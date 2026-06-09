Das sind die Torschützenkönige aller A-Ligen in Westfalen!

Nachdem FuPa Westfalen Euch die Torschützenkönige aller überkreislichen Ligen vorgestellt hat, sind nun die A-Kreisligen an der Reihe. Hier sind ihre Top-Torjäger der Saison 2025/26!
Philipp Hörst, FC Ottenstein, 27 Tore
Sönke Zimmermann, Fortuna Seppenrade, 28 Tore
Linus Coerschulte, SG Herdringen/Müschede, 39 Tore
Paul Franzpötter, Rot-Weiß Vellern, 25 Tore
Leon Heinemann (29), BV Werther, 52 Tore 🥉
Denis Wyberny (27), SW Eppendorf, 47 Tore
Julian Phil Zöllner, TuS Stockum, 34 Tore
Jannik Rother, SV Diestelbruch-Mosebeck, 43 Tore
Jan-Luca Knop, DJK BW Huckarde (künftig Kirchhörder SC), 45 Tore
Tomas Rucinskas, SV Körne, 24 Tore
Miguel Quijada Garrido, SV Union Neustadt (künftig ETuS Haltern), 37 Tore
Tymofii Dymchenko, Tur Abdin Gütersloh (künftig Türkgücü Sennestadt), 33 Tore
Luis Oesterschlink (24), TuS Westfalia Neuenkirchen, 33 Tore
Marco Reibert (33), RW Ennepetal-Rüggeberg, 38 Tore
Oleh Mylymuka (24), TSV Löhne, 27 Tore
Samet Kanoglu (31), RWT Herne, 61 Tore 🥇
Mohamed Camara, BV Alme, 27 Tore
Lukas Plat, VfL Eversen, 45 Tore
Lyon Oskar Klapper (23), SpVgg. Nachrodt
Janik Brosch (33), Eintracht Lemgo, 32 Tore
Raphael Reineke, SG Sonneborn/Alverdissen, 32 Tore
Maurice Osartin Ehikhuemelo (24), SV 03 Geseke, 36 Tore
Simon Keiser (28), TuS Gehlenbeck, 41 Tore
Ben Mentzel, FSV Werdohl, 50 Tore
Benjamin Paul (24), SV Weser Leteln, 28 Tore
Patrick Rockoff, BSV Ostbevern, 25 Tore
Nick Daniel Münder, SC Nienberge, 22 Tore
Mohammed Atwi, RW Lennestadt-Grevenbrück, 28 Tore
Jonathan Salmen (24), SC RW Verne, 32 Tore
Bastian Bone, VfL Ramsdorf, 36 Tore
Süleyman Demirci (34), Genclikspor Recklinghausen, 53 Tore 🥈
Marc Steffen Freund (29), FC Eiserfeld, 38 Tore
Frank Vollenberg, SC Sönnern, 44 Tore
Alian Berisha, GW Amisia Rheine, 30 Tore
Marcel Exner (27), TuS Germania Horstmar, 30 Tore
Joel Manchen, Cheruskia Laggenbeck, 33 Tore
Luca-Fabien Carow, Hammer SC 2008, 38 Tore
Ibrahim Sener, SC Fröndenberg-Hohenheide (künftig SV Hilbeck), 34 Tore