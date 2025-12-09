Das sind die Toptorjäger der bayerischen Landesligen

Winterpause in den fünf bayerischen Landesligen! Ein guter Zeitpunkt, um einmal die Toptorjäger unter die Lupe zu nehmen. Drei Akteure haben bereits die 20-Tore-Marke geknackt. Die meisten Treffer hat bislang Jannik Göller vom TSV Großbardorf aus der Landesliga Nordwest erzielt. Der 24-Jährige von den "Grabfeld-Galliern" durfte schon 23 Mal jubeln. Thomas Stowasser (SV Schwandorf-Ettmannsdorf/Landesliga Mitte) und Laurin Völlmerk (TSV Aindling/Landesliga Südwest) kommen auf 20 Treffer. Bemerkenswert: Das Ranking der Landesliga Südost wird angeführt vom erst 18-jährigen Laris Stjepanovic, der bereits 19 Mal ins Schwarze getroffen hat.