Allgemeines
Zur Winterpause Deutschlands erfolgreichster Regionalliga-Torjäger: Julian Ulbricht (re.) vom SV Meppen.
Zur Winterpause Deutschlands erfolgreichster Regionalliga-Torjäger: Julian Ulbricht (re.) vom SV Meppen. – Foto: Robert Gertzen

Das sind die Toptorjäger aller 5 Regionalligen

FuPa gibt euch eine Übersicht: Wer sind die treffsichersten Viertligaknipser?

Regionalliga West
Regionalliga Nord
Regionalliga Nordost
Regionalliga Südwest
Regionalliga Bayern

Winterpause in den fünf deutschen Regionalligen! Wir werfen an dieser Stelle mal einen Blick auf die besten Viertliga-Torjäger der Republik. Erfolgreichster Knipser zum Jahreswechsel ist Julian Ulbricht vom Nord-Regionalligisten SV Meppen. Der 26-Jährige hat bereits 19 Treffer erzielen können. Dahinter folgt Fabian Eisele vom Südwest-Regionalligisten SG Sonnenhof Großaspach, der auch schon 16 Mal ins Schwarze getroffen hat. Rang drei teilen sich mit 15 Einschüssen Pascal Testroet (SV Sandhausen) und Jonas Nietfeld (VSG Altglienicke). Hier gibt`s die Übersicht über alle Regionalligen:

Regionalliga Bayern

1. Anton Heinz (FC Bayern München II) 14 Tore
2. Milos Cocic (FV Illertissen) 13 Tore
3. Severo Sturm (TSV Aubstadt) 12 Tore
>>>Hier geht`s zur ausführlichen Torschützenliste der Regionalliga Bayern!

Anton Heinz (Mitte) führt das Ranking in der Bayern-Staffel mit 14 Treffern an.
Anton Heinz (Mitte) führt das Ranking in der Bayern-Staffel mit 14 Treffern an. – Foto: Sven Leifer

Regionalliga Südwest

1. Fabian Eisele (SG Sonnenhof-Großaspach) 16 Tore
2. Pascal Testroet (SV Sandhausen) 15 Tore
3 Akteure haben 10 Tore erzielt:
Muhammed Yasin Batuhan Zor (FC-Astoria Walldorf), Michael Kleinschrodt (SG Sonnenhof Großaspach), Fabian Rüdlin (SC Freiburg II)
>>>Hier geht`s zur ausführlichen Torschützenliste der Regionalliga Südwest!

Regionalliga West

1. Eduard Probst (SV Rödinghausen) 13 Tore
2. Jan Urbich (Borussia Mönchengladbach II) 11 Tore
2. Enzo Wirtz (SC Fortuna Köln) 11 Tore
>>>Hier geht`s zur ausführlichen Torschützenliste der Regionalliga West!

Regionalliga Nord

1. Julian Ulbricht (SV Meppen) 19 Tore
2. Mats Facklam (VfB Oldenburg) 13 Tore
3 Akteure haben 12 Tore erzielt:
Maurice Boakye (Hamburger SV II), Antonio Verinac (VfB Lübeck), Leon Schmidt (Bremer SV)
>>>Hier geht`s zur ausführlichen Torschützenliste der Regionalliga Nord!

Jonas Nietfeld (li.) hat in der Regionalliga Nordost bisher am öftesten getroffen.
Jonas Nietfeld (li.) hat in der Regionalliga Nordost bisher am öftesten getroffen. – Foto: Mehmet Dedeoglu Dedepress

Regionalliga Nordost

1. Jonas Nietfeld (VSG Altglienicke) 15 Tore
2. Ayodele Adetula (Lok Leipzig) 12 Tore
3. Obed Chidindu Ugondu (FC Rot-Weiß Erfurt) 10 Tore
