Allgemeines
Das sind die Wintertestspiele der Teams aus der Verbandsliga

Auf FuPa gibt es die Übersicht.

Der Ball ruht aktuell noch, doch einige Testspiele stehen bereits fest. FuPa gibt die Übersicht auf die Testspiele der Verbandsligisten.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

__________________________________________________________________________________________________

Die Testspiele der Verbandsligisten

Young Boys Reutlingen

  • Sa, 31.01.26, 13:00 Uhr: Young Boys Reutlingen - Türkspor Neckarsulm

  • Sa, 07.02.26, 14:00 Uhr: Young Boys Reutlingen - FV Neuhausen

  • Sa, 14.02.26, 12:00 Uhr: Young Boys Reutlingen - SV Nehren

  • Sa, 21.02.26, 14:00 Uhr: Young Boys Reutlingen - SV 03 Tübingen

  • So, 22.02.26, 15:00 Uhr: Young Boys Reutlingen - TSV Gomaringen

FC Holzhausen

  • Sa, 31.01.26, 11:00 Uhr: VfL Nagold - FC Holzhausen

  • Mi, 11.02.26, 19:00 Uhr: TuS Ergenzingen - FC Holzhausen

  • Sa, 14.02.26, 14:00 Uhr: FC Holzhausen - Türk. SV Singen

  • Di, 17.02.26, 19:00 Uhr: FC Holzhausen - SV Oberwolfach

  • Sa, 21.02.26, 11:00 Uhr: FC Holzhausen - FC 08 Villingen II

TSV Berg

  • Sa, 24.01.26, 13:00 Uhr: FV Illertissen - TSV Berg

  • Sa, 31.01.26, 14:00 Uhr: TSV Berg - SSV Ulm 1846

  • Sa, 14.02.26, 14:00 Uhr: TSV Berg - FC Wangen

  • Sa, 21.02.26, 14:00 Uhr: TSV Berg - Türk Spor Neu-Ulm

TSV Oberensingen

  • Sa, 31.01.26, 14:00 Uhr: TSV Oberensingen - TSG Backnang

  • So, 01.02.26, 13:00 Uhr: TSV Köngen - TSV Oberensingen

  • Sa, 07.02.26, 14:00 Uhr: TSV Bernhausen - TSV Oberensingen

  • Sa, 14.02.26, 14:00 Uhr: 1. Göppinger SV - TSV Oberensingen

  • Mi, 18.02.26, 19:00 Uhr: 1. FC Eislingen - TSV Oberensingen

  • Sa, 21.02.26, 13:15 Uhr: SV Böblingen - TSV Oberensingen

SF Dorfmerkingen

  • Sa, 31.01.26, 14:30 Uhr: TSV Essingen - SF Dorfmerkingen

  • Sa, 07.02.26, 15:30 Uhr: SpVgg Satteldorf - SF Dorfmerkingen

  • Mi, 11.02.26, 18:30 Uhr: VfR Aalen - SF Dorfmerkingen

VfB Friedrichshafen

  • Fr, 30.01.26, 19:00 Uhr: VfB Friedrichshafen - FC Dostluk Friedrichshafen

  • Di, 03.02.26, 19:00 Uhr: VfB Friedrichshafen - SC Pfullendorf

  • Mi, 18.02.26, 19:00 Uhr: VfB Friedrichshafen - SV Kressbronn

TSG Hofherrnweiler-Unterrombach

  • Sa, 24.01.26, 13:00 Uhr: TSG Hofherrnweiler-Unterromb. - TSV Böbingen

  • Sa, 31.01.26, 12:00 Uhr: SV Waldhausen - TSG Hofherrnweiler-Unterromb.

  • Sa, 07.02.26, 15:00 Uhr: TSV Essingen - TSG Hofherrnweiler-Unterromb.

