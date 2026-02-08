Das sind die Wintertransfers der 2. Frauen-Bundesliga

__________________________________________________________________________________________________

1. FFC Turbine Potsdam

Trainer: Steen Gravgaard Ladefoged

Zugänge: Julia Hüsch (University of Washingto)

Abgänge: Kurt Russ (Zusammenarbeit beendet), Emilie Bernhardt (BSC Young Boys), Patrick Ritzinger (Rücktritt)



Borussia Mönchengladbach

Trainer: Jonas Spengler

Zugänge: Lili Baidoe (FK Sarajevo)

Abgänge: keine



Eintracht Frankfurt II

Trainer: Kim Fellhauer

Zugänge: keine

Abgänge: Julia Simic (Schweiz), Marlene Wild (FC Zürich)



FC Bayern München II

Trainer: Jérôme Reisacher

Zugänge: keine

Abgänge: Sarah Ernst (SV Werder Bremen)



FC Ingolstadt 04

Trainer: Benjamin Stolte

Zugänge: Lara Felix (First Vienna FC)

Abgänge: Theresa Keitel (FFC Wacker München)



FC Viktoria 1889 Berlin

Trainer: Miren Catovic

Zugänge: Melanie Wagner (1. FC Union Berlin), Melissa Ugochukwu (FC Basel)

Abgänge: keine



FSV Mainz 05

Trainer: Takashi Yamashita

Zugänge: Suguri Hashitani (AC Nagano Parceiro / Japan)

Abgänge: keine



SC Sand

Trainer: Alex Fischinger

Zugänge: keine

Abgänge: Alana Murphy (Nottingham Forest / England)



SG 99 Andernach

Trainer: Isabelle Hawel

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SV Meppen

Trainer: Katharina Börger, Thomas Pfannkuch

Zugänge: Isabel Rutishauser (GC Frauen)

Abgänge: keine



VfB Stuttgart

Trainer: Heiko Gerber

Zugänge: Reena Wichmann (SV Werder Bremen)

Abgänge: keine



VfL Bochum

Trainer: Kyra Malinowski

Zugänge: keine

Abgänge: keine



VfL Wolfsburg II

Trainer: Daniel Kraus

Zugänge: keine

Abgänge: keine



VfR Warbeyen

Trainer: Sandro Scuderi

Zugänge: Maxima Carlitz (TuS Jüngersdorf-Stütgerloch), Lillian Rae Yordy (Hamilton High School / USA), Aqsa Mushtaq (Ünye Gücü FK /Türkei), Elena Milam (Depaul University Chicago / USA), Hayley Howard (SV Horn / Österreich), Kristyna Sivakova (KS UJ Krakau / Polen)

Abgänge: Ilse van Rheenen (Excelsior Rotterdam / NL)