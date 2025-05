Das sind die Topspiele am Niederrhein am vorletzten Spieltag

Auch hier ist der Abstieg noch nicht geregelt. Die Besetzer von zwei Abstiegsplätzen, die Reserve von DJK SG Altenessen(12), sowie die von den Sportfreunde Altenessen(13), treffen aufeinander. Wichte Punkte im Abstiegskampf könnten gesammelt werden.

Kreisliga A Kempen & Krefeld

Sowohl direkter Abstieg, als auch Relegationsplätze lassen noch fragen offen. In der A-Liga in Kempten & Krefeld stehen gleich zwei Begegnungen im Tabellenkeller an. Die Reserve des VfR Krefeld-Fischeln(34) empfängt KTSV Preussen Krefeld(29). Zudem spielt der TIV Nettetal(35) beim SC Rhenannia Hinsbeck(36). Wichtige Dreier könnten eingefahren werden an diesem Wochenende.