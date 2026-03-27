Das sind die wichtigsten Spiele am Wochenende in Kleve

Broekhuysen empfängt Rindern. – Foto: Pascal Derks

Sportfreunde Broekhuysen – SV Rindern (Freitag, 20 Uhr). Es ist manchmal gar nicht so einfach, sich in der Rolle des Gejagten zurechtzufinden. Kaum hatten die Sportfreunde Broekhuysen erstmals in der laufenden Saison mit einem 2:1 im Spitzenspiel gegen den VfL Rhede die Tabellenführung in der Bezirksliga übernommen, da setzte es eine Woche später einen zumindest kleinen Ausrutscher im Kopf-an-Kopf-Rennen um die Meisterschaft. Mit dem 1:1 beim Hamminkelner SV konnte der Spitzenreiter zwar einigermaßen leben, zumal Justin Theelen kurz nach der Pause wegen einer Notbremse die Rote Karte gesehen hatte. Doch der Vorsprung auf den Konkurrenten ist bis auf einen Punkt geschmolzen. Deshalb steht der Gastgeber unter Flutlicht in der Pflicht, die nahezu makellose Heimbilanz (zehn Siege, ein Unentschieden) zu bestätigen. Aber Vorsicht ist geboten. Der SV Rindern ist zwar auch in dieser Saison nicht in der Lage, ganz oben anzugreifen. Aber wenn die Mannschaft von Trainer Christian Roeskens einen Sahnetag erwischt, kann sie in der Liga jeden Gegner schlagen. Das Hinspiel an der Wasserburg war eine dramatische Angelegenheit. Bis zur 86. Minute führte der SV Rindern mit 2:1, ehe die Sportfreunde nach einem Doppelschlag noch drei Punkte entführte