  • Fr, 13.02.26, 18:30 Uhr: TSG Hofherrnweiler-Unterromb. - TSGV Waldstetten

  • Sa, 21.02.26, 14:30 Uhr: TSG Hofherrnweiler-Unterromb. - FV Olympia Laupheim

Calcio Leinfelden-Echterdingen

  • Sa, 24.01.26, 14:00 Uhr: 1. Göppinger SV - Calcio Leinfelden-Echterdingen

  • Sa, 31.01.26, 13:00 Uhr: Stuttgarter Kickers - Calcio Leinfelden-Echterdingen

  • Sa, 21.02.26, 14:00 Uhr: TSV Bernhausen - Calcio Leinfelden-Echterdingen

SV Fellbach

  • Di, 20.01.26, 19:00 Uhr: SV Fellbach - TSG Backnang

  • Sa, 24.01.26, 14:30 Uhr: TSV Bernhausen - SV Fellbach

  • Di, 03.02.26, 19:30 Uhr: 1. FC Normannia Gmünd - SV Fellbach

  • Sa, 07.02.26, 15:00 Uhr: SV Fellbach - MTV Stuttgart

  • Sa, 14.02.26, 14:00 Uhr: SV Fellbach - 1. CfR Pforzheim

  • Sa, 21.02.26, 14:00 Uhr: SV Fellbach - SG Schorndorf

  • So, 22.02.26, 14:00 Uhr: VfB Eppingen - SV Fellbach

SSV Ehingen-Süd

  • Sa, 07.02.26, 13:00 Uhr: TSV Neu-Ulm - SSV Ehingen-Süd

Spfr. Schwäbisch Hall

  • Sa, 24.01.26, 13:00 Uhr: Spfr Schwäbisch Hall - FSV Hollenbach

  • Sa, 31.01.26, 13:00 Uhr: Spfr Schwäbisch Hall - TSV Ilshofen

  • Sa, 07.02.26, 13:00 Uhr: Spfr Schwäbisch Hall - VfB Eppingen

  • Sa, 14.02.26, 13:00 Uhr: Spfr Schwäbisch Hall - 1. FC Normannia Gmünd

TSV Weilimdorf

  • Sa, 24.01.26, 14:00 Uhr: TSV Weilimdorf - Türkspor Stuttgart

  • Mi, 28.01.26, 19:00 Uhr: TSV Weilimdorf - ASV Botnang

  • Sa, 31.01.26, 13:00 Uhr: FSV 08 Bietigheim-Bissingen - TSV Weilimdorf

  • Mi, 04.02.26, 19:30 Uhr: SKV Rutesheim - TSV Weilimdorf

  • Sa, 07.02.26, 14:00 Uhr: TSV Weilimdorf - SV Böblingen

  • Mi, 11.02.26, 19:00 Uhr: TSV Weilimdorf - MTV Stuttgart

  • Sa, 21.02.26, 13:00 Uhr: TSV Weilimdorf - FV Neuhausen

FC Rottenburg

  • Sa, 31.01.26, 14:00 Uhr: FC Rottenburg - SSV Reutlingen 1905

  • Sa, 07.02.26, 11:00 Uhr: TSV Hirschau - FC Rottenburg

  • Di, 10.02.26, 19:00 Uhr: FC Rottenburg - VfL Sindelfingen

  • Sa, 21.02.26, 14:00 Uhr: FC Rottenburg - TSG Balingen II

FC Esslingen

  • Sa, 17.01.26, 14:00 Uhr: 1. Göppinger SV - FC Esslingen

  • Sa, 24.01.26, 15:30 Uhr: VfL Kirchheim - FC Esslingen

  • Sa, 31.01.26, 15:00 Uhr: FC Esslingen - TSG Balingen II

  • Sa, 07.02.26, 15:00 Uhr: 1. FC Eislingen - FC Esslingen

  • So, 08.02.26, 14:00 Uhr: FC Esslingen - FV Neuhausen

  • Sa, 14.02.26, 13:00 Uhr: TSV Köngen - FC Esslingen

TSG Tübingen

  • Sa, 21.02.26, 15:00 Uhr: SSC Tübingen - TSG Tübingen

FSV Waiblingen

  • Sa, 31.01.26, 14:00 Uhr: FSV Waiblingen - 1. FC Normannia Gmünd

  • So, 01.02.26, 14:00 Uhr: FSV Waiblingen - FV Neuhausen

  • Sa, 07.02.26, 14:00 Uhr: FSV Waiblingen - SKV Rutesheim

  • Di, 10.02.26, 19:00 Uhr: FSV Waiblingen - FSV 08 Bietigheim-Bissingen

  • Sa, 14.02.26, 14:00 Uhr: TSG Backnang - FSV Waiblingen

  • Sa, 21.02.26, 14:00 Uhr: FSV Waiblingen - SV Waldhof Mannheim 2

  • Sa, 28.02.26, 12:15 Uhr: VfB Bretten - FSV Waiblingen

VfR Heilbronn

  • Sa, 24.01.26, 11:00 Uhr: VfR Heilbronn - Spfr Untergriesheim

  • So, 25.01.26, 14:00 Uhr: VfR Heilbronn - SG Sonnenhof Großaspach

  • Di, 27.01.26, 19:00 Uhr: VfR Heilbronn - Türkspor Neckarsulm

  • Sa, 31.01.26, 14:00 Uhr: VfR Mannheim - VfR Heilbronn

  • Mi, 04.02.26, 19:30 Uhr: TG Böckingen - VfR Heilbronn

  • So, 15.02.26, 14:00 Uhr: VfR Heilbronn - TSV Bernhausen

