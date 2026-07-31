Das sind die Transfers von TuRa Harksheide

Die Transfers von TuRa Harksheide. – Foto: red/KI

Bei TuRa Harksheide sind die Transferbewegungen für die neue Saison der Oberliga Hamburg bekannt. Die Mannschaft von Trainer Jörg Schwarzer geht mit elf Zugängen und sechs Abgängen in die Spielzeit 2026/27. Damit verändert sich der Kader spürbar, ohne dass von einem kompletten Neustart gesprochen werden muss.

Auf der Zugangsseite hat Harksheide mehrere Spieler aus bekannten Hamburger Strukturen geholt. Nico Rybka und Noah Larson Reicherz kommen von Altona 93. Vom Niendorfer TSV wechseln Touré-Jonas Schmerberg und Farhad Khalaf zu TuRa.

Der auffälligste Verlust ist Olgherto Balliu. Der Offensivspieler, in der vergangenen Saison einer der Leistungsträger der Harksheider, wechselt zur zweiten Mannschaft der SpVgg Greuther Fürth in die Regionalliga Bayern. Für TuRa ist das sportlich ein schwerer Abgang, für Balliu aber ein bemerkenswerter Schritt aus der Hamburger Oberliga in das Nachwuchsteam eines Zweitligisten.

Auch beim FC Eintracht Norderstedt wurde Harksheide fündig: Elioenai Kukanda und Leandro Mirelli schließen sich dem Oberligisten an. Dazu kommen Mauro Luis Alberto Rojas Figueredo vom Hamburger SV III, Tim Schröder von der SV Halstenbek-Rellingen, Arne Böttcher von der Kaltenkirchener Turnerschaft, Yendrick Wahl vom MTV Treubund Lüneburg und Ben Luca Massanet Andreu von ETSV Fortuna Glückstadt.

Die Namen zeigen: Harksheide setzt vor allem auf Spieler aus dem regionalen Umfeld und aus Vereinen, die auf gutem Hamburger Niveau unterwegs sind. Der Kader wird breiter, jünger und an mehreren Stellen neu besetzt.

Balliu ist nicht der einzige Abgang

Neben Balliu haben fünf weitere Spieler den Verein verlassen. Cristopher Andree Rieder Lazo wechselt zu HSV Barmbek-Uhlenhorst, Mohamed Khalil zum amtierenden Meister ETSV Hamburg und Adrian Sousa zur Groß Flottbeker SpVgg. Asongafac Enoch Ulrich Anou schließt sich FC Eintracht Norderstedt II an, Leopold Brünnler geht zur SV Halstenbek-Rellingen.

Damit verliert Harksheide mehrere Spieler an direkte oder höher eingeschätzte regionale Konkurrenten. Besonders die Abgänge von Balliu und Khalil verändern die Statik des Kaders. Gleichzeitig hat TuRa auf dem Transfermarkt reagiert und mit elf Zugängen mehr Breite geschaffen.

Nach Jahren im unteren Mittelfeld

Der Blick auf die vergangenen Spielzeiten zeigt, in welchem Bereich sich Harksheide zuletzt bewegt hat. 2022/23, 2023/24 und 2025/26 landete TuRa jeweils auf Platz elf, dazwischen stand 2024/25 Rang 14. Harksheide hat sich in der Oberliga etabliert, war aber selten weit weg von der unteren Tabellenhälfte.

Genau deshalb sind die Transfers interessant. TuRa braucht nicht nur Ersatz für einzelne Abgänge, sondern auch neue Impulse, um stabiler durch die Saison zu kommen. Der Start mit dem 1:2 gegen Aufsteiger TBS Pinneberg war ein Rückschlag, ändert aber nichts an der grundsätzlichen Einordnung: Entscheidend wird sein, wie schnell Schwarzer die neuen Spieler integriert.

Am Freitagabend wartet mit dem FC Süderelbe direkt die nächste anspruchsvolle Aufgabe. Der FCS hat im Sommer selbst deutlich nachgelegt. Für Harksheide wird das Spiel ein früher Gradmesser dafür, wie weit der neu zusammengestellte Kader bereits ist.

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