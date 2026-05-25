Das sind Hamburgs Meister

Das sind die Meister in Hamburg! – Foto: red/KI

Die Saison 2025/26 ist im Hamburger Fußball-Verband (HFV) beendet - endlich möchte man nach den zahlreichen Nachholspielen wegen der verlängerten Zwangs-Winterpause fast meinen. In vielen Ligen herrschte bis zum letzten Spieltag Spannung - so feierten beispielsweise der Meiendorfer SV oder die VSG Stapfelfeld ihre Meisterschaften und damit Aufstiege in die Landesliga oder Bezirksliga erst am letzten Spieltag, mitunter auch dramatisch.

FuPa Hamburg zeigt euch alle Titelträger der Herren-Saison.