"Das sorgt natürlich schon früh für Spannung und Emotionen"

Ein Aufstieg mit Format

Der FSV Waiblingen hat in der Saison 2024/2025 nicht nur sein Ziel erreicht, sondern es auf beeindruckende Weise umgesetzt. Die Mannschaft sicherte sich die Meisterschaft in der Landesliga, Staffel 1 – und damit den direkten Aufstieg in die Verbandsliga Württemberg. Sportdirektor und Sportvorstand Sandro Palmeri zieht gegenüber FuPa eine rundum positive Bilanz: „Wir sind natürlich sehr zufrieden. Mit dem Gewinn der Meisterschaft und dem direkten Aufstieg haben wir unser großes Ziel erreicht – und das auf überzeugende Art und Weise.“ Besonders in den entscheidenden Phasen habe das Team Charakter bewiesen: „Die Mannschaft hat über die gesamte Spielzeit hinweg eine starke Entwicklung gezeigt, mit großem Zusammenhalt, Leidenschaft und einem klaren Plan.“