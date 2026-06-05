„Das sind wichtige Momente“: SG Lechsee gleicht in der 94. Minute aus

Der Mann des Abends: In der Nachspielzeit bugsierte Andreas Osterried den Ball per Kopf zum 2:2 in die Maschen. – Foto: Holger Wieland

Andreas Osterried köpfte in der vierten Minute der Nachspielzeit zum 2:2-Ausgleich gegen den FC Penzing. Die SG Lechsee hat damit im Relegations-Rückspiel am Samstag alle Karten in der Hand.

„Von vorn bis hinten hat niemand von uns aufgegeben“, würdigte Simon Natzeder die Leistung seiner Mannschaft beim 2:2 (1:2)-Unentschieden gegen den Vize-Meister aus der A–Klasse 7. Der Keeper, der als Abteilungsleiter auch Verantwortung für den gesamten Verein trägt, war voll des Lobes für seine Mitstreiter und das Publikum. „Das war schon ein echter Hexenkessel“, beschrieb er die Atmosphäre auf dem Sportplatz Lechaue in Prem .

Es war bereits die vierte Minute der Nachspielzeit angebrochen, als Andreas Osterried seine gesamte Energie in einen letzten Kopfball hineinlegte. Der Stürmer der SG Lechsee erwischte einen Eckball mit solcher Wucht, dass Penzings Torwart Luca Legrand keine Chance mehr hatte, den Stoß noch abzuwehren. Es war die letzte Aktion in einer spannenden Begegnung . Und es war der Hoffnungsfunke für die Mannschaft vom Lech, die beim Relegations-Rückspiel am Samstag in Penzing noch alle Karten in der Hand hält.

Penzing erwischt besseren Start

Besonders in der zweiten Hälfte gerieten die offiziell 382 Zuschauer in Wallung, als sich die Platzherren endlich vom großen psychischen Druck befreiten, der vor eigener Kulisse auf ihnen lastete. „Ab da war es unser Spiel“, stellte Natzeder fest. „Wir haben es wirklich gut gemacht.“ Zuvor war der FC lange Zeit am Drücker. Der A-Klassist spielte befreit auf und ging bereits nach einer guten Viertelstunde in Front, als Thomas Hasche einen langen Ball aufnahm und ihn an Natzeder vorbei in die Maschen bugsierte. „Überragend mitgenommen“, lobte der Tormann den gegnerischen Stürmer.

Keine zehn Minuten später durfte er sich vor Daniel Häringer verneigen, der einen Freistoß aus 20 Metern im gegnerischen Kasten versenkte. Es blieb nicht die einzige Aktion, mit der der defensive Mittelspieler glänzte. Der Sechser war neben Rechtsaußen Lukas Fischer und Andreas Osterried der auffälligste Akteur bei den Gastgebern. Der Jubel über das 1:1 kühlte jedoch schnell wieder ab, weil sich Penzing nicht schocken ließ und unbeirrt seinen Stiefel weiterspielte. Als Moritz Schulz kurz vor dem Pausenpfiff das Durcheinander nach einer Ecke zum 2:1 nutzte, war der Frust bei den Hausherren groß. „Gerade kurz vor der Halbzeit“, klagte Natzeder.

Die Pause kam seiner Mannschaft zugute, um neuen Mut zu fassen. Lechsee drängte auf den Ausgleich, ließ jedoch einige Chancen liegen. Mit zunehmender Spielzeit trieb die Spannung ihrem Siedepunkt entgegen. Dass der erneute Ausgleich so spät fiel, war auf der einen Seite sicherlich glücklich. „Andererseits war er total verdient“, betonte Natzeder. „Das sind wichtige Momente.“ Mal sehen, wozu sie noch gut sind.