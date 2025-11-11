Das sind im November 2025 die 50 formschwächsten Mannschaften FuPa Westfalen blickt auf den überkreislichen Fußball.

Dagegen beendeten zwölf Mannschaften am Wochenende eine längere Durststrecke.

Satte 13 Mannschaften blicken auf fünf oder mehr Niederlagen zurück.

Wir sind auf die Zielgeraden der Hinrunde. Wer ist überhaupt nicht in Form?

SuK Canlar Bielefeld | Bezirksliga 2 | N-N-N-N-N | 0,00 (8 Niederlagen in Folge)

Suryoye Paderborn | Bezirksliga 3 | N-N-N-N-N | 0,00 (7 Niederlagen in Folge)

VfB Altena | Bezirksliga 6 | N-N-N-N-N | 0,00 (8 Niederlagen in Folge)

FC Neheim-Erlenbruch | Bezirksliga 4 | N-N-N-N-N | 0,00 (7 Niederlagen in Folge)

SG BW Haspe | Bezirksliga 6 | N-N-N-N-N | 0,00 (7 Niederlagen in Folge)

SV Hilbeck | Bezirksliga 7 | N-N-N-N-N | 0,00 (7 Niederlagen in Folge)

SV Eintracht Jerxen-Orbke | Bezirksliga 3 | N-N-N-N-N | 0,00 (6 Niederlagen in Folge)

Germania Salchendorf II | Bezirksliga 5 | N-N-N-N-N | 0,00 (6 Niederlagen in Folge)

TuS Graf Kobbo Tecklenburg | Bezirksliga 12 | N-N-N-N-N | 0,00 (6 Niederlagen in Folge)

Türkischer SV Horn | Bezirksliga 3 | N-N-N-N-N | 0,00 (5 Niederlagen in Folge)

SpVgg Oelde | Bezirksliga 7 | N-N-N-N-N | 0,00 (5 Niederlagen in Folge)

Kamener SC | Bezirksliga 8 | N-N-N-N-N | 0,00 (5 Niederlagen in Folge)

Westfalia Osterwick | Bezirksliga 11 | N-N-N-N-N | 0,00 (5 Niederlagen in Folge)

SF Wanne-Eickel | Landesliga 3 | U-N-N-N-N | 0,10

Vorwärts Wettringen | Landesliga 4 | N-U-N-N-N | 0,11

TSV Handorf | Bezirksliga 12 | U-N-N-N-N | 0,11

FSC Eisbergen | Bezirksliga 1 | U-N-N-N-N | 0,11

TV Fredeburg | Bezirksliga 4 | N-N-U-N-N | 0,12

BV Bad Lippspringe | Landesliga 1 | N-N-N-U-N | 0,13

SG Bockum-Hövel | Landesliga 4 | N-N-U-N-N | 0,14

VfB Börnig | Bezirksliga 9 | N-N-N-N-U | 0,14

Türkiyemspor Plettenberg | Bezirksliga 5 | N-N-N-N-U | 0,15

TuS Sundern | Landesliga 2 | N-N-N-N-U | 0,16

Falke Saerbeck | Bezirksliga 12 | N-N-N-N-U | 0,18

SuS Cappel | Bezirksliga 7 | N-U-U-N-N | 0,21

BSC Blasheim | Bezirksliga 1 | U-U-N-N-N | 0,22

SV Herbern | Bezirksliga 7 | U-U-N-N-N | 0,23

BW Westfalia Langenbochum | Bezirksliga 9 | S-N-N-N-N | 0,24

SV 04 Attendorn | Landesliga 2 | N-U-U-N-N | 0,27

TuS Hannibal | Landesliga 3 | N-U-N-N-U | 0,27

SV Dorsten-Hardt | Landesliga 4 | N-U-U-N-N | 0,28

RW Ahlen | Oberliga Westfalen | N-N-U-N-U | 0,30

SV Oetinghausen | Bezirksliga 1 | S-N-N-N-N | 0,30

TuS Bad Driburg | Bezirksliga 3 | N-S-N-N-N | 0,31

SV Heide Paderborn | Landesliga 1 | S-N-N-N-N | 0,32

Adler Feldmark | Bezirksliga 9 | N-N-N-U-U | 0,32

ASSV Letmathe | Bezirksliga 6 | N-S-N-N-N | 0,33

VfB Waltrop | Bezirksliga 8 | N-S-N-N-N | 0,33

Hedefspor Hattingen | Bezirksliga 10 | U-U-N-N-U | 0,36

TuS Wiescherhöfen | Bezirksliga 8 | S-U-N-N-N | 0,37

FC Bad Oeynhausen | Landesliga 1 | N-N-S-N-N | 0,37

SV Sodingen | Landesliga 3 | U-N-U-U-N | 0,38

BW Voerde | Bezirksliga 6 | U-U-N-U-N | 0,38

ASK Ahlen | Landesliga 4 | N-N-N-S-N | 0,39

SV Setzen | Bezirksliga 5 | N-N-N-S-N | 0,39

SC Obersprockhövel | Westfalenliga 2 | S-N-N-U-N | 0,41

FC Eintracht Rheine | Oberliga Westfalen | U-S-N-N-N | 0,42

VfB Marsberg | Bezirksliga 4 | S-N-N-N-U | 0,42

SF Merfeld | Bezirksliga 11 | S-N-U-U-U | 0,42

SV Westfalia Soest | Westfalenliga 1 | U-S-N-N-N | 0,43

Westfalia Herne | Westfalenliga 2 | N-N-U-U-U | 0,43

SG Boke/Bentfeld | Bezirksliga 3 | N-U-U-N-U | 0,43

Diese zwölf Mannschaften haben ihre längere Negativ-Serie beendet:

SV Schermbeck | Oberliga Westfalen | Sieg nach 4 Niederlagen in Folge bzw. 11 Sieglos-Spielen in Folge

TuS Ennepetal | Oberliga Westfalen | Sieg nach 3 Niederlagen in Folge

SSV Buer | Westfalenliga 2 | Sieg nach 6 Sieglos-Spielen in Folge

SpVg Hagen 11 | Westfalenliga 2 | Sieg nach 5 Niederlagen in den letzten 6 Spielen

TuS Lohe | Landesliga 1 | Sieg nach 5 Siegslos-Spielen in Folge

SVKT 07 Minden | Landesliga 1 | Sieg nach 10 Sieglos-Spielen in Folge

SC Wiedenbrück II | Bezirksliga 2 | Sieg nach 5 Niederlagen in Folge

SC Hicret Bielefeld | Bezirksliga 2 | Sieg nach 4 Niederlagen in Folge

Türkiyemspor Plettenberg | Bezirksliga 5 | Remis nach 6 Niederlagen in Folge

VfL Kemminghausen | Bezirksliga 8 | Sieg nach 12 Niederlage und 1 Remis zum Saisonauftakt

FC Castrop-Rauxel | Bezirksliga 10 | Sieg nach 5 Sieglos-Spielen in Folge

Teuto Riesenbeck | Bezirksliga 12 | Sieg nach 9 Sieglos-Spielen in Folge

