 2026-06-09T05:59:15.975Z

Allgemeines

Das sind die Torschützenkönige aller A-Ligen in Westfalen!

Die große Übersicht der A-Liga-Torschützenkönige

von Tom Vieth · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser
Jan-Luca Knop von BW Huckarde war mit 45 Saisontoren einer der torgefährlichsten A-Liga-Spieler Westfalens. Zur neuen Saison wechselt er zum Landesliga-Aufsteiger Kirchhörder SC.
Jan-Luca Knop von BW Huckarde war mit 45 Saisontoren einer der torgefährlichsten A-Liga-Spieler Westfalens. Zur neuen Saison wechselt er zum Landesliga-Aufsteiger Kirchhörder SC. – Foto: David Zimmer

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Nachdem FuPa Westfalen Euch die Torschützenkönige aller überkreislichen Ligen vorgestellt hat, sind nun die A-Kreisligen an der Reihe. Hier sind ihre Top-Torjäger der Saison 2025/26!

Kreisliga A1 Ahaus-Coesfeld

Philipp Hörst, FC Ottenstein, 27 Tore

Kreisliga A2 Ahaus-Coesfeld

Sönke Zimmermann, Fortuna Seppenrade, 28 Tore

Kreisliga A Arnsberg

Linus Coerschulte, SG Herdringen/Müschede, 39 Tore

Kreisliga A Beckum

Paul Franzpötter, Rot-Weiß Vellern, 25 Tore

Kreisliga A Bielefeld

Leon Heinemann (29), BV Werther, 52 Tore 🥉

Kreisliga A1 Bochum

Denis Wyberny (27), SW Eppendorf, 47 Tore

Kreisliga A2 Bochum

Julian Phil Zöllner, TuS Stockum, 34 Tore

Kreisliga A Detmold

Jannik Rother, SV Diestelbruch-Mosebeck, 43 Tore

Kreisliga A1 Dortmund

Jan-Luca Knop, DJK BW Huckarde (künftig Kirchhörder SC), 45 Tore

Kreisliga A2 Dortmund

Tomas Rucinskas, SV Körne, 24 Tore

Kreisliga A Gelsenkirchen

Miguel Quijada Garrido, SV Union Neustadt (künftig ETuS Haltern), 37 Tore

Kreisliga A Gütersloh

Tymofii Dymchenko, Tur Abdin Gütersloh (künftig Türkgücü Sennestadt), 33 Tore

Luis Oesterschlink (24), TuS Westfalia Neuenkirchen, 33 Tore

Kreisliga A Hagen

Marco Reibert (33), RW Ennepetal-Rüggeberg, 38 Tore

Kreisliga A Herford

Oleh Mylymuka (24), TSV Löhne, 27 Tore

Kreisliga A Herne

Samet Kanoglu (31), RWT Herne, 61 Tore 🥇

Kreisliga A Hochsauerlandkreis

Mohamed Camara, BV Alme, 27 Tore

Kreisliga A Höxter

Lukas Plat, VfL Eversen, 45 Tore

Kreisliga A Iserlohn

Lyon Oskar Klapper (23), SpVgg. Nachrodt

Kreisliga A Lemgo

Janik Brosch (33), Eintracht Lemgo, 32 Tore

Raphael Reineke, SG Sonneborn/Alverdissen, 32 Tore

Kreisliga A Lippstadt

Maurice Osartin Ehikhuemelo (24), SV 03 Geseke, 36 Tore

Kreisliga A Lübbecke

Simon Keiser (28), TuS Gehlenbeck, 41 Tore

Kreisliga A Lüdenscheid

Ben Mentzel, FSV Werdohl, 50 Tore

Kreisliga A Minden

Benjamin Paul (24), SV Weser Leteln, 28 Tore

Kreisliga A1 Münster

Patrick Rockoff, BSV Ostbevern, 25 Tore

Kreisliga A2 Münster

Nick Daniel Münder, SC Nienberge, 22 Tore

Kreisliga A Olpe

Mohammed Atwi, RW Lennestadt-Grevenbrück, 28 Tore

Kreisliga A Paderborn

Jonathan Salmen (24), SC RW Verne, 32 Tore

Kreisliga A1 Recklinghausen

Bastian Bone, VfL Ramsdorf, 36 Tore

Kreisliga A2 Recklinghausen

Süleyman Demirci (34), Genclikspor Recklinghausen, 53 Tore 🥈

Kreisliga A Siegen-Wittgenstein

Marc Steffen Freund (29), FC Eiserfeld, 38 Tore

Kreisliga A Soest

Frank Vollenberg, SC Sönnern, 44 Tore

Kreisliga A Steinfurt

Alian Berisha, GW Amisia Rheine, 30 Tore

Marcel Exner (27), TuS Germania Horstmar, 30 Tore

Kreisliga A Tecklenburg

Joel Manchen, Cheruskia Laggenbeck, 33 Tore

Kreisliga A1 Unna-Hamm

Luca-Fabien Carow, Hammer SC 2008, 38 Tore

Kreisliga A2 Unna-Hamm

Ibrahim Sener, SC Fröndenberg-Hohenheide (künftig SV Hilbeck), 34 Tore