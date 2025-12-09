Das sind die Toptorjäger der bayerischen Landesligen

Winterpause in den fünf bayerischen Landesligen! Ein guter Zeitpunkt, um einmal die Toptorjäger unter die Lupe zu nehmen. Drei Akteure haben bereits die 20-Tore-Marke geknackt. Die meisten Treffer hat bislang Jannik Göller vom TSV Großbardorf aus der Landesliga Nordwest erzielt. Der 24-Jährige von den "Grabfeld-Galliern" durfte schon 23 Mal jubeln. Thomas Stowasser (SV Schwandorf-Ettmannsdorf/Landesliga Mitte) und Laurin Völlmerk (TSV Aindling/Landesliga Südwest) kommen auf 20 Treffer. Bemerkenswert: Das Ranking der Landesliga Südost wird angeführt vom erst 18-jährigen Laris Stjepanovic, der bereits 19 Mal ins Schwarze getroffen hat.
Landesliga Nordwest
1. Jannik Göller (TSV Großbardorf) 23 Tore
2. Arwed Kellner (TuS Aschaffenburg-Leider) 17 Tore
3. Jannis Thein (TSV Eisingen) 16 Tore
3. Patrick Görtler (DJK Don Bosco Bamberg) 16 Tore
>>>Hier geht`s zur ausführlichen Torschützenliste der Landesliga Nordwest!
Landesliga Nordost
1. Patrick Hoffmann (SpVgg Jahn Forchheim) 18 Tore
1. Lukas Köhler (FC Eintracht Münchberg) 18 Tore
3. Yannis Herger (SC 04 Schwabach) 14 Tore
>>>Hier geht`s zur ausführlichen Torschützenliste der Landesliga Nordost!
Landesliga Mitte
1. Thomas Stowasser (SV Schwandorf-Ettmannsdorf) 20 Tore
2. Kenneth Sigl (SpVgg Landshut) 15 Tore
2. Nico Argauer (SC Luhe-Wildenau) 15 Tore
>>>Hier geht`s zur ausführlichen Torschützenliste der Landesliga Mitte!
Landesliga Südost
1. Laris Stjepanovic (TSV Grünwald) 19 Tore
2. Timo Portenkirchner (ESV Freilassing) 18 Tore
3 Akteure haben 15 Tore erzielt:
Emil Kierdorf (VfB Hallbergmoos-Goldach), Philipp Zimmerer (SpVgg Unterhaching II), Jason Eckl (SpVgg Unterhaching II)
>>>Hier geht`s zur ausführlichen Torschützenliste der Landesliga Südost!
Landesliga Südwest
1. Laurin Völlmerk (TSV Aindling) 20 Tore
2. John Haist (TSV 1865 Dachau) 18 Tore
3. Sebastian Graßl (SV Manching) 16 Tore
>>>Hier geht`s zur ausführlichen Torschützenliste der Landesliga Nordwest!