Das Sonsbecker Verletzungspech und die Folgen

SVS plagt Verletzungspech

Mit 21 Feldspielern ging Losing in die Saison, wobei er gleich mit den drei Neuzugängen Tymoteusz Miller, Lorik Rama und Leon Hammerschmidt wegen langfristiger Verletzungen nicht planen konnte. Und da auch Stammkräfte ausfielen und ausfallen, litt (leidet) die Trainingsarbeit enorm. In den letzten Wochen musste Losing in den Einheiten mit zwischen elf und 14 Spielern auskommen. „Seit der Vorbereitung konnte ich einmal Elf-gegen-elf spielen“, sagt der Coach. „So ein Verletzungspech habe ich noch nicht erlebt. Das ist schon brutal.“ Neben Beckovic trainiert mit Liam Ingendahl ein weiter A-Junior mit. Da er dem jüngeren Jahrgang angehört, ist er aber keine Alternative für die Spiele.