Zunächst einmal die vielleicht wichtigste Nachricht vorneweg: Das Spiel der Spiele ist mit 1150 Zuschauern restlos ausverkauft. Da aufgrund von Pflegearbeiten des Rasens im traditionsreichen Ellenfeldstadion auf den benachbarten Kunstrasenplatz ausgewichen wird, stehen einfach nicht mehr Eintrittskarten zur Verfügung. Es wird also keine Tageskasse mehr geöffnet. Mit Sicherheit werden aber sehr viele Fußballanhänger versuchen, von außerhalb des Platzes eine freie Sicht auf den Kunstrasen zu erhaschen. Von daher wird am Mittwochabend eine Menge auf dem Vereinsgelände von Borussia Neunkirchen los sein. Geleitet wird die Partie von Schiedsrichter Lukas Jungfleisch. - ihm assistieren an den beiden Außenbahnen Marco Niebergall und Yannick Huber. Da mit einer extrem hart umkämpften Begegnung zu rechnen ist, wird dieses Trio besonders im Rampenlicht stehen und muss versuchen, in diesem wahrscheinlichen Hexenkessel die nötige Übersicht zu behalten. Es werden sicherlich sehr viele Emotionen auf die drei Unparteiischen einwirken.

In sportlicher Hinsicht ist die Partie von der Papierform her als völlig offen einzustufen. Da der Tabellensechste den Siebten der Saarlandliga empfängt, ist im Vorfeld kein Favorit auszumachen. Beide Trainer werden mit Sicherheit die Marschroute ausgeben, möglichst von der ersten Minute an über gewonnene Zweikämpfe direkt ins Spiel hineinzufinden. Und dann wird es darauf ankommen, wer in der Offensive seine Chancen cleverer verwertet und gleichzeitig im Defensivbereich weniger Fehler macht. Und bei demjenigen Verein, der am Mittwochabend als Sieger den Platz verlässt, gibt es dann nur noch Anhänger des Drittligisten 1. FC Saarbrücken. denn sollten die Blau-Schwarzen das zweite Saarlandpokal-Halbfinale beim Regionalligisten FC Homburg gewinnen und in der 3. Liga am Ende einen der ersten vier Plätze belegen, dann wäre der Saarbrücker Gegner im Saarlandpokal-Finale unabhängig vom Ausgang dieses Spiels ebenfalls für die erste Runde des DFB-Pokals qualifiziert. Und dies hätte nicht nur einen riesigen Geldbetrag für diesen Saarlandligisten zur Folge, sondern auch die Aussicht auf ein Spiel gegen einen ganz großen nationalen Gegner - eben ein Spiel, vom dem Alle sagen werden: "Von diesem vielleicht schönsten Tag eures Lebens könnt ihr noch mit Sicherheit euren Enkeln erzählen."