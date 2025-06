Das Spiel der Saison: Bornheim und Lindenthal im Kampf um Platz eins

Das wichtigste Spiel der Saison

Alle Augen richten sich am Montag (9.6.25, 15:30 Uhr) nach Bornheim. Oder zumindest die Augen derer, die es mit dem SSV Bornheim, dem SSV Homburg-Nümbrecht oder dem SC Borussia Lindenthal-Hohenlind halten. Diese drei Mannschaften machen die Meisterschaft und den damit verbundenen Aufstieg in die Mittelrheinliga an den letzten beiden Spieltagen unter sich aus. Theoretisch könnte zwar auch der SC Rheinbach noch Platz eins erreichen, ein solches Szenario ist aber eher unwahrscheinlich.

Aber wer hat denn nun die besten Karten?

Rein tabellarisch ist weiterhin Bornheim der Favorit auf den Titel. Der SSV hat mit 51 Punkten zwei bzw. drei Zähler Vorsprung auf die Konkurrenz und damit alles in der eigenen Hand. Allerdings schwächelt die Mannschaft von Trainer Patrick Schmitz in der Rückrunde extrem. Derzeit befindet sich Bornheim nur auf Platz elf der Rückrundentabelle, zudem gingen vier der vergangenen fünf Spiele verloren. Vor allem offensiv haperte es zuletzt, der SSV wartet seit drei Spielen auf ein eigenes Tor. Entsprechend schleppt sich das Team seit Wochen ein Stück weit in Richtung Meistertitel, theoretisch hätte Bornheim schon viel früher alles klar machen können. Dennoch ist die Ausgangslage natürlich weiterhin gut. Trotz einiger Ausfälle ist die individuelle Qualität beim Tabellenführer hoch und besonders in Heimspielen zeigt sich das auch regelmäßig auf der Anzeigetafel. Die Heimstärke könnte der entscheidende Trumpf sein - einen emotionalen Aufruf zur Unterstützung gegen Lindenthal hat der SSV auf dem eigenen Instagram-Kanal schon gestartet.

Gegner Lindenthal macht in dieser Saison im Prinzip genau die andere Entwicklung durch. Nach der Hinrunde stand die Borussia nur auf Rang sieben, dank einer starken zweiten Saisonhälfte mit nur einer Niederlage ist jetzt doch wieder alles möglich. Mit 48 Punkten und dem gleichen Torverhältnis wie Bornheim (+26) kann der Tabellendritte mit einem Sieg im Topspiel Platz eins erobern. Großen Anteil am Aufwind hat Winterneuzugang Felix-Benedict Neuhäuser, der in 12 Partien auf neun Tore und vier Assists kommt. Für die Mannschaft aus dem Kölner Westen spricht die Formstärke und damit womöglich ein psychologischer Vorteil. Im Hinspiel fügte Lindenthal dem SSV außerdem die erste Saisonniederlage hinzu.