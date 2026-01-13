Das sind die Viertelfinalspiele des Mittelrheinpokals

Vor wenigen Augenblicken ging die Auslosung der Viertelfinalpartien im Bitburger-Pokal, dem Verbandspokal am Mittelrhein, über die Bühne. Zum Knaller kommt es im Duell der letzten acht Teams dabei bei Fortuna Köln.

Es war ein Auslosungsmarathon, denn zum ersten mal wurden auch die D-, C- und B-Juniorinnen ausgelost. Zusammen mit den Wettbewerben der männlichen A- und B-Junioren und sowie dem Herren- und Frauen-Mittelrheinpokal waren es insgesamt sieben Altersklassen!

D-Juniorinnen Mittelrheinpokal

SPIEL 1: SV Menden – FC Rheinsüd Köln

SPIEL 2: SSV Plittersdorf – Bayer 04 Leverkusen

SPIEL 3: 1. FC Köln – Preußen Bonn

SPIEL 4: FFC Bergheim – TuS Stammheim

SPIEL 5: Alemannia Aachen – Viktoria Birkesdorf

SPIEL 6: SG Morsbach – SC Rheinbach

SPIEL 7: TuS Chlodwig Zülpich – GW Brauweiler

SPIEL 8: SF Troisdorf – VfJ Laurensberg