Das sind die wichtigsten Spiele am Wochenende in Kleve

Sportfreunde Broekhuysen – SV Rindern (Freitag, 20 Uhr). Es ist manchmal gar nicht so einfach, sich in der Rolle des Gejagten zurechtzufinden. Kaum hatten die Sportfreunde Broekhuysen erstmals in der laufenden Saison mit einem 2:1 im Spitzenspiel gegen den VfL Rhede die Tabellenführung in der Bezirksliga übernommen, da setzte es eine Woche später einen zumindest kleinen Ausrutscher im Kopf-an-Kopf-Rennen um die Meisterschaft. Mit dem 1:1 beim Hamminkelner SV konnte der Spitzenreiter zwar einigermaßen leben, zumal Justin Theelen kurz nach der Pause wegen einer Notbremse die Rote Karte gesehen hatte. Doch der Vorsprung auf den Konkurrenten ist bis auf einen Punkt geschmolzen. Deshalb steht der Gastgeber unter Flutlicht in der Pflicht, die nahezu makellose Heimbilanz (zehn Siege, ein Unentschieden) zu bestätigen. Aber Vorsicht ist geboten. Der SV Rindern ist zwar auch in dieser Saison nicht in der Lage, ganz oben anzugreifen. Aber wenn die Mannschaft von Trainer Christian Roeskens einen Sahnetag erwischt, kann sie in der Liga jeden Gegner schlagen. Das Hinspiel an der Wasserburg war eine dramatische Angelegenheit. Bis zur 86. Minute führte der SV Rindern mit 2:1, ehe die Sportfreunde nach einem Doppelschlag noch drei Punkte entführte
Viktoria Goch II – SGE Bedburg-Hau (Freitag, 19.30 Uhr). Das Bezirksliga-Kellerduell der Nordkreis-Rivalen hat’s in sich. Der Aufsteiger aus Goch musste zuletzt eine ganz bittere 1:2-Niederlage beim Tabellenletzten SV Haldern einstecken. Aktuell führt die Viktoria-Reserve die Abstiegszone an, bei drei Punkten Rückstand auf Relegationsplatz 15 und deren vier auf das rettende Ufer. Angesichts dieser Situation hilft der Mannschaft von Trainer Ernes Tiganj im nächsten Aufeinandertreffen mit einem direkten Konkurrenten im Abstiegskampf nur ein Sieg weiter. Das gilt allerdings auch für die SGE Bedburg-Hau. In der Winterpause wähnte sich die Mannschaft bereits auf der sicheren Seite. Das hat sich nach gerade einmal drei Punkten aus sieben Meisterschaftsspielen im neuen Jahr gewaltig geändert. Fußballer sprechen in einer solchen Konstellation gerne von einem „Sechs-Punkte-Spiel“. Die Zuschauer dürfen sich deshalb auf eine äußerst spannende Angelegenheit freuen.
SV Veert – SV Nütterden (Freitag, 20 Uhr). Vor der Winterpause stand der SV Veert in der Kreisliga A Kleve/Geldern nach 16 Spielen mit nur zehn Punkten auf Platz 15 der Tabelle – mit bereits fünf Zählern Rückstand auf den ersten Nicht-Abstiegsplatz. Im neuen Jahr dann trennte sich der Verein von Trainer Arlind Gashi und Timo Pastoors gab seine Zusage, die Mannschaft bis zum Saisonende zu trainieren. Natürlich mit dem Ziel Klassenerhalt. Nach vier Partien kann er bereits sieben Punkte verbuchen, die Mannschaft steht derzeit über dem Strich. Ein Sieg gegen den Tabellenvorletzten SV Nütterden ist Pflicht, um das angestrebte Ziel weiter zu verfolgen. Beim Gast geht der neue Trainer Stefan Hommers in sein nächstes Spiel an der Seitenlinie. Wenn neue Besen gut kehren sollen, muss dies aus Nütterdener Sicht am Freitag in Veert beginnen, sonst wird es immer düsterer.
SV Issum – TSV Nieukerk (Sonntag, 15.30 Uhr). Ebenfalls im Zeichen des A-Liga-Abstiegskampfes steht die Partie des SV Issum gegen den TSV Nieukerk. In dieser Woche trennten sich die Gastgeber von Trainer Thorsten Fronhoffs. Die Verantwortlichen haben schnell gehandelt. Jetzt soll es ein Quartett bis zum Saisonende richten. Der TSV Nieukerk hat drei Zähler mehr auf dem Konto und will diesen Vorsprung im Kampf um den Klassenerhalt natürlich weiter ausbauen. Für die Gastgeber sind gegen den direkten Konkurrenten drei Punkte Pflicht. Für Spannung ist also gesorgt.
SG Kessel-Ho/Ha - SV Bedburg-Hau (Sonntag, 15 Uhr). In der Gruppe eins der Kreisliga B Kleve/Geldern kommt es am Sonntag zum ultimativen Gipfeltreffen der beiden Titelaspiranten. Beide haben einen komfortablen Vorsprung auf den Tabellendritten Germania Wemb und werden deshalb den Titel und den Relegationsplatz unter sich ausmachen. Während die SG Kessel/Ho-Ha (49 Punkte) die Rückkehr ins Kreisliga-Oberhaus anstrebt, befindet sich die SV Bedburg-Hau (50) als Aufsteiger auf dem Durchmarsch aus der Kreisliga C in die A-Liga. Zu dieser spannenden Partie werden viele Zuschauer erwartet.
Kevelaerer SV II - Grün-Weiß Vernum II (Sonntag, 16 Uhr). Beide Mannschaften belegen in der Gruppe zwei der Kreisliga B Kleve/Geldern momentan einen sicheren Tabellenmittelfeldplatz. Die Gastgeber haben 23 Zähler eingefahren, sind aber in der Rückrunde bislang punktlos geblieben. Trotzdem werden sie nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Das sieht beim Aufsteiger aus Vernum noch etwas anders aus. Die Grün-Weißen haben 16 Punkte auf dem Konto und damit derzeit acht Zähler Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz. Daher wäre es ratsam, so früh wie möglich die notwendigen Punkte für den Klassenerhalt zu holen.