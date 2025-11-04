Das sind die Vielspieler bei Ratingen 04/19

Nach der Absage des Topspiels der Oberliga am Freitagabend zwischen dem KFC Uerdingen und Ratingen 04/19 seitens der Stadt Krefeld wegen der Unbespielbarkeit des Platzes im Grotenburg-Stadion hatte der Spitzenreiter schnell reagiert: So testete 04/19 am Freitag gegen Rot Weiss Ahlen aus der Oberliga Westfalen.

Heraus sprang ein 2:1 (2:0)-Sieg, bei dem die Ratinger sogar dreimal trafen: Ausgerechnet Clinton Asare unterlief gegen seinen Ex-Klub, von dem er zur vergangenen Saison aus der Regionalliga zu 04/19 gewechselt war, in der 57. Minute ein Eigentor.

Asare zählt mit 738 Einsatzminuten in elf Oberliga-Spielen bisher zu den Akteuren, die Damian Apfeld häufig einsetzt, gegen Ahlen gab der 04/19-Cheftrainer aber ansonsten vielfach den Spielern den Vorzug, die in den vergangenen Partien wenig zum Einsatz gekommen waren. So stand Dennis Raschka statt Marvin Gomoluch im Tor, der die komplett möglichen 990 Liga-Minuten bislang bekommen hat. Zudem standen etwa Phil Spillmann, Cem Sabanci und Fabrizio Fili in der Anfangsformation, die jeweils erst rund 100 Oberliga-Minuten gesammelt haben, oder auch Edin Hadzibajramovic (26 Minuten). Zumindest zuletzt hintendran und gegen Ahlen nun von Beginn an auf dem Platz waren Georgios Touloupis, Yannick Geisler, Armin Deljkovic und Ali Hassan Hammoud.

Der Stürmer erzielte in der 18. Minute auch bereits das 2:0, für das 1:0 wareiner der VIelspieler in Ratingen verantwortlich gewesen in der 13. Minute: Bo Lasse Henrichs. Der Rechtsverteidiger kommt bereits auf 914 Spielminuten in dieser Liga-Saison – das ist der zweithöchste Wert im Ratinger Kader. Neben Gomoluch hat nur Kapitän Gianluca Silberbach die kompletten 990 Oberliga-Minuten in den Knochen.

Bo-Lasse Henrichs erfolgreich

Henrichs gelang gegen Ahlen etwas, worauf er in der Liga noch wartet: ein Treffer. 64 Minuten stand er im kurzfristigen Test auf dem Kunstrasen des Sportplatzes Götschenbeck – mit seinen nun 978 Einsatzminuten schloss er noch nicht zu Silberbach auf, der zur zweiten Halbzeit eingewesechlt wurde und so auf 1035 Minuten kommt. Der Kapitän stand im Übrigen auch in allen drei Spielen im Niederrheinpokal über die kompletten 90 Minuten auf dem Platz, während Henrichs beim 5:1 beim SV Scherpenberg in Runde zwei draußen blieb.

Macht also – rechnet man alle Pflichtspiele und nun den Test gegen Ahlen zusammen – 1158 Spielminuten für Henrichs und 1305 für Silberbach. Der Rechts- und der Innenverteidiger sind die Vielspieler bei 04/19 außerhalb des Tores.