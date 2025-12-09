 2025-12-03T05:51:34.672Z

Allgemeines
Kaum zu stoppen: Jannik Göller (re.) vom TSV Großbardorf hat bereits 23 Treffer erzielt - Bestwert aller 5 bayerischen Landesligen! – Foto: Ryan Evans

Das sind die Toptorjäger der bayerischen Landesligen

FuPa präsentiert euch die besten Knipser aus den 5 Landesligen

Landesliga Nordost
Landesliga Nordwest
Landesliga Mitte
Landesliga Südost
Landesliga Südwest

Winterpause in den fünf bayerischen Landesligen! Ein guter Zeitpunkt, um einmal die Toptorjäger unter die Lupe zu nehmen. Drei Akteure haben bereits die 20-Tore-Marke geknackt. Die meisten Treffer hat bislang Jannik Göller vom TSV Großbardorf aus der Landesliga Nordwest erzielt. Der 24-Jährige von den "Grabfeld-Galliern" durfte schon 23 Mal jubeln. Thomas Stowasser (SV Schwandorf-Ettmannsdorf/Landesliga Mitte) und Laurin Völlmerk (TSV Aindling/Landesliga Südwest) kommen auf 20 Treffer. Bemerkenswert: Das Ranking der Landesliga Südost wird angeführt vom erst 18-jährigen Laris Stjepanovic, der bereits 19 Mal ins Schwarze getroffen hat.

Landesliga Nordwest

1. Jannik Göller (TSV Großbardorf) 23 Tore
2. Arwed Kellner (TuS Aschaffenburg-Leider) 17 Tore
3. Jannis Thein (TSV Eisingen) 16 Tore
3. Patrick Görtler (DJK Don Bosco Bamberg) 16 Tore

Landesliga Nordost

1. Patrick Hoffmann (SpVgg Jahn Forchheim) 18 Tore
1. Lukas Köhler (FC Eintracht Münchberg) 18 Tore
3. Yannis Herger (SC 04 Schwabach) 14 Tore

Landesliga Mitte

1. Thomas Stowasser (SV Schwandorf-Ettmannsdorf) 20 Tore
2. Kenneth Sigl (SpVgg Landshut) 15 Tore
2. Nico Argauer (SC Luhe-Wildenau) 15 Tore

Landesliga-Toptalent: Der erst 18-jährige Laris Stjepanovic (re.) hat bereits 19 Treffer erzielt. – Foto: Sven Leifer

Landesliga Südost

1. Laris Stjepanovic (TSV Grünwald) 19 Tore
2. Timo Portenkirchner (ESV Freilassing) 18 Tore
3 Akteure haben 15 Tore erzielt:
Emil Kierdorf (VfB Hallbergmoos-Goldach), Philipp Zimmerer (SpVgg Unterhaching II), Jason Eckl (SpVgg Unterhaching II)

Landesliga Südwest

1. Laurin Völlmerk (TSV Aindling) 20 Tore
2. John Haist (TSV 1865 Dachau) 18 Tore
3. Sebastian Graßl (SV Manching) 16 Tore

