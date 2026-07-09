Das sind die vorläufigen Kreisliga-Staffeln - Änderungen kommen noch

Der Berliner Fußballverband hat den Staffelschlüssel für die kommende Saison veröffentlicht. Demnach sehen die Staffeln der Kreisligen künftig so aus:
Hinweise vorab: Es wird zu einzelnen Änderungen kommen. Möglicherweise durch noch ausstehende Sportgerichtsverfahren, ganz sicher aber durch teilweise Doppel-Vertretung eines Vereins und ein paar wenigen Fehlern im vom BFV veröffentlichten Staffelschlüssel. In der Kreisliga B müssen Hertha 03 IV und Hertha 03 V getrennt werden. Beide würden nach Staffelschlüssel in der KL B St. 4 antreten. Das geht nicht. Ähnliches gilt in der Kreisliga C für Deportivo Latino II und Deportivo Latino III, die nach Staffelschlüssel in der KL C St. 3 antreten würden.
Im Schlüssel haben sich außerdem folgende Fehler eingeschlichen: In den Staffeln der Kreisliga A tauchen Platz 14 der Bezirksliga St. 2 (Heinersdorf) und Platz 15 der Bezirksliga St. 3 (Brandenburg 03) doppelt auf. Dafür fehlen Platz 15 der Bezirksliga St. 1 (Sperber Neukölln) und Platz 16 der Bezirksliga St. 2 (Makkabi II). Wir haben diese Teams vorerst jeweils einer Kreisliga-A-Staffel zugeordnet, hier kann es aber sehr wahrscheinlich noch zu Änderungen kommen, sobald der BFV die Fehler im Schlüssel behoben hat. Informiert haben wir den Verband bereits.
Die Staffeln der Kreisliga C werden zudem mit Neuanmeldungen aufgefüllt und sind daher noch unvollständig.
Kreisliga A St. 1
Sperber Neukölln (unter Vorbehalt - Fehler oben beschrieben)
FC Brandenburg 03 (unter Vorbehalt - Fehler oben beschrieben)
BSC Marzahn
SV Empor III
Schmöckwitz-Eichwalde
Eintracht Südring
Internationale III
Tiergarten
Berolina Stralau II
SV Süden
Deportivo Latino
Wacker Lankwitz
VSG Rahnsdorf
PV Nord
BW Friedrichshain
Wartenberger SV
Kreisliga A St. 2
Stern Britz
SV Nord Wedding
SC Siemensstadt
Hertha 03 II
SSC Südwest II
Arminia Tegel
Spandauer Kickers II
Berolina Mitte II
FC Polonia
Viktoria Berlin III
SC Gatow
Stern Kaulsdorf
Norden-Nordwest
SC Lankwitz
Berliner SC III
SC Capri
Kreisliga A St. 3
BSV Heinersdorf (unter Vorbehalt - Fehler oben beschrieben)
TuS Makkabi II (unter Vorbehalt - Fehler oben beschrieben)
BSV Hürtürkel II
Spandauer Kickers III
Mahlsdorf/Waldesruh
Weißenseer FC II
SF Charlottenburg-Wilmersdorf II
SC Borsigwalde II
SV Tasmania II
Adlershofer BC
SC Westend
BSV 1892 II
Köpenick-Oberspree
Cono Sur
Friedenauer TSC II
NFC Rot-Weiß II
Kreisliga A St. 4
Spandauer BC (ehemals FC Spandau 06)
SG Blankenburg
SC Union 06 II
Askania Coepenick
Borussia Pankow
NSF
Hermsdorf II
Hohen Neuendorf II
Nordberliner SC
Al-Kauthar
FC Karame
TSV Lichtenberg
Berlin Hilalspor II
Hertha BSC III
1. FC Wilmersdorf II
Berlin Lions
Kreisliga B St. 1
FC Nordost
Eichkamp-Rupenhorn
Chemie Adlershof
Tiergarten II
FC Treptow II / River Plate
VfB Berlin II
SV Süden II
Rotation Prenzlauer Berg II
SG Blankenburg II
Berliner TSC II
Borussia Friedrichsfelde
Eintracht Südring II
ASV Berlin
SV Adler II
