes im Kreis Rotenburg findet in Tiste statt. Die Tister Frauen treffen am Sonntag in der Bezirkspokal-Qualifikationsrunde auf die SG Wohnste/Holvede/Ippensen (Anstoß 14 Uhr).



Gleich zu Saisonbeginn ein großes Derby in der Börde Sittensen - die SG Wohnste gastiert in Tiste. "Wir freuen uns auf Sonntag", so Tistes neuer Trainer Andrzej Nowak vor diesem Duell gegen den Nachbarverein, der in der letzten Saison mit - man darf, nein man sollte es so sagen - großer Würde aus der Landesliga abgestiegen ist und nun gemeinsam mit dem TuS in der Bezirksliga spielt. "Wir wissen, dass Wohnste einer unserer stärksten Gegner in der Liga sein wird", so der TuS-Coach.

Tiste schlug am Montag in einem Testspiel Apensen II mit 5:0. Josi Brunkhorst erzielte in dieser Begegnung gleich vier Tore. "Einen großen Dank an das Team aus Apensen, das kurzfristig als Testspielgegner eingesprungen ist", so Nowak.

Der Sieger der Begegnung am Sonntag wird in der 1. Hauptrunde am 16. August Landesliga-Aufsteiger Beckedorf/Ritterhude empfangen.







Und hier noch einige weitere Spiele-Tipps für das Wochenende



Kreisliga: Selsingen - Viktoria Oldendorf (Sonntag, 15 Uhr)

Welcome back! Die Viktoria aus Oldendorf ist nach 11 Jahren zurück in der Kreisliga und gleich am 1. Spieltag geht es zum Bezirksliga-Absteiger nach Selsingen - ein echter Gradmesser für beide Teams. Das letzte Kreisligaspiel gewann die Viktoria übrigens am 30. Mai 2015. Oldendorf schlug damals Groß Meckelsen mit 4:3





2. KK Nord: Ummel II - Ostereistedt/Rhade II (Sonntag, 13 Uhr)

Derby in Hepstedt, das letzte Punktspiel Anfang Mai gewann Ummel durch ein Tor von Ben Gerdes in Rhade mit 1:0 und auch in der Vorbereitung trafen die beiden Mannschaften bekanntermaßen aufeinander



3. KK Nord: Vikt. Oldendorf III - Zeven II (Sonntag, 13 Uhr)

Noch ein Derby bitteschön: Beide Teams waren zuletzt im Pokal erfolgreich. Während Zeven in Oerel mit 3:0 gewann, setzte sich die Viktoria mit 7:1 in Jeersdorf durch.