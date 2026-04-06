Der FCD-Coach kritisiert die Einstellung seiner Mannschaft massiv. Drei Spiele ohne Tor ärgern den Trainer besonders.
Nicht gerade in Feiertagslaune verabschiedete sich Andreas Budell nach dem 0:1 (0:0) seiner U23 des FC Deisenhofen gegen den SV Bad Heilbrunn vom Sportplatz des FCD. Der Trainer zeigte sich zunächst genervt vom aktuellen Spielermangel, unter den drei Feldspielern auf der Bank war sogar FCD-Urgestein Martin Mayer. „Das Thema haben wir seit zwei Wochen. Man kann auch mal unter der Woche verreisen. Man muss auch nicht gleich beim ersten Wehwehchen absagen. Das sind alles Einstellungssachen“, schimpfte Budell, vor allem wegen der vielen Urlauber. Die Daheimgebliebenen kamen aber auch nicht besser weg, denn: „Die Einstellung von den Jungs, die heute auf dem Platz waren, war bodenlos.“
Budell versäumte es nicht, seine harte Kritik zu präzisieren: „Es war nicht körperbetont, wir haben nicht sauber Fußball gespielt, wir waren zu ängstlich, zu langsam, haben kaum Bälle festgemacht. Der den Pass gespielt hat und der Passempfänger waren nicht auf einer Wellenlänge.“ Auch das Tor des Tages durch Maximilian Specker (15.) betrachtete er als hausgemacht: „Wir verlieren den Ball und kassieren den Konter. Und das war nicht der einzige Fehler im Aufbau, das hat sich komplett durch die Mannschaft gezogen, vom Torwart bis zum Stürmer.“
Trotzdem hätten die Blauhemden gegen die abstiegsbedrohten Gäste nicht leer ausgehen müssen. So scheiterten Noah Rehm in der ersten Halbzeit aus dem Spiel heraus und Andreas Perneker in der zweiten mit einem Freistoß am Aluminium. „Natürlich hatten wir auch Pech mit zwei Pfostentreffern“, räumte Budell ein. Doch das besänftigte ihn nicht: „Wir haben drei Spiele in Folge kein Tor geschossen, und dabei haben wir gegen Ohlstadt und Bad Heilbrunn daheim gespielt, in Penzberg ist es vielleicht noch etwas anderes“, monierte er die derzeitige Harmlosigkeit, auch gegen Kellerkinder der Bezirksliga Süd. Sein Appell ans Team: „Die Leute müssen sich an die eigene Nase fassen. Ich weiß ja, dass sie es können.“