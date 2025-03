Das Spiel der Spiele in der Saarlandliga

Beide Trainer sprechen vor dem Gipfeltreffen mit viel Respekt vor dem generischem Team. "Was die Wiesbacher seit vergangenen September geleistet haben, ist richtig bemerkenswert. Man kann vor einer solchen Serie nut den Hut ziehen. Wenn man sie in ihrer starken Verfassung schlagen will, dann muss natürlich alles zusammenpassen", betont der Jägersburger Trainer Christian Frank. Das Hinspiel war am Freitag, 30. August 2024, mit 3:1 an seine Mannschaft gegangen. Eine Woche später folgte dann noch die Wiesbacher 2:4-Niederlage in Hasborn, ehe die Petry-Elf biszum jetzigen Zeitpunkt in einem Pflichtspiel nicht mehr zu bezwingen war. Die Jägersburger können am Freitagabend mit Ausnahme ihres langzeitverletzten Angreifers Marc Neu (Knorpelschaden im Knie) in personeller Hinsicht aus dem Vollen schöpfen. Auch Tom Koblenz steht nach Knieproblemen für dieses Gipfeltreffen wieder zur Verfügung. Bei einem Rückstand von aktuell vier Punkten auf Wiesbach dürfen sich die Jägersburger auf keinen Fall eine Niederlage erlauben - ansonsten wären wohl die Nordsaarländer bis zum Saisonende kaum noch von Platz eins zu verdrängen.

Wiesbachs Trainer Michael Petry und seine Mannschaft könnten aufgrund des aktuellen Vier-Punkte-Vorsprungs auf den Freitagsgegner durchaus gut mit einem Unentschieden leben. Selbst bei einer Niederlage würde man als Tabllenführer in den nächsten Spieltag hineingehen. "Ich denke, was wir seit der letzten Niederlage gegen Hasborn geleistet haben, ist schon bemerkenswert. Wir sind seit damals extrem eng zusammengerückt und demonstrieren dies auch auf dem Platz. Am Freitag ist es allerdings so, dass wir als noch ziemlich unerfahrene Mannschaft auf einen Gegner mit sehr, sehr vielen erfahrenen Spielern treffen. Von daher dürfen wir uns möglichst keine Fehler erlauben", sagt Petry. Ihm fehlen weiterhin die drei langzeitverletzten Thomas Sell (muskuläre Probleme), Felix Rehm (Haarriss im Fuß) und Mathis Mattick. Letzgenannter kämpft sich nach einem Autounfall wieder Stück für Stück zurück.