Allgemeines

Das sind die Wintertransfers der 2. Frauen-Bundesliga

Auf FuPa gibt es den Überblick.

von red · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Die Vorfreude auf die zweite Hälfte der Saison 2025/2026 in der 2. Frauen-Bundesliga wächst. Alle Vereine planen den Kader für die Spiele nach der Winterpause. Dabei stehen einige Transfers fest. Hier ist die Übersicht über alle auf FuPa eingetragenen Wechsel.

1. FFC Turbine Potsdam
Trainer: Steen Gravgaard Ladefoged
Zugänge: Julia Hüsch (University of Washingto)
Abgänge: Kurt Russ (Zusammenarbeit beendet), Emilie Bernhardt (BSC Young Boys), Patrick Ritzinger (Rücktritt)

Borussia Mönchengladbach
Trainer: Jonas Spengler
Zugänge: Lili Baidoe (FK Sarajevo)
Abgänge: keine

Eintracht Frankfurt II
Trainer: Kim Fellhauer
Zugänge: keine
Abgänge: Julia Simic (Schweiz), Marlene Wild (FC Zürich)

FC Bayern München II
Trainer: Jérôme Reisacher
Zugänge: keine
Abgänge: Sarah Ernst (SV Werder Bremen)

FC Ingolstadt 04
Trainer: Benjamin Stolte
Zugänge: Lara Felix (First Vienna FC)
Abgänge: Theresa Keitel (FFC Wacker München)

FC Viktoria 1889 Berlin
Trainer: Miren Catovic
Zugänge: Melanie Wagner (1. FC Union Berlin), Melissa Ugochukwu (FC Basel)
Abgänge: keine

FSV Mainz 05
Trainer: Takashi Yamashita
Zugänge: Suguri Hashitani (AC Nagano Parceiro / Japan)
Abgänge: keine

SC Sand
Trainer: Alex Fischinger
Zugänge: keine
Abgänge: Alana Murphy (Nottingham Forest / England)

SG 99 Andernach
Trainer: Isabelle Hawel
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SV Meppen
Trainer: Katharina Börger, Thomas Pfannkuch
Zugänge: Isabel Rutishauser (GC Frauen)
Abgänge: keine

VfB Stuttgart
Trainer: Heiko Gerber
Zugänge: Reena Wichmann (SV Werder Bremen)
Abgänge: keine

VfL Bochum
Trainer: Kyra Malinowski
Zugänge: keine
Abgänge: keine

VfL Wolfsburg II
Trainer: Daniel Kraus
Zugänge: keine
Abgänge: keine

VfR Warbeyen
Trainer: Sandro Scuderi
Zugänge: Maxima Carlitz (TuS Jüngersdorf-Stütgerloch), Lillian Rae Yordy (Hamilton High School / USA), Aqsa Mushtaq (Ünye Gücü FK /Türkei), Elena Milam (Depaul University Chicago / USA), Hayley Howard (SV Horn / Österreich), Kristyna Sivakova (KS UJ Krakau / Polen)
Abgänge: Ilse van Rheenen (Excelsior Rotterdam / NL)