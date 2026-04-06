Deisenhofen II (blau) unterlag dem SV Bad Heilbrunn. – Foto: Tamara Rabuser

Nicht gerade in Feiertagslaune verabschiedete sich Andreas Budell nach dem 0:1 (0:0) seiner U23 des FC Deisenhofen gegen den SV Bad Heilbrunn vom Sportplatz des FCD. Der Trainer zeigte sich zunächst genervt vom aktuellen Spielermangel, unter den drei Feldspielern auf der Bank war sogar FCD-Urgestein Martin Mayer. „Das Thema haben wir seit zwei Wochen. Man kann auch mal unter der Woche verreisen. Man muss auch nicht gleich beim ersten Wehwehchen absagen. Das sind alles Einstellungssachen“, schimpfte Budell, vor allem wegen der vielen Urlauber. Die Daheimgebliebenen kamen aber auch nicht besser weg, denn: „Die Einstellung von den Jungs, die heute auf dem Platz waren, war bodenlos.“