Das sind Hamburgs Meister

Die Saison 2025/26 ist im Hamburger Fußball-Verband (HFV) beendet - endlich möchte man nach den zahlreichen Nachholspielen wegen der verlängerten Zwangs-Winterpause fast meinen. In vielen Ligen herrschte bis zum letzten Spieltag Spannung - so feierten beispielsweise der Meiendorfer SV oder die VSG Stapfelfeld ihre Meisterschaften und damit Aufstiege in die Landesliga oder Bezirksliga erst am letzten Spieltag, mitunter auch dramatisch.
FuPa Hamburg zeigt euch alle Titelträger der Herren-Saison.
Oberliga Hamburg: ETSV Hamburg
Landesliga Hammonia: FC Eintracht Norderstedt U23
Landesliga Hansa: Concordia Hamburg
Kreisliga 1: Wedeler TSV
Kreisliga 2: Buxtehuder SV
Kreisliga 3: TuS Dassendorf II
Kreisliga 4: VSG Stapelfeld
Kreisliga 5: SV Uhlenhorst-Adler II
Kreisliga 6: SV Eidelstedt
Kreisliga 7: HEBC Hamburg III
Kreisliga 8: SC Sternschanze III
Kreisklasse 1: Gencler Birligi Elmshorn
Kreisklasse 2: Juventude do Minho
Kreisklasse 3: SV Nettelnburg / Allermöhe II
Kreisklasse 4: SVS Mesopotamien Hamburg II
Kreisklasse 5: MSV Hamburg / SC Europa
Kreisklasse 6: SportClub Feine Ukraine
Kreisklasse 7: FC Gregs
Kreisklasse 8: Nordlichter im NSV
Kreisklasse 9: SC Victoria V
Kreisklasse 10: TuS Osdorf II
Kreisklasse 11: SV Lohkamp III
Kreisklasse 12: BLS Hamburg
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