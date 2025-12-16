Das sind die Toptorjäger aller 5 Regionalligen

Winterpause in den fünf deutschen Regionalligen! Wir werfen an dieser Stelle mal einen Blick auf die besten Viertliga-Torjäger der Republik. Erfolgreichster Knipser zum Jahreswechsel ist Julian Ulbricht vom Nord-Regionalligisten SV Meppen. Der 26-Jährige hat bereits 19 Treffer erzielen können. Dahinter folgt Fabian Eisele vom Südwest-Regionalligisten SG Sonnenhof Großaspach, der auch schon 16 Mal ins Schwarze getroffen hat. Rang drei teilen sich mit 15 Einschüssen Pascal Testroet (SV Sandhausen) und Jonas Nietfeld (VSG Altglienicke). Hier gibt`s die Übersicht über alle Regionalligen:
Regionalliga Bayern
1. Anton Heinz (FC Bayern München II) 14 Tore
2. Milos Cocic (FV Illertissen) 13 Tore
3. Severo Sturm (TSV Aubstadt) 12 Tore
Regionalliga Südwest
1. Fabian Eisele (SG Sonnenhof-Großaspach) 16 Tore
2. Pascal Testroet (SV Sandhausen) 15 Tore
3 Akteure haben 10 Tore erzielt:
Muhammed Yasin Batuhan Zor (FC-Astoria Walldorf), Michael Kleinschrodt (SG Sonnenhof Großaspach), Fabian Rüdlin (SC Freiburg II)
Regionalliga West
1. Eduard Probst (SV Rödinghausen) 13 Tore
2. Jan Urbich (Borussia Mönchengladbach II) 11 Tore
2. Enzo Wirtz (SC Fortuna Köln) 11 Tore
Regionalliga Nord
1. Julian Ulbricht (SV Meppen) 19 Tore
2. Mats Facklam (VfB Oldenburg) 13 Tore
3 Akteure haben 12 Tore erzielt:
Maurice Boakye (Hamburger SV II), Antonio Verinac (VfB Lübeck), Leon Schmidt (Bremer SV)
Regionalliga Nordost
1. Jonas Nietfeld (VSG Altglienicke) 15 Tore
2. Ayodele Adetula (Lok Leipzig) 12 Tore
3. Obed Chidindu Ugondu (FC Rot-Weiß Erfurt) 10 Tore
