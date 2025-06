„Das soll kein Abstecher werden“ – Der TSV Geiselbullach ist zurück in der Bezirksliga

Nach 14 Jahren in den Niederungen der Kreisliga und teilweise sogar in der Kreisklasse kehrt der TSV Geiselbullach auf die Bezirksliga-Bühne zurück.

Geiselbullach – Nachdem der Aufstieg aus der Kreisliga in den beiden vorangegangen Spielzeiten jeweils knapp verpasst worden war, hatte man sich ihn in Geiselbullach für dieses Jahr auf die Fahne geschrieben – und dieses Vorhaben mit Bravour umgesetzt. Damit erfüllte Stefan Held auch ein Versprechen. Als der Spielertrainer im Sommer 2021 zum Kreisklassisten TSV Geiselbullach kam, habe er mit dem damaligen Fußballboss Rudi Waidmann, dessen Vize Florian Müller (jetzt Abteilungsleiter) und dem sportlichen Leiter Matthias Dressel zusammengesessen und seine Vision vorgestellt. Demnach solle der Bezirksliga-Aufstieg spätestens 2025 gelingen. Punktlandung.

Die Saison 2024/2025 begann zunächst aber holprig. Nach sechs Spieltagen standen drei Siege und drei Unentschieden zu Buche. „Das war in Ordnung, aber wir waren noch nicht konstant genug“, meinte Held rückblickend. Die drei Neuzugänge Lukas Schuhmann, Roman Fuchs und Louis Frank galt es, ins Team zu integrieren. Den offensiven Saisonzielen zum Trotz habe sich die Mannschaft jedoch nie unter Druck gesetzt.

In der gesamten Hinrunde ungeschlagen

Die Hinrunde überstand man sogar ohne Niederlage. Zur Winterpause landeten die Bullacher mit Neuzugang Maximilian Morstein einen „echten Glücksgriff“. Das große Plus, so Held, war die mannschaftliche Geschlossenheit und ein breiter Kader. So konnte man das „unfassbare Verletzungspech“ kompensieren. Nach fünf Siegen am Stück gab es dann Anfang April mit der ersten Saisonpleite gegen den SC Oberweikertshofen II einen ersten Dämpfer. Doch nur drei Tage später zeigte die Mannschaft die richtige Reaktion und gewann das Topspiel gegen den SC Unterpfaffenhofen. In der Folge eroberten die Bullacher endlich den Spitzenplatz und gaben ihn nicht mehr her.

Der einzige echte negative Rausreißer war das 0:4 beim SC Weßling Anfang Mai 2025, drei Tage nach dem famosen 3:2-Finalerfolg im Totopokal. „Ein rabenschwarzer Tag“, erinnerte sich der Spielertrainer. Vom Weg zum Titel ließ sich die Held-Crew aber nicht mehr abbringen. Am vorletzten Spieltag wurde das Double mit einem 2:1-Erfolg beim MTV Dießen perfekt gemacht.

Vorfreude auf Derbys mit dem Stadtrivalen

Nachdem das Projekt Bezirksliga erfolgreich abgeschlossen wurde: Wie lautet jetzt das Saisonziel? „Das soll kein Abstecher werden. Wir wollen uns langfristig in der Bezirksliga etablieren. Das Ziel ist natürlich der Klassenerhalt. Das Potenzial ist in jedem Fall da.“ Die Qualität im Team soll mit drei Neuzugängen erhöht werden. „Mit Fitim Raqi (vom SV Ampermoching) bekommen wir Qualität und Erfahrung, die wir in der Bezirksliga brauchen“, meinte Held.

Und ganz gleich, wie die Saison verläuft, die Spielzeit 2025/2026 hält auf jeden Fall einige Höhepunkte für die Gelb-Weißen bereit. Neben dem Ortsderby gegen den SC Olching hofft man auch im bayerischen Totopokal auf einen lukrativen Gegner. „Am liebsten natürlich die Löwen“, meinte Sechzger-Fan Held. Die Auslosung findet am 11. Juli statt. (Dirk Schiffner)