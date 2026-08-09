Das sind Frankfurts bitterste Stunden in der Grotenburg

Die Eintracht im Fokus. – Foto: Shams Amini

Wenn am 21. August der SC St. Tönis zum bis dato größten Spiel seiner Vereinsgeschichte den Erstligisten Eintracht Frankfurt empfängt, weckt das angesichts der Spielstätte, nämlich der Grotenburg, automatisch Erinnerungen an denkwürdige Auftritte der Hessen in Krefeld - auch wenn der Gegner natürlich bislang immer Uerdingen hieß.

Zweitligist Uerdingen war als klarer Außenseiter gegen die in der Bundesliga neun Spiele am Stück ungeschlagene Eintracht gegangen. Die vom ungarischen Startrainer Gyula Lóránt betreuten Frankfurter, in deren Reihen mit Jürgen Grabowski und Bernd Hölzenbein zwei 74er-Weltmeister standen, galten als haushoher Favorit.

Den Auftakt dieser Reihe bildet - ähnlich wie die aktuelle Begegnung - eine Partie aus dem DFB-Pokal. 6:3 nach Verlängerung für Uerdingen hieß es im Viertelfinale am 19. Februar 1977. Und die Dramaturgie der Partie könnte als Blaupause für die Spieler des SC St. Tönis dienen. Denn lange lagen die Uerdinger hoffnungslos zurück - um am Ende doch noch zu gewinnen.

Daher taten die Frankfurter das Uerdinger 1:0 (23.) durch den schwedischen Nationalspieler Jan Mattsson noch als Betriebsunfall ab, den sie spätestens nach einer Stunde, als sie durch Tore von Roland Weidle, Willi Neuberger und Bernd Nickel mit 3:1 führten, als korrigiert ansahen. Auch der Anschlusstreffer von Friedhelm Funkel zum 2:3 (84.) beunruhigte den Favoriten nicht. Oder besser: noch nicht. Denn dann folgte eine furiose Aufholjagd.

Radio-Legende Manfred Breuckmann, der die Partie als 25-Jähriger kommentierte, hat lebhafte Erinnerungen. „Ein Großteil der Uerdinger und Krefelder Zuschauer war gerade dabei, das Stadion zu verlassen“, erzählt der Mann mit der markanten Stimme, der diese Partie in der Top Ten seiner im Jahr 2008 beendeten Laufbahn führt.

Über den Äther in die Autoradios der aus dem Stadion Geflüchteten informierte er über ein von Schiedsrichter Jürgen Zuchantke nicht gegebenes Tor der Uerdinger und den 3:3-Ausgleich durch abermals Mattsson in der Nachspielzeit. Verlängerung.

Ein wirklich verrücktes Spiel nahm an diesem Karnevalssamstag - an dieses Detail erinnert sich jeder Zeitzeuge sofort - seinen Fortgang. Jürgen Wloka stellte auf 4:3, die beiden Tore von Libero Paul Hahn zum 5:3 und 6:3 bescherten dem Uerdinger Kapitän eine Einladung ins aktuelle Sportstudio. In Anlehnung an das 7:3 gegen Dresden sprechen die ganz alten Uerdinger Fans übrigens vom ersten Wunder in der Grotenburg.

Weitere torreiche Duelle in der Grotenburg

Gleichermaßen torreich ging es in einer weiteren Pokalpartie zu. 5:4 - ebenfalls nach Verlängerung - hieß es am 12. Oktober 1988 in der zweiten Runde des DFB-Pokals für Uerdingen.

Wichtig und fast genauso torreich war auch der Uerdinger 3:2-Sieg am 24. Mai 1980. Ein Erfolg, der den Krefeldern das Polster verschaffte, das sie trotz einer 0:1-Niederlage im folgenden letzten Saisonspiel in Köln die Klasse halten ließ.

Torreich ging es auch am 19. August 1983 zu. Mit herzerfrischendem Offensivfußball überrollte Aufsteiger Uerdingen mit 5:2 die von Startrainer Branko Zebec betreute Eintracht. Tags zuvor hatte Uerdingens Vorsitzender Arno Eschler Friedhelm Funkel aus Kaiserslautern zurückgeholt. Der dankte es gleich mit zwei Toren.

Die Partien Uerdingen gegen Frankfurt blieben zumeist torreich. 5:2 für Frankfurt hieß es am 22. Mai 1993 am Ende der 90 Minuten. In den Statistiken aber steht ein Uerdinger 2:0-Erfolg. Ursächlich für diese Diskrepanz war ein Wechselfehler des Frankfurter Trainers Horst Heese, der einen vierten Ausländer einwechselte. Uerdingen siegte am grünen Tisch. Ein Erfolg, der aber den folgenden Erstliga-Abstieg nicht verhindern konnte.

Erinnert werden soll an dieser Stelle aber auch an das Retterspiel vom 25. März 2008. Den Uerdingern ging es finanziell mal wieder schlecht, und die Frankfurter Eintracht reiste in die Grotenburg. Wohl auch ein Verdienst von Friedhelm Funkel, der damals den Gegner trainierte. 2:1 hieß es am Ende für den Favoriten. Ein Ergebnis, mit dem St. Tönis und auch Frankfurt in rund zwei Wochen sicher gut leben könnten.