BFC Germania II
Fortuna Biesdorf III
Kreisliga B St. 2
Union-Südost
Stern 1900 III
SG Prenzlauer Berg
Hansa 07 II
BSC Kickers
Berliner Amateure II
Berolina Mitte III
Hohen Neuendorf III
Victoria Friedrichshain III
SFC Friedrichshain II
Concordia Wilhelmsruh II
Einheit zu Pankow II
Afrisko
Berolina Stralau III
Viktoria Berlin V
Oranje Berlin
Kreisliga B St. 3
BSC Rehberge II
Club Italia
Wacker Lankwitz II
Polar Pinguin II
FC Hellas
Anadoluspor II
SFC Friedrichshain III
Al-Kauthar II
Pfeffersport II
Borussia Pankow II
Sporting Club Horus
Berlin Lions II
BFC Alemannia
Spandauer SV
Hertha BSC IV
Eiche Köpenick
Kreisliga B St. 4
Bau-Union
Minerva
Grünauer BC II
Rixdorfer SV
BFC Germania
Rotation Prenzlauer Berg III
Viktoria Mitte II
TSV Lichtenberg II
Viktoria Berlin IV
Sparta Lichtenberg III
BW Friedrichshain II
SC Staaken III
Hertha 03 IV (unter Vorbehalt - Fehler oben beschrieben)
Hertha 03 V (unter Vorbehalt - Fehler oben beschrieben)
BSC Comet
Wittenauer SC II
Kreisliga B St. 5
FCK Frohnau
TSV Mariendorf II
NFC Rot-Weiß
GW Neukölln II
Lichtenrade BC II
Victoria Friedrichshain II
Füchse Berlin II
Adlershofer BC II
SV Blau-Gelb II
FC Treptow
SF Kladow II
GW Baumschulenweg
Wannsee II
1. FFV Spandau
Delay Sports III
Motherland SC
Kreisliga C St. 1
Sperber Neukölln II
BSV Heinersdorf II
RFC Liberta
Eintracht Mahlsdorf IV
Norden-Nordwest II
Stern Britz II
SC Gatow II
Suryoye United
SG Nordring
HFC Berlin
Traber Mariendorf II
FCK Frohnau II
Borussia Friedrichsfelde II
Kreisliga C St. 2
Corso 99/Vineta
SV Adler III
SV Berliner VB
BSV Oranke
1. FC Schöneberg III
SV Bosna II
Eintracht Südring III
Arminia Tegel II
Hansa 07 III
Cimbria Trabzonspor III
Frohnauer SC II
Kreisliga C St. 3
Steglitz GB
Deportivo Latino II (unter Vorbehalt - Fehler oben beschrieben)
Deportivo Latino III (unter Vorbehalt - Fehler oben beschrieben)
BSV 1892 III
Internationale IV
Sporting Club Horus II
1. FC Marzahn
SG Prenzlauer Berg II
Köpenicker FC III
SC SW Spandau III
Kreisliga C St. 4
Cimbria Trabzonspor
MSV Normannia
SC Siemensstadt II
PV Nord II
SV Treptow
Fortuna Pankow II
Einheit zu Pankow III
Sperber Neukölln IV
Rot-Weiß Hellersdorf II
Friedenauer TSC III
Steglitz GB II
SC Kickers 08
Kreisliga C St. 5
Brandenburg 03 II
Hermsdorf III
Berliner Amateure III
Blau Weiß 1890 II
Südring Amed II
Askania Coepenick II
SK Rapide II
FC Treptow III
SV Buchholz II
Sperber Neukölln III
Nordberliner SC II
Chemie Adlershof II
Kreisliga C St. 6
SC SW Spandau II
SFC Friedrichshain IV
SV Karow
Polar Pinguin III
1. Eintracht Spandau
Stern Kaulsdorf II
TSV Rudow III
SC Minerva III
BSC Kickers II
DJK SW Neukölln II
SFC Veritas II
Eiche Köpenick II
Kreisliga C St. 7
1. FC Lübars II
SC Minerva IV
BFC Meteor III
SC Charlottenburg III
CFC Berlin
Köpenick-Oberspree II
SK Rapide
Wartenberger SV II
Alemannia Haselhorst
Weißenseer FC III
Fortuna Pankow III
Türkiyemspor II
Spandauer BC II
Kreisliga C St. 8
Lichtenberg 47 III
Cimbria Trabzonspor II
Eintracht Mahlsdorf III
FC Nordost II
BSC Rehberge III
Brandenburg 03 III
BSC Marzahn II
SC Minerva II
Steglitz GB III
Nord Wedding II