Das sind die Viertelfinalspiele des Mittelrheinpokals

Vor wenigen Augenblicken ging die Auslosung der Viertelfinalpartien im Bitburger-Pokal, dem Verbandspokal am Mittelrhein, über die Bühne. Zum Knaller kommt es im Duell der letzten acht Teams dabei bei Fortuna Köln.
Es war ein Auslosungsmarathon, denn zum ersten mal wurden auch die D-, C- und B-Juniorinnen ausgelost. Zusammen mit den Wettbewerben der männlichen A- und B-Junioren und sowie dem Herren- und Frauen-Mittelrheinpokal waren es insgesamt sieben Altersklassen!
D-Juniorinnen Mittelrheinpokal
SPIEL 1: SV Menden – FC Rheinsüd Köln
SPIEL 2: SSV Plittersdorf – Bayer 04 Leverkusen
SPIEL 3: 1. FC Köln – Preußen Bonn
SPIEL 4: FFC Bergheim – TuS Stammheim
SPIEL 5: Alemannia Aachen – Viktoria Birkesdorf
SPIEL 6: SG Morsbach – SC Rheinbach
SPIEL 7: TuS Chlodwig Zülpich – GW Brauweiler
SPIEL 8: SF Troisdorf – VfJ Laurensberg
C-Juniorinnen Mittelrheinpokal
SPIEL 1: Vorwärts Spoho – 1. FC Köln
SPIEL 2: TuS Roisdorf – Alemannia Aachen
SPIEL 3: SoccerLife Düren – GW Brauweiler
SPIEL 4: SV Buschdorf – SF Troisdorf
SPIEL 5: 1. FFC Bergisch Gladbach – SSV Plittersdorf
SPIEL 6: SV Kaster – FC Rheinsüd Köln
SPIEL 7: VfJ Laurensberg – Bayer 04 Leverkusen
SPIEL 8: SV Menden – TuS Chlodwig Zülpich
B-Juniorinnen Mittelrheinpokal
SPIEL 1: Alemannia Aachen – 1. FC Köln
SPIEL 2: TuS Marialinden – Bedburger BV
SPIEL 3: FC Eschweiler – Bayer 04 Leverkusen
SPIEL 4: SV Agrippina-Germania Köln – Sportfreunde Hörn
SPIEL 5: DJK Wipperfeld – Oberkasseler FV
SPIEL 6: SV Grün-Weiß Welldorf-Güsten – GW Brauweiler
SPIEL 7: DJK Südwest Köln – SV Menden
SPIEL 8: VfL Kommern – ESV Olympia Köln
Runde 2 der B-Junioren
SPIEL 1: Sieger aus SF Troisdorf vs. 1.FC Spich – SV Deutz 05
SPIEL 2: Bonner SC – Alemannia Aachen
SPIEL 3: JSG Kommern/Firmenich – SC Fortuna Köln
SPIEL 4: JFV Siebengebirge – SV Rheidt
SPIEL 5: RS19 Waldbröl – SC Fortuna Bonn
SPIEL 6: FC Rheinsüd Köln – VfL Vichttal
SPIEL 7: FC Wegberg-Beeck – SC West Köln
SPIEL 8: SV Bergisch Gladbach – 1. FC Düren
Viertelfinale der B-Junioren
VF 1: Sieger SPIEL 4 – Bayer 04 Leverkusen
VF 2: Sieger SPIEL 1 – FC Hennef 05
VF 3: Sieger SPIEL 3 – 1. FC Köln
VF 4: Sieger SPIEL 2 – Viktoria Köln
Runde 1 der A-Junioren
SPIEL 1: FC Hennef 05 – SV Deutz 05
SPIEL 2: SV Schlebusch – FC Rheinsüd Köln
SPIEL 3: SV Frömmersbach – JSG Erft 01 Euskirchen
SPIEL 4: Bonner SC – 1. FC Düren
SPIEL 5: Rasensport Brand – FC Wegberg-Beeck
SPIEL 6: SV Eilendorf – FC Hürth
Viertelfinale der A-Junioren
VF 1: Bayer 04 Leverkusen – Alemannia Aachen
VF 2: Sieger SPIEL 3 – Sieger SPIEL 2
VF 3: 1. FC Köln – SC Fortuna Köln
VF 4: Viktoria Köln – Sieger SPIEL 1
Viertelfinale Frauen-Mittelrheinpokal
Alemannia Aachen – SC Fortuna Köln
TuS Homburg-Bröltal – SV Viktoria RW Waldenrath/Straeten
Viktoria Köln – Bedburger BV
Vorwärts Spoho Köln – Freilos
Viertelfinale Herren-Mittelrheinpokal
SC Fortuna Köln – Alemannia Aachen
SC Borussia Lindenthal-Hohenlind – Bonner SC
Siegburger SV 04 – Viktoria Köln
SSV Jan Wellem 05 – SV Eintracht Hohkeppel