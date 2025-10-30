Das Spiel der Woche: Haching vs. Kickers - Gipfeltreffen der Favoriten

Der Schlager der Regionalliga Bayern dürfte am Freitagabend für eine tolle Kulisse sorgen. "Wir wissen, dass mit Würzburg eine physisch starke Mannschaft auf uns wartet, die zuletzt gute Ergebnisse erzielt hat. Es wird eine extrem schwere, aber dennoch keine unmögliche Aufgabe", sagt Hachings Cheftrainer Sven Bender im Vorfeld der Partie. Am vergangenen Wochenende musste die SpVgg einen Rückschlag im Titelrennen hinnehmen und verlor beim FC Memmingen überraschend mit 1:2. Man darf also gespannt sein, wie die Reaktion der Vorstädter nach dem Dämpfer ausfallen wird. Für den Kracher gegen die Kickers kann Coach Bender wieder auf den zuletzt gesperrten Alex Winkler zurückgreifen. Dafür fehlt Kapitän Markus Schwabl nach seiner fünften gelben Karte.

Für die Würzburger Kickers ist es das zweite Topspiel in Oberbayern binnen einer Woche. Am vergangenen Freitag gastierten die Rothosen beim SV Wacker Burghausen und hatten es dabei in erster Linie ihrem starken Keeper Johann Hipper zu verdanken, dass auf der Heimreise von der Salzach an den Main zumindest ein Zähler im Gepäck mit dabei war. "Wir wissen auch, dass wir in Burghausen nicht unser bestes Spiel gezeigt haben und dass wir in Unterhaching eine Schippe drauflegen müssen. Dafür haben wir in dieser Trainingswoche hart gearbeitet. Wir sind bereit für Haching", betont Kickers-Coach Marc Reitmaier, der wie zuletzt nahezu auf den gesamten Kader zurückgreifen kann. Einzig Langzeitausfall Dominic Schmidt fehlt nach Knie-OP.

Der 16. Spieltag im Überblick

Freitag