Das spannende Abstiegsrennen in der Kreisliga A

Der SV begrüßt am Sonntag die Gäste vom FC Rurdorf, ebenfalls ein möglicher Kandidat für den Abstieg. Genau genommen steht der FC als Tabellenletzter bereits mit einem Bein in der B-Liga, wie auch Welldorf-Güsten II und eben der SV Morschenich. „Wollen wir die Liga noch halten, dann müssen wir von den letzten sechs Spielen vier gewinnen“, hat Höhn gerechnet. Was, und dies hebt er heraus, sehr schwer wird. So stuft er denn die 90 kommenden Spielminuten als ein erstes Endspiel ein. „Es muss jedem bewusst sein, wie wichtig ein Heimsieg ist.“

Der wird trotz Personalnot angestrebt. Natürlich sind auch die Gäste auf die drei Punkte aus. „Die Situation ist klar“, blickt auch Trainer Yannic Schönen auf die noch ausstehenden Spiele und nimmt dabei besonders die Reserve von Welldorf-Güsten in den Blick. Seine Meinung: „Sollte der Abstieg der Ersten bereits schon früher als zum Saisonfinale feststehen, dürfte Reserve-Coach Daniel Thauer wohl Spieler runterholen.“ Womit nochmals Bewegung in der Abstiegsfrage reinkommen würde.

Und auch der FC Düren 77 als momentaner Tabellenzwölfter ist noch in der Verlosung. Im direkten Vergleich muss Morschenich am Pfingstmontag zum Saisonfinale zu Hause gegen den FC Düren ran, Rurdorf reist dann zu Germania Burgwart. „Bis dahin müssen noch Punkte her“, fordert Patrick Höhn. „Die Rurdorfer haben die meisten der bisherigen 17 Punkte auswärts verbucht, wir sind also gewarnt“, sagt er. Umgekehrt warnt Schönen vor dem kleinen Platz. Auf dem sei der SV eingespielt. Deshalb haben die Rurdorfer in zwei Trainingseinheiten die neuen Platzverhältnisse simuliert. „Ich hoffe, meine Mannschaft kann dies am Sonntag umsetzen“, sagt Schönen. Das Hinspiel endete übrigens mit einem 2:2, ein Ergebnis, mit dem sich beide Mannschaften beim erneuten Vergleich nicht anfreunden würden.

Kreuzauer Meisterfeier

Was die Meisterfeier für den Kreuzauer Sportclub an diesem Wochenende anbelangt, wird die – ein Sieg gegen Viktoria Koslar vorausgesetzt – am Sonntag nach dem Spiel stattfinden. Dem Wunsch der Kreuzauer, die Partie auf Samstagabend zu verlegen, habe Koslar nicht nachkommen wollen, berichtet Olaf Ramm. Für Samstagabend hätten sich nur sieben Koslarer bereit erklärt, auflaufen zu wollen.

Die Spiele im Überblick: Welldorf-Güsten II - Freialdenhoven 2:2, Oberzier - Burgwart 5:2 (beide Donnerstag 19.30 Uhr), Kreuzau - Koslar, Düren 77 - Winden, Golzheim - Nörvenich-Hochkirchen, Morschenich - Rurdorf, Wenau - Huchem-Stammeln (alle Sonntag 15 Uhr)

