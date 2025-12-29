Das sind die Wintertestspiele der Teams aus der Oberliga

Der Ball ruht aktuell noch, doch einige Testspiele stehen bereits fest. FuPa gibt die Übersicht auf die Testspiele der württembergischen Oberligisten.
Sa, 17.01.26, 14:30 Uhr: VfR Aalen - FV Neuhausen
Sa, 24.01.26, 14:00 Uhr: VfR Aalen - SGV Freiberg
Mi, 28.01.26, 18:30 Uhr: VfR Aalen - FV Illertissen
Mi, 11.02.26, 18:30 Uhr: VfR Aalen - SF Dorfmerkingen
So, 25.01.26, 14:00 Uhr: 1. FC Heidenheim 1846 - TSV Essingen
Sa, 31.01.26, 14:30 Uhr: TSV Essingen - SF Dorfmerkingen
Sa, 07.02.26, 11:00 Uhr: TSV Essingen - TSGV Waldstetten
Sa, 07.02.26, 15:00 Uhr: TSV Essingen - TSG Hofherrnweiler-Unterromb.
Sa, 14.02.26, 11:00 Uhr: TSV Essingen - SV Waldhausen
Sa, 31.01.26, 13:00 Uhr: FV Illertissen - FV Ravensburg
Sa, 14.02.26, 13:00 Uhr: SC Pfullendorf - FV Ravensburg
Sa, 17.01.26, 14:00 Uhr: 1. Göppinger SV - FC Esslingen
Sa, 24.01.26, 14:00 Uhr: 1. Göppinger SV - Calcio Leinfelden-Echterdingen
Sa, 31.01.26, 14:00 Uhr: TSV Bad Boll - 1. Göppinger SV
Sa, 07.02.26, 12:00 Uhr: 1. Göppinger SV - FC Nöttingen
Sa, 14.02.26, 14:00 Uhr: 1. Göppinger SV - TSV Oberensingen
Di, 27.01.26, 19:00 Uhr: VfR Heilbronn - Türkspor Neckarsulm
Sa, 31.01.26, 13:00 Uhr: Young Boys Reutlingen - Türkspor Neckarsulm
Fr, 06.02.26, 19:00 Uhr: FC-Astoria Walldorf - Türkspor Neckarsulm
Sa, 17.01.26, 14:00 Uhr: TSG Backnang - TSG Balingen
Di, 20.01.26, 19:00 Uhr: SV Fellbach - TSG Backnang
Sa, 24.01.26, 14:00 Uhr: FV Löchgau - TSG Backnang
Di, 27.01.26, 19:00 Uhr: SG Schorndorf - TSG Backnang
Sa, 31.01.26, 14:00 Uhr: TSV Oberensingen - TSG Backnang
Di, 03.02.26, 19:15 Uhr: SV Allmersbach - TSG Backnang
Sa, 07.02.26, 14:00 Uhr: TSG Backnang - ASV Neumarkt
Sa, 14.02.26, 14:00 Uhr: TSG Backnang - FSV Waiblingen
Di, 27.01.26, 19:30 Uhr: 1. FC Normannia Gmünd - TSGV Waldstetten
Sa, 31.01.26, 14:00 Uhr: FSV Waiblingen - 1. FC Normannia Gmünd
Di, 03.02.26, 19:30 Uhr: 1. FC Normannia Gmünd - SV Fellbach
Sa, 07.02.26, 14:00 Uhr: SG Schorndorf - 1. FC Normannia Gmünd
Sa, 14.02.26, 13:00 Uhr: Spfr Schwäbisch Hall - 1. FC Normannia Gmünd
Keine Testspiele bislang bekannt
Sa, 24.01.26, 13:00 Uhr: Spfr Schwäbisch Hall - FSV Hollenbach
So, 01.02.26, 14:30 Uhr: 1.FC Bruchsal 1899 e.V. - FSV Hollenbach
Sa, 17.01.26, 14:00 Uhr: FSV 08 Bietigheim-Bissingen - SGV Freiberg
Fr, 23.01.26, 19:00 Uhr: FSV 08 Bietigheim-Bissingen - TSG Hoffenheim
Sa, 31.01.26, 13:00 Uhr: FSV 08 Bietigheim-Bissingen - TSV Weilimdorf
Di, 10.02.26, 19:00 Uhr: FSV Waiblingen - FSV 08 Bietigheim-Bissingen
Sa, 14.02.26, 14:00 Uhr: FSV 08 Bietigheim-Bissingen - VfB Eppingen
