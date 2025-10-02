 2025-10-02T08:44:29.515Z

Ligavorschau
Sascha (li.) und Kevin (Nr. 7, im Vordergrund) treffen zusammen mit dem TSV Buchbach auf ihren Bruder Marco Hingerl (kleines Bild).
Sascha (li.) und Kevin (Nr. 7, im Vordergrund) treffen zusammen mit dem TSV Buchbach auf ihren Bruder Marco Hingerl (kleines Bild). – Foto: Imago Images/Nikita Schleicher

Das Spiel der Woche: 3 Brüder, 2 Vereine, 1 Duell

Der 12. Spieltag in der Regionalliga Bayern steht an

Verlinkte Inhalte

präsentiert von
ZF BKK
Regionalliga Bayern
Buchbach
Illertissen
Kevin Hingerl
Kevin Hingerl
Marco Hingerl
Marco Hingerl
Sascha Hingerl
Sascha Hingerl

Der 12. Spieltag in der Regionalliga Bayern hält eine ganz spezielle Konstellation bereit: Das Hingerl-Duell! Marco Hingerl trifft mit seinem FV Illertissen auf den TSV Buchbach und seine beiden Brüder Kevin und Sascha. Letzterer hat seine Ein-Spiel-Sperre zuletzt gegen Aubstadt abgebrummt und ist wieder mit von der Partie. Die Illertisser wollen nach zwei starken Auswärtsauftritten mit insgesamt zehn Toren ihren Aufwärtstrend zuhause bestätigen. Ganz andere Ausgangslage bei den Buchbachern. Die Oberbayern werden nach zwei schwachen Vorstellungen und zwei Nullrunden alles daran setzen, wieder in die Spur zu kommen.

Was wird noch interessant am langen Wochenende? Der FC Bayern II sucht den Weg aus der Krise. Der September war ein Monat zum Vergessen für die Profireserve des Rekordmeisters. Drei Niederlagen am Stück setzte es zuletzt. In Ansbach wollen die Schützlinge von Holger Seitz am Tag der Deutschen Einheit einen goldenen Oktober einläuten.

Der TSV Schwaben Augsburg unternimmt in Burghausen den zwölften Anlauf, um endlich den ersehnten ersten Saisonsieg einzufahren. Klarer Favorit ist aber freilich der SV Wacker. "Wir sind gewillt, unsere Heimserie auszubauen. Aus fünf Heimspielen haben wir starke 13 Punkte geholt, da sollen am Samstag drei weitere dazukommen. Zudem wollen wir uns in der Tabelle weiter oben festbeißen. Einen ersten Schritt dazu haben wir mit dem Auswärtssieg am letzten Spieltag gemacht", so SVW-Coach Lars Bender im Vorfeld der Partie.

Tabellenführer Unterhaching hat am letzten Wiesn-Wochenende eine auf dem Papier machbare Hausaufgabe vor sich gegen die SpVgg Greuther Fürth II. Wird die erfolgreich gelöst, dürfte Cheftrainer Sven Bender guten Gewissens die Devise ausgeben können: Feier-frei auf der Theresienwiese!



Die Partien des 12. Spieltags in der Übersicht

Freitag

Morgen, 14:00 Uhr
TSV Aubstadt
TSV AubstadtAubstadt
Viktoria Aschaffenburg
Viktoria AschaffenburgAschaffenb.
14:00live

Morgen, 16:00 Uhr
FC Augsburg
FC AugsburgFC Augsburg II
SpVgg Hankofen-Hailing
SpVgg Hankofen-HailingHankofen
16:00live

Morgen, 19:00 Uhr
SpVgg Ansbach
SpVgg AnsbachAnsbach
FC Bayern München
FC Bayern MünchenFC Bayern II
19:00live

Samstag

Sa., 04.10.2025, 14:00 Uhr
SpVgg Unterhaching
SpVgg UnterhachingHaching
SpVgg Greuther Fürth
SpVgg Greuther FürthGr. Fürth II
14:00live

Sa., 04.10.2025, 14:00 Uhr
FC Würzburger Kickers
FC Würzburger KickersWürz.Kickers
FC Memmingen
FC MemmingenMemmingen
14:00

Sa., 04.10.2025, 14:00 Uhr
SV Wacker Burghausen
SV Wacker BurghausenSV Wacker
TSV Schwaben Augsburg
TSV Schwaben AugsburgSchw. Augsb.
14:00live

Sa., 04.10.2025, 14:00 Uhr
1. FC Nürnberg
1. FC NürnbergNürnberg II
VfB Eichstätt
VfB EichstättEichstätt
14:00

Sa., 04.10.2025, 14:00 Uhr
DJK Vilzing
DJK VilzingDJK Vilzing
SpVgg Bayreuth
SpVgg BayreuthSpVgg Bayreuth
14:00

Sa., 04.10.2025, 14:00 Uhr
FV Illertissen
FV IllertissenIllertissen
TSV Buchbach
TSV BuchbachBuchbach
14:00

Aufrufe: 02.10.2025, 17:00 Uhr
Mathias WillmerdingerAutor