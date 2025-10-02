Das Spiel der Woche: 3 Brüder, 2 Vereine, 1 Duell

Der 12. Spieltag in der Regionalliga Bayern hält eine ganz spezielle Konstellation bereit: Das Hingerl-Duell! Marco Hingerl trifft mit seinem FV Illertissen auf den TSV Buchbach und seine beiden Brüder Kevin und Sascha . Letzterer hat seine Ein-Spiel-Sperre zuletzt gegen Aubstadt abgebrummt und ist wieder mit von der Partie. Die Illertisser wollen nach zwei starken Auswärtsauftritten mit insgesamt zehn Toren ihren Aufwärtstrend zuhause bestätigen. Ganz andere Ausgangslage bei den Buchbachern. Die Oberbayern werden nach zwei schwachen Vorstellungen und zwei Nullrunden alles daran setzen, wieder in die Spur zu kommen.

Was wird noch interessant am langen Wochenende? Der FC Bayern II sucht den Weg aus der Krise. Der September war ein Monat zum Vergessen für die Profireserve des Rekordmeisters. Drei Niederlagen am Stück setzte es zuletzt. In Ansbach wollen die Schützlinge von Holger Seitz am Tag der Deutschen Einheit einen goldenen Oktober einläuten.



Der TSV Schwaben Augsburg unternimmt in Burghausen den zwölften Anlauf, um endlich den ersehnten ersten Saisonsieg einzufahren. Klarer Favorit ist aber freilich der SV Wacker. "Wir sind gewillt, unsere Heimserie auszubauen. Aus fünf Heimspielen haben wir starke 13 Punkte geholt, da sollen am Samstag drei weitere dazukommen. Zudem wollen wir uns in der Tabelle weiter oben festbeißen. Einen ersten Schritt dazu haben wir mit dem Auswärtssieg am letzten Spieltag gemacht", so SVW-Coach Lars Bender im Vorfeld der Partie.

Tabellenführer Unterhaching hat am letzten Wiesn-Wochenende eine auf dem Papier machbare Hausaufgabe vor sich gegen die SpVgg Greuther Fürth II. Wird die erfolgreich gelöst, dürfte Cheftrainer Sven Bender guten Gewissens die Devise ausgeben können: Feier-frei auf der Theresienwiese!