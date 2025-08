Das Spiel der vergebenen Möglichkeiten: SE Freising kassiert Heimpleite gegen den SV Walpertskirchen

Ausgerechnet beim Heimdebüt wird der SEF von Aufsteiger Walpertskirchen eiskalt bestraft: Der siegt überraschend mit 2:1 (1:1).

Freising – Noch gehörig Sand im Getriebe ist bei den Fußballern des SE Freising. Am Freitagabend stand das erste Heimspiel an – und gleich gab’s eine 1:2-Niederlage gegen Liga-Neuling und Aufsteiger SV Walpertskirchen.

Am Freitag bewahrheitete sich mal wieder eine alte Fußballweisheit: Wer vorne seine Chancen vergibt, braucht sich nicht wundern, wenn er am Ende verliert. Und so waren es die Fußballer des SE Freising, die nach den 90 Minuten betröpelt dreinguckten. Auf der anderen Seite stand ein SV Walpertskirchen, der zum Teil gar nicht wusste, warum er das Match gewonnen hatte.

Walpertskirchens Keeper hielt seine Kollegen im Spiel

Vor allem nach dem ersten Durchgang hätten sich die Gäste nicht beschweren brauchen, wenn ihnen die Eintracht einen gehörige Abreibung verpasst hätte. Während Walpertskirchen den Angsthasen-Fußball eines Neulings spielte und durchaus überfordert schien, gab der SEF mächtig Gas. Die erste Möglichkeit hatte Fabrizio Brandes bereits nach zwei Minuten, kurz darauf traf er auch das leere Tor nicht (15.). Und in der Folge war Freising weiter dran, die Gäste konnten sich bei Keeper Deniz Erden bedanken, dass es noch 0:0 hieß.

Doch dann fiel das 1:0 – und der Treffer war brillant herausgespielt: Keeper Georg Blantis spielte auf Brandes, der vernaschte über links alles, was sich ihm in den Weg stellte, und die anschließende Hereingabe drosch Christian Schmuckermeier ins Tor (20.).

Eine Zeitstrafe mit Folgen für die Hausherren

Im Anschluss aber musste Louis Goldbrunner nach einem Foul mit Zeitstrafe runter. Genau da fiel der Ausgleich, den Keeper Georgios Blantis zu verantworten hatte. Er überschätzte sein Können maßlos, lief viel zu behäbig aus seinem Kasten, und Tobias Rauch traf per Schuss ins leere Tor zum 1:1 (37.).

Durchgang zwei gestaltete sich offener, wenngleich Freising weiter am Drücker war. Doch SVW-Keeper Erden hatte einen Sahnetag erwischt. Und so kam’s, dass die SEF-Defensive einmal richtig pennte und Walpertskirchen über rechts leichtes Spiel hatte. Daniel Schuler sagte Danke und schob unbedrängt zum überraschenden 2:1-Siegtreffer (75.) ein.