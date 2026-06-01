Das sind die Torchützenkönige der 5 bayerischen Landesligen

In den fünf bayerischen Landesligen ist die Saison 2025/26 beendet - Sommerpause ist aktuell angesagt! FuPa wirft noch einmal einen Blick zurück und stellt auch die Torschützenkönige der fünf Staffeln vor. Die Gesamt-Kanone - sprich Toptorjäger aller Landesligen - sicherten sich Jannik Göller vom TSV Großbardorf und Laris Stjepanovic, der in der ersten Saisonhälfte noch für den TSV Grünwald, nach seinem Winterwechsel dann für die SpVgg Unterhaching II auf Torejagd ging. Beide trafen jeweils 32 Mal ins Schwarze. Dicht gefolgt von Wasserburgs Aufstiegsheld Robin Ungerath. Der 27-Jährige blühte nach jahrelanger Leidenszeit in der abgelaufenen Saison wieder so richtig auf und hatte mit seinen 31 Treffern erheblichen Anteil daran, dass die Löwen vom Inn wieder in die Bayernliga zurückgekehrt sind.
Landesliga Nordwest
1. Jannik Göller (TSV Großbardorf) 32 Tore
2. Patrick Görtler (DJK Don Bosco Bamberg) 25
3. Jannis Thein (TSV Eisingen) 24 Tore
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Landesliga Nordost
1. Lukas Köhler (FC Eintracht Münchberg) 29 Tore
2. Patrick Hoffmann (SpVgg Jahn Forchheim) 28 Tore
3. Yannis Herger (SC 04 Schwabach) 27 Tore
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Landesliga Mitte
1. Thomas Stowasser (SV Schwandorf-Ettmannsdorf) 28 Tore
2. David Bezdicka (SC Luhe-Wildenau) 23 Tore
3. Leopold Knauer (ASV Burglengenfeld)
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Landesliga Südost
1. Laris Stjepanovic (TSV Grünwald/SpVgg Unterhaching II) 32 Tore
2. Robin Ungerath (TSV 1880 Wasserburg) 31 Tore
3. Timo Portenkirchner (ESV Freilassing) 28 Tore
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Landesliga Südwest
1. Laurin Völlmerk (TSV Aindling) 26 Tore
2. John Haist (TSV 1865 Dachau) 25 Tore
3. Sebastian Graßl (SV Manching) 24 Tore
3. Kevin Makowski (SV Cosmos Aystetten) 24 Tore
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