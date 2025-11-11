Das sind im November 2025 die 50 formschwächsten Mannschaften

Wir sind auf die Zielgeraden der Hinrunde. Wer ist überhaupt nicht in Form?
Satte 13 Mannschaften blicken auf fünf oder mehr Niederlagen zurück.
Dagegen beendeten zwölf Mannschaften am Wochenende eine längere Durststrecke.
Mannschaft | Liga | Bilanz | Formquotient
SuK Canlar Bielefeld | Bezirksliga 2 | N-N-N-N-N | 0,00 (8 Niederlagen in Folge)
VfB Altena | Bezirksliga 6 | N-N-N-N-N | 0,00 (8 Niederlagen in Folge)
Suryoye Paderborn | Bezirksliga 3 | N-N-N-N-N | 0,00 (7 Niederlagen in Folge)
FC Neheim-Erlenbruch | Bezirksliga 4 | N-N-N-N-N | 0,00 (7 Niederlagen in Folge)
SG BW Haspe | Bezirksliga 6 | N-N-N-N-N | 0,00 (7 Niederlagen in Folge)
SV Hilbeck | Bezirksliga 7 | N-N-N-N-N | 0,00 (7 Niederlagen in Folge)
SV Eintracht Jerxen-Orbke | Bezirksliga 3 | N-N-N-N-N | 0,00 (6 Niederlagen in Folge)
Germania Salchendorf II | Bezirksliga 5 | N-N-N-N-N | 0,00 (6 Niederlagen in Folge)
TuS Graf Kobbo Tecklenburg | Bezirksliga 12 | N-N-N-N-N | 0,00 (6 Niederlagen in Folge)
Türkischer SV Horn | Bezirksliga 3 | N-N-N-N-N | 0,00 (5 Niederlagen in Folge)
SpVgg Oelde | Bezirksliga 7 | N-N-N-N-N | 0,00 (5 Niederlagen in Folge)
Kamener SC | Bezirksliga 8 | N-N-N-N-N | 0,00 (5 Niederlagen in Folge)
Westfalia Osterwick | Bezirksliga 11 | N-N-N-N-N | 0,00 (5 Niederlagen in Folge)
SF Wanne-Eickel | Landesliga 3 | U-N-N-N-N | 0,10
Vorwärts Wettringen | Landesliga 4 | N-U-N-N-N | 0,11
TSV Handorf | Bezirksliga 12 | U-N-N-N-N | 0,11
FSC Eisbergen | Bezirksliga 1 | U-N-N-N-N | 0,11
TV Fredeburg | Bezirksliga 4 | N-N-U-N-N | 0,12
BV Bad Lippspringe | Landesliga 1 | N-N-N-U-N | 0,13
SG Bockum-Hövel | Landesliga 4 | N-N-U-N-N | 0,14
VfB Börnig | Bezirksliga 9 | N-N-N-N-U | 0,14
Türkiyemspor Plettenberg | Bezirksliga 5 | N-N-N-N-U | 0,15
TuS Sundern | Landesliga 2 | N-N-N-N-U | 0,16
Falke Saerbeck | Bezirksliga 12 | N-N-N-N-U | 0,18
SuS Cappel | Bezirksliga 7 | N-U-U-N-N | 0,21
BSC Blasheim | Bezirksliga 1 | U-U-N-N-N | 0,22
SV Herbern | Bezirksliga 7 | U-U-N-N-N | 0,23
BW Westfalia Langenbochum | Bezirksliga 9 | S-N-N-N-N | 0,24
SV 04 Attendorn | Landesliga 2 | N-U-U-N-N | 0,27
TuS Hannibal | Landesliga 3 | N-U-N-N-U | 0,27
SV Dorsten-Hardt | Landesliga 4 | N-U-U-N-N | 0,28
RW Ahlen | Oberliga Westfalen | N-N-U-N-U | 0,30
SV Oetinghausen | Bezirksliga 1 | S-N-N-N-N | 0,30
TuS Bad Driburg | Bezirksliga 3 | N-S-N-N-N | 0,31
SV Heide Paderborn | Landesliga 1 | S-N-N-N-N | 0,32
Adler Feldmark | Bezirksliga 9 | N-N-N-U-U | 0,32
ASSV Letmathe | Bezirksliga 6 | N-S-N-N-N | 0,33
VfB Waltrop | Bezirksliga 8 | N-S-N-N-N | 0,33
Hedefspor Hattingen | Bezirksliga 10 | U-U-N-N-U | 0,36
TuS Wiescherhöfen | Bezirksliga 8 | S-U-N-N-N | 0,37
FC Bad Oeynhausen | Landesliga 1 | N-N-S-N-N | 0,37
SV Sodingen | Landesliga 3 | U-N-U-U-N | 0,38
BW Voerde | Bezirksliga 6 | U-U-N-U-N | 0,38
ASK Ahlen | Landesliga 4 | N-N-N-S-N | 0,39
SV Setzen | Bezirksliga 5 | N-N-N-S-N | 0,39
SC Obersprockhövel | Westfalenliga 2 | S-N-N-U-N | 0,41
FC Eintracht Rheine | Oberliga Westfalen | U-S-N-N-N | 0,42
VfB Marsberg | Bezirksliga 4 | S-N-N-N-U | 0,42
SF Merfeld | Bezirksliga 11 | S-N-U-U-U | 0,42
SV Westfalia Soest | Westfalenliga 1 | U-S-N-N-N | 0,43
Westfalia Herne | Westfalenliga 2 | N-N-U-U-U | 0,43
SG Boke/Bentfeld | Bezirksliga 3 | N-U-U-N-U | 0,43
___
Diese zwölf Mannschaften haben ihre längere Negativ-Serie beendet:
SV Schermbeck | Oberliga Westfalen | Sieg nach 4 Niederlagen in Folge bzw. 11 Sieglos-Spielen in Folge
TuS Ennepetal | Oberliga Westfalen | Sieg nach 3 Niederlagen in Folge
SSV Buer | Westfalenliga 2 | Sieg nach 6 Sieglos-Spielen in Folge
SpVg Hagen 11 | Westfalenliga 2 | Sieg nach 5 Niederlagen in den letzten 6 Spielen
TuS Lohe | Landesliga 1 | Sieg nach 5 Siegslos-Spielen in Folge
SVKT 07 Minden | Landesliga 1 | Sieg nach 10 Sieglos-Spielen in Folge
SC Wiedenbrück II | Bezirksliga 2 | Sieg nach 5 Niederlagen in Folge
SC Hicret Bielefeld | Bezirksliga 2 | Sieg nach 4 Niederlagen in Folge
Türkiyemspor Plettenberg | Bezirksliga 5 | Remis nach 6 Niederlagen in Folge
VfL Kemminghausen | Bezirksliga 8 | Sieg nach 12 Niederlage und 1 Remis zum Saisonauftakt
FC Castrop-Rauxel | Bezirksliga 10 | Sieg nach 5 Sieglos-Spielen in Folge
Teuto Riesenbeck | Bezirksliga 12 | Sieg nach 9 Sieglos-Spielen in Folge
___
So berechnet sich der "Formquotient":