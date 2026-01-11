Das sind die Wintertransfers der 2. Frauen-Bundesliga

Die Vorfreude auf die zweite Hälfte der Saison 2025/2026 in der 2. Frauen-Bundesliga wächst. Alle Vereine planen den Kader für die Spiele nach der Winterpause. Dabei stehen einige Transfers fest. Hier ist die Übersicht über alle auf FuPa eingetragenen Wechsel.
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
1. FFC Turbine Potsdam
Trainer: Steen Gravgaard Ladefoged
Zugänge: Julia Hüsch (University of Washingto)
Abgänge: Kurt Russ (Zusammenarbeit beendet), Emilie Bernhardt (BSC Young Boys)
Borussia Mönchengladbach
Trainer: Jonas Spengler
Zugänge: keine
Abgänge: keine
Eintracht Frankfurt II
Trainer: Julia Simic
Zugänge: keine
Abgänge: keine
FC Bayern München II
Trainer: Jérôme Reisacher
Zugänge: keine
Abgänge: keine
FC Ingolstadt 04
Trainer: Benjamin Stolte
Zugänge: keine
Abgänge: Theresa Keitel (FFC Wacker München)
FC Viktoria 1889 Berlin
Trainer: Miren Catovic
Zugänge: keine
Abgänge: keine
FSV Mainz 05
Trainer: Takashi Yamashita
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SC Sand
Trainer: Alex Fischinger
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SG 99 Andernach
Trainer: Isabelle Hawel
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SV Meppen
Trainer: Katharina Börger, Thomas Pfannkuch
Zugänge: Isabel Rutishauser (GC Frauen)
Abgänge: keine
VfB Stuttgart
Trainer: Heiko Gerber
Zugänge: keine
Abgänge: keine
VfL Bochum
Trainer: Kyra Malinowski
Zugänge: keine
Abgänge: keine
VfL Wolfsburg II
Trainer: Daniel Kraus
Zugänge: keine
Abgänge: keine
VfR Warbeyen
Trainer: Sandro Scuderi
Zugänge: keine
Abgänge: keine
