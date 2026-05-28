Kästorf erwischte den perfekten Start in die Partie. Bereits in der 2. Minute brachte Leander Petry den SSV mit 1:0 in Führung, ehe der Top-Torjäger in der 20. Minute per Foulelfmeter auf 2:0 erhöhte. Trainer Michele Rizzi war mit dem ersten Durchgang seiner Mannschaft entsprechend zufrieden: „Wir haben in der ersten Halbzeit ein überragendes Spiel gemacht. Führen völlig verdient 2-0, haben bis kurz vor der Halbzeit noch 3 100-Prozentige gehabt.“

Direkt nach Wiederbeginn folgte der nächste Rückschlag für die Gäste, als Luis Hoßbach in der 48. Minute den Ausgleich erzielte. Kästorf fing sich jedoch wieder und ging nach einem weiteren Strafstoß erneut in Führung. Jannes Drangmeister traf in der 58. Minute zum 3:2.

Nach weiteren vergebenen Möglichkeiten kam Bleckenstedt kurz vor der Pause zurück ins Spiel. Jan-Niklas Homann verkürzte in der 44. Minute auf 1:2. Rizzi ärgerte sich besonders über diesen Zeitpunkt des Anschlusstreffers.

Erneut die Führung verspielt

In der Schlussphase drehte Bleckenstedt die Partie dann endgültig. Daniel Ziolo erzielte in der 71. Minute das 3:3, ehe Andrea Rizzo zehn Minuten vor dem Ende den 4:3-Siegtreffer markierte. Rizzi machte danach vor allem individuelle Fehler für die Niederlage verantwortlich: „Dann hatten wir leider zwei individuelle Fehler, die uns dann auf die Verliererstraße gebracht haben. Wir spielen zweimal dem Gegner im 16er den Ball in den Fuß.“

In der Nachspielzeit glaubte Kästorf noch an den Ausgleich, doch ein Treffer von Burak Hajdari wurde wegen einer Abseitsstellung aberkannt. „Scheinbar war Burak im Abseits, aber auch die Spieler von Bleckenstedt haben gesagt, dass es schon abenteuerlich war, da Abseits zu winken“, erklärte Rizzi nach dem Spiel.

Trotz der Niederlage zeigte sich der Kästorfer Trainer mit der Leistung seiner Mannschaft einverstanden: „Das Spiel darfst du eigentlich nicht verlieren, aber jetzt ist es so gekommen, das müssen wir auch akzeptieren.“

Tabellarisch bleibt Kästorf auf Platz drei, während Bleckenstedt auf Platz fünf sprang und nur noch drei Punkte Rückstand auf Kästorf hat.