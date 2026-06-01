Das sind die Torschützenkönige der 5 bayerischen Landesligen

Landesliga-Torjäger Nummer eins: Jannik Göller traf für den TSV Großbardorf 32 Mal. Damit teilt er sich Platz eins mit Laris Stjepanovic. – Foto: Sven Trautwein

In den fünf bayerischen Landesligen ist die Saison 2025/26 beendet - Sommerpause ist aktuell angesagt! FuPa wirft noch einmal einen Blick zurück und stellt auch die Torschützenkönige der fünf Staffeln vor. Die Gesamt-Kanone - sprich Toptorjäger aller Landesligen - sicherten sich Jannik Göller vom TSV Großbardorf und Laris Stjepanovic, der in der ersten Saisonhälfte noch für den TSV Grünwald, nach seinem Winterwechsel dann für die SpVgg Unterhaching II auf Torejagd ging. Beide trafen jeweils 32 Mal ins Schwarze. Dicht gefolgt von Wasserburgs Aufstiegsheld Robin Ungerath. Der 27-Jährige blühte nach jahrelanger Leidenszeit in der abgelaufenen Saison wieder so richtig auf und hatte mit seinen 31 Treffern erheblichen Anteil daran, dass die Löwen vom Inn wieder in die Bayernliga zurückgekehrt sind.