Das sind im November 2025 die 40 formschwächsten Mannschaften FuPa Westfalen blickt auf den überkreislichen Fußball.

Dagegen beendeten 13 Mannschaften am Wochenende eine längere Durststrecke.

Satte zwölf Mannschaften blicken auf fünf oder mehr Niederlagen zurück.

Wir sind auf die Zielgeraden der Hinrunde. Wer ist überhaupt nicht in Form?

SuK Canlar Bielefeld | Bezirksliga 2 | N-N-N-N-N | 0,00 (7 Niederlagen in Folge)

Mannschaft | Liga | Bilanz | Formquotient

Suryoye Paderborn | Bezirksliga 3 | N-N-N-N-N | 0,00 (6 Niederlagen in Folge)

VfB Altena | Bezirksliga 6 | N-N-N-N-N | 0,00 (7 Niederlagen in Folge)

FC Neheim-Erlenbruch | Bezirksliga 4 | N-N-N-N-N | 0,00 (6 Niederlagen in Folge)

Türkiyemspor Plettenberg | Bezirksliga 5 | N-N-N-N-N | 0,00 (6 Niederlagen in Folge)

SG BW Haspe | Bezirksliga 6 | N-N-N-N-N | 0,00 (6 Niederlagen in Folge)

SV Hilbeck | Bezirksliga 7 | N-N-N-N-N | 0,00 (6 Niederlagen in Folge)

SC Wiedenbrück II | Bezirksliga 2 | N-N-N-N-N | 0,00 (5 Niederlagen in Folge)

SV Eintracht Jerxen-Orbke | Bezirksliga 3 | N-N-N-N-N | 0,00 (5 Niederlagen in Folge)

Germania Salchendorf II | Bezirksliga 5 | N-N-N-N-N | 0,00 (5 Niederlagen in Folge)

VfB Börnig | Bezirksliga 9 | N-N-N-N-N | 0,00 (5 Niederlagen in Folge)

TuS Graf Kobbo Tecklenburg | Bezirksliga 12 | N-N-N-N-N | 0,00 (5 Niederlagen in Folge)

SV Schermbeck | Oberliga Westfalen | U-N-N-N-N | 0,08

Kamener SC | Bezirksliga 8 | U-N-N-N-N | 0,10

VfL Kemminghausen | Bezirksliga 8 | U-N-N-N-N | 0,11

SF Wanne-Eickel | Landesliga 3 | N-U-N-N-N | 0,12

Teuto Riesenbeck | Bezirksliga 12 | N-U-N-N-N | 0,12

Vorwärts Wettringen | Landesliga 4 | N-N-U-N-N | 0,13

RW Ahlen | Oberliga Westfalen | N-N-N-U-N | 0,14

TuS Lohe | Landesliga 1 | N-N-N-N-U | 0,15

SG Bockum-Hövel | Landesliga 4 | N-N-N-U-N | 0,16

Adler Feldmark | Bezirksliga 9 | N-N-N-N-U | 0,18

FC Castrop-Rauxel | Bezirksliga 10 | U-U-N-N-N | 0,20

Hedefspor Hattingen | Bezirksliga 10 | N-U-U-N-N | 0,23

TuS Hannibal | Landesliga 3 | U-N-U-N-N | 0,24

Westfalia Osterwick | Bezirksliga 11 | S-N-N-N-N | 0,24

SVKT 07 Minden | Landesliga 1 | N-U-N-U-N | 0,25

Falke Saerbeck | Bezirksliga 12 | S-N-N-N-N | 0,25

Türkischer SV Horn | Bezirksliga 3 | S-N-N-N-N | 0,26

TuS Ennepetal | Oberliga Westfalen | N-S-N-N-N | 0,27

TuS Sundern | Landesliga 2 | S-N-N-N-N | 0,27

SpVgg Oelde | Bezirksliga 7 | S-N-N-N-N | 0,27

SV Herbern | Bezirksliga 7 | N-U-U-N-N | 0,27

VfB Marsberg | Bezirksliga 4 | N-S-N-N-N | 0,29

BW Westfalia Langenbochum | Bezirksliga 9 | N-S-N-N-N | 0,29

SC Hicret Bielefeld | Bezirksliga 2 | S-N-N-N-N | 0,30

SV Dorsten-Hardt | Landesliga 4 | N-N-U-U-N | 0,32

SuS Cappel | Bezirksliga 7 | U-N-U-U-N | 0,34

SV Oetinghausen | Bezirksliga 1 | N-S-N-N-N | 0,35

ASSV Letmathe | Bezirksliga 6 | N-N-S-N-N | 0,37

FSC Eisbergen | Bezirksliga 1 | S-U-N-N-N | 0,38

SSV Buer | Westfalenliga 2 | U-N-U-N-U | 0,39

SpVg Hagen 11 | Westfalenliga 2 | N-N-N-S-N | 0,39

___

Diese 13 Mannschaften haben ihre längere Negativ-Serie beendet:

FC Preußen Espelkamp | Westfalenliga 1 | Sieg nach 10 Sieglos-Spielen

FC Lennestadt | Landesliga 2 | N-N-N-N-N | Sieg nach 6 Niederlagen in Folge

TuS Harpen | Landesliga 3 | Sieg nach einem Remis und zuvor 8 Niederlagen in Folge

SV Oberschledorn/Grafschaft | Bezirksliga 4 | Sieg nach 3 Niederlagen in Folge

BC Eslohe | Bezirksliga 4 | Sieg nach 5 Niederlagen in Folge

SV Setzen | Bezirksliga 5 | Sieg nach 6 Niederlagen in Folge

SC LWL 05 | Bezirksliga 5 | Sieg nach 4 Niederlagen in Folge

DJK Vorwärts Ahlen | Bezirksliga 7 | Sieg nach 8 Sieglos-Spielen in Folge

SC Lippetal | Bezirksliga 7 | Sieg nach zuvor nur drei Punkten aus 8 Spielen

TuS Germania Lohauserholz | Bezirksliga 8 | Sieg nach 5 Niederlagen in Folge

Adler Feldmark | Bezirksliga 9 | Remis nach 11 Niederlagen in Folge

FC Marokko Herne | Bezirksliga 9 | Sieg nach 9 Sieglos-Spielen in Folge

SC Weitmar 45 | Bezirksliga 10 | Sieg nach 4 Niederlagen in Folge

___

So berechnet sich der "Formquotient":