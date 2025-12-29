 2025-12-17T10:26:01.779Z

Allgemeines
Das sind die Wintertestspiele der Teams aus der Oberliga

Der Ball ruht aktuell noch, doch einige Testspiele stehen bereits fest. FuPa gibt die Übersicht auf die Testspiele der württembergischen Oberligisten.

Die Testspiele der württembergischen Oberligisten

VfR Aalen

  • Sa, 17.01.26, 14:30 Uhr: VfR Aalen - FV Neuhausen

  • Sa, 24.01.26, 14:00 Uhr: VfR Aalen - SGV Freiberg

  • Mi, 28.01.26, 18:30 Uhr: VfR Aalen - FV Illertissen

  • Mi, 11.02.26, 18:30 Uhr: VfR Aalen - SF Dorfmerkingen

TSV Essingen

  • So, 25.01.26, 14:00 Uhr: 1. FC Heidenheim 1846 - TSV Essingen

  • Sa, 31.01.26, 14:30 Uhr: TSV Essingen - SF Dorfmerkingen

  • Sa, 07.02.26, 11:00 Uhr: TSV Essingen - TSGV Waldstetten

  • Sa, 07.02.26, 15:00 Uhr: TSV Essingen - TSG Hofherrnweiler-Unterromb.

  • Sa, 14.02.26, 11:00 Uhr: TSV Essingen - SV Waldhausen

FV Ravensburg

  • Sa, 31.01.26, 13:00 Uhr: FV Illertissen - FV Ravensburg

  • Sa, 14.02.26, 13:00 Uhr: SC Pfullendorf - FV Ravensburg

1. Göppinger SV

  • Sa, 17.01.26, 14:00 Uhr: 1. Göppinger SV - FC Esslingen

  • Sa, 24.01.26, 14:00 Uhr: 1. Göppinger SV - Calcio Leinfelden-Echterdingen

  • Sa, 31.01.26, 14:00 Uhr: TSV Bad Boll - 1. Göppinger SV

  • Sa, 07.02.26, 12:00 Uhr: 1. Göppinger SV - FC Nöttingen

  • Sa, 14.02.26, 14:00 Uhr: 1. Göppinger SV - TSV Oberensingen

Türkspor Neckarsulm

  • Di, 27.01.26, 19:00 Uhr: VfR Heilbronn - Türkspor Neckarsulm

  • Sa, 31.01.26, 13:00 Uhr: Young Boys Reutlingen - Türkspor Neckarsulm

  • Fr, 06.02.26, 19:00 Uhr: FC-Astoria Walldorf - Türkspor Neckarsulm

TSG Backnang

  • Sa, 17.01.26, 14:00 Uhr: TSG Backnang - TSG Balingen

  • Di, 20.01.26, 19:00 Uhr: SV Fellbach - TSG Backnang

  • Sa, 24.01.26, 14:00 Uhr: FV Löchgau - TSG Backnang

  • Di, 27.01.26, 19:00 Uhr: SG Schorndorf - TSG Backnang

  • Sa, 31.01.26, 14:00 Uhr: TSV Oberensingen - TSG Backnang

  • Di, 03.02.26, 19:15 Uhr: SV Allmersbach - TSG Backnang

  • Sa, 07.02.26, 14:00 Uhr: TSG Backnang - ASV Neumarkt

  • Sa, 14.02.26, 14:00 Uhr: TSG Backnang - FSV Waiblingen

1. FC Normannia Gmünd

  • Di, 27.01.26, 19:30 Uhr: 1. FC Normannia Gmünd - TSGV Waldstetten

  • Sa, 31.01.26, 14:00 Uhr: FSV Waiblingen - 1. FC Normannia Gmünd

  • Di, 03.02.26, 19:30 Uhr: 1. FC Normannia Gmünd - SV Fellbach

  • Sa, 07.02.26, 14:00 Uhr: SG Schorndorf - 1. FC Normannia Gmünd

  • Sa, 14.02.26, 13:00 Uhr: Spfr Schwäbisch Hall - 1. FC Normannia Gmünd

SSV Reutlingen

  • Keine Testspiele bislang bekannt

FSV Hollenbach

  • Sa, 24.01.26, 13:00 Uhr: Spfr Schwäbisch Hall - FSV Hollenbach

  • So, 01.02.26, 14:30 Uhr: 1.FC Bruchsal 1899 e.V. - FSV Hollenbach

FSV 08 Bietigheim-Bissingen

  • Sa, 17.01.26, 14:00 Uhr: FSV 08 Bietigheim-Bissingen - SGV Freiberg

  • Fr, 23.01.26, 19:00 Uhr: FSV 08 Bietigheim-Bissingen - TSG Hoffenheim

  • Sa, 31.01.26, 13:00 Uhr: FSV 08 Bietigheim-Bissingen - TSV Weilimdorf

  • Di, 10.02.26, 19:00 Uhr: FSV Waiblingen - FSV 08 Bietigheim-Bissingen

  • Sa, 14.02.26, 14:00 Uhr: FSV 08 Bietigheim-Bissingen - VfB Eppingen

Timo BabicAutor