Das sind Ende Oktober 2025 die 40 formschwächsten Mannschaften

Wir biegen auf die Zielgeraden der Hinrunde ein. Wer ist überhaupt nicht in Form?
Satte zwölf Mannschaften blicken auf fünf oder mehr Niederlagen zurück.
Dagegen beendeten 10 Mannschaften am Wochenende eine längere Durststrecke.
Mannschaft | Liga | Bilanz | Formquotient
Adler Feldmark | Bezirksliga 9 | N-N-N-N-N | 0,00 (11 Niederlagen in Folge)
FC Lennestadt | Landesliga 2 | N-N-N-N-N | 0,00 (6 Niederlagen in Folge)
SuK Canlar Bielefeld | Bezirksliga 2 | N-N-N-N-N | 0,00 (6 Niederlagen in Folge)
SV Setzen | Bezirksliga 5 | N-N-N-N-N | 0,00 (6 Niederlagen in Folge)
VfB Altena | Bezirksliga 6 | N-N-N-N-N | 0,00 (6 Niederlagen in Folge)
Suryoye Paderborn | Bezirksliga 3 | N-N-N-N-N | 0,00 (5 Niederlagen in Folge)
BC Eslohe | Bezirksliga 4 | N-N-N-N-N | 0,00 (5 Niederlagen in Folge)
FC Neheim-Erlenbruch | Bezirksliga 4 | N-N-N-N-N | 0,00 (5 Niederlagen in Folge)
Türkiyemspor Plettenberg | Bezirksliga 5 | N-N-N-N-N | 0,00 (5 Niederlagen in Folge)
SG BW Haspe | Bezirksliga 6 | N-N-N-N-N | 0,00 (5 Niederlagen in Folge)
SV Hilbeck | Bezirksliga 7 | N-N-N-N-N | 0,00 (5 Niederlagen in Folge)
TuS Germania Lohauserholz | Bezirksliga 8 | N-N-N-N-N | 0,00 (5 Niederlagen in Folge)
SC Weitmar 45 | Bezirksliga 10 | U-N-N-N-N | 0,10
VfL Kemminghausen | Bezirksliga 8 | N-U-N-N-N | 0,13
Teuto Riesenbeck | Bezirksliga 12 | N-N-U-N-N | 0,13
RW Ahlen | Oberliga Westfalen | N-N-N-U-N | 0,14
DJK Vorwärts Ahlen | Bezirksliga 7 | N-N-N-U-N | 0,14
TuS Harpen | Landesliga 3 | N-N-N-N-U | 0,15
FC Marokko Herne | Bezirksliga 9 | N-N-N-U-N | 0,15
SV Schermbeck | Oberliga Westfalen | U-U-N-N-N | 0,20
SSV Buer | Westfalenliga 2 | N-U-N-U-N | 0,22
FC Preußen Espelkamp | Westfalenliga 1 | U-N-U-N-N | 0,23
Vorwärts Wettringen | Landesliga 4 | U-N-N-U-N | 0,24
Germania Salchendorf II | Bezirksliga 5 | S-N-N-N-N | 0,26
SG Bockum-Hövel | Landesliga 4 | U-N-N-N-U | 0,27
VfB Börnig | Bezirksliga 9 | S-N-N-N-N | 0,27
SVKT 07 Minden | Landesliga 1 | N-N-U-N-U | 0,28
SC LWL 05 | Bezirksliga 5 | S-N-N-N-N | 0,28
Westfalia Osterwick | Bezirksliga 11 | N-S-N-N-N | 0,28
SF DJK Mastbruch | Landesliga 1 | N-S-N-N-N | 0,30
SV Oberschledorn/Grafschaft | Bezirksliga 4 | N-S-N-N-N | 0,30
TuS Graf Kobbo Tecklenburg | Bezirksliga 12 | S-N-N-N-N | 0,31
TuS Sundern | Landesliga 2 | N-S-N-N-N | 0,32
Borussia Emsdetten | Westfalenliga 1 | N-S-N-N-N | 0,34
SV Eintracht Jerxen-Orbke | Bezirksliga 3 | S-N-N-N-N | 0,34
VfB Marsberg | Bezirksliga 4 | N-N-S-N-N | 0,34
TuS Lohe | Landesliga 1 | S-N-N-N-N | 0,35
SC Wiedenbrück II | Bezirksliga 2 | S-N-N-N-N | 0,35
SC Lippetal | Bezirksliga 7 | N-U-N-U-U | 0,36
Hedefspor Hattingen | Bezirksliga 10 | U-N-U-U-N | 0,37
Kamener SC | Bezirksliga 8 | S-U-N-N-N | 0,38
SuS Cappel | Bezirksliga 7 | N-U-N-U-U | 0,39
SV Bommern | Bezirksliga 10 | S-U-U-N-U | 0,39
Falke Saerbeck | Bezirksliga 12 | U-S-N-N-N | 0,39
TuS Ennepetal | Oberliga Westfalen | U-N-S-N-N | 0,41
___
Diese 10 Mannschaften haben ihre längere Negativ-Serie beendet:
SpVgg Erkenschwick | Oberliga Westfalen | Sieg nach 3 Niederlagen bzw. 5 Sieglos-Spielen in Folge
SpVg Hagen 11 | Westfalenliga 2 | Sieg nach 4 Niederlagen bzw. 6 Sieglos-Spielen in Folge
FC Brünninghausen | Westfalenliga 2 | Sieg nach 7 Siegslos-Spielen in Folge
TuS Harpen | Landesliga 3 | Remis nach 7 Niederlagen in Folge
SuS Kaiserau | Landesliga 3 | Sieg nach 4 Niederlagen in Folge
SV Eidinghausen-Werste | Bezirksliga 1 | Sieg nach 10 Sieglos-Spielen zum Saisonauftakt
VfR Borgentreich | Bezirksliga 3 | Sieg nach 3 Niederlagen in Folge
SG Oberschelden | Bezirksliga 5 | Sieg nach 4 Niederlagen bzw. 7 Sieglos-Spielen in Folge
Geisecker SV | Bezirksliga 6 | Sieg nach 5 Sieglos-Spielen in Folge
DJK/VfL Billerbeck | Bezirksliga 11 | N-N-N-N-N | Sieg nach 5 Niederlagen in Folge
___
So berechnet sich der "Formquotient":