„Das Spiel beginnt 0:0“, Laubach warnt vor trügerischer Tabelle

„Das Spiel beginnt 0:0“, betont der Coach im Vorfeld und warnt vor Selbstzufriedenheit. Zwar hatte Lupo das Hinspiel mit 8:0 deutlich für sich entschieden, doch für Laubach ist das kein Maßstab: „Es wird ein ganz anderes Spiel sein. Brome wird natürlich ganz anders auftreten.“ Beide Teams kennen sich inzwischen gut, Überraschungsmomente seien daher seltener geworden.

Entscheidend seien aus seiner Sicht die Grundlagen. „Wichtig ist, dass meine Jungs die Basics an den Tag bringen. Mehr machen als der Gegner, mehr laufen, viele Zweikämpfe annehmen und gewinnen und einfach mehr leiden“, fordert Laubach. Das fußballerische Potenzial stellt er nicht infrage: „Das Fußballspielen können die Jungs.“

Er rechnet mit einem defensiv eingestellten Gast und viel Ballbesitz für seine Mannschaft. „Wir werden wahrscheinlich öfter den Ball haben. Dann liegt es in unserer Macht, auch was damit anzufangen“, sagt Laubach. Gerade solange es 0:0 stehe, werde Brome auf seine Chance lauern, weshalb Lupo bemüht sein müsse, „schnellstmöglich das Spiel in unsere Richtung zu lenken“.

Mit einem Heimsieg könnte Lupo Martini II den Abstand auf das punktgleiche Führungsduo zumindest vorübergehend verkürzen und im Titelrennen präsent bleiben. Die Voraussetzungen scheinen klar, doch wie Laubach sagt: Entscheidend ist, wer bereit ist, mehr zu investieren.