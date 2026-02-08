Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Das sind die Wintertransfers der 2. Frauen-Bundesliga
Die Vorfreude auf die zweite Hälfte der Saison 2025/2026 in der 2. Frauen-Bundesliga wächst. Alle Vereine planen den Kader für die Spiele nach der Winterpause. Dabei stehen einige Transfers fest. Hier ist die Übersicht über alle auf FuPa eingetragenen Wechsel.
VfL Bochum Trainer: Kyra Malinowski Zugänge: keine Abgänge: keine
VfL Wolfsburg II Trainer: Daniel Kraus Zugänge: keine Abgänge: keine
VfR Warbeyen Trainer: Sandro Scuderi Zugänge: Maxima Carlitz (TuS Jüngersdorf-Stütgerloch), Lillian Rae Yordy (Hamilton High School / USA), Aqsa Mushtaq (Ünye Gücü FK /Türkei), Elena Milam (Depaul University Chicago / USA), Hayley Howard (SV Horn / Österreich), Kristyna Sivakova (KS UJ Krakau / Polen) Abgänge: Ilse van Rheenen (Excelsior Rotterdam / NL)