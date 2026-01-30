 2026-01-27T15:58:05.997Z

Allgemeines

Das sind die Top-Torjäger(-innen) in Wiesbaden

Von der Kreisoberliga bis zur D-Liga: Wer am häufigsten trifft, seht ihr hier

von Philipp Durillo · Heute, 06:00 Uhr · 0 Leser
Nabil Morchid führt die Torjägerliste der Kreisoberliga an.
Nabil Morchid führt die Torjägerliste der Kreisoberliga an. – Foto: Willi Roth - Archiv

Verlinkte Inhalte

KOL Wiesbaden
Kreisliga A Wiesbaden
Kreisliga B Wiesbaden
Kreisliga C Wiesbaden
Kreisliga D Wiesbaden

Noch ist Winterpause, Zeit einen Blick auf die Statistik zu werfen. Wer die Torjägerliste in den Wiesbadener Klassen anführt, seht ihr hier.

Kreisoberliga Wiesbaden

  1. Nabil Morchid (TSG Kastel 1846) - 25 Tore
  2. Ivan Rebic (SG Germania) - 23 Tore
  3. Zekaryas Endale (Fvgg. Kastel) - 16 Tore

Frauen - Kreisoberliga Wiesbaden

  1. Tara Brackmann (SV Wiesbaden) - 21 Tore
  2. Alisa Omerovic (SG Hofheim/Flörsheim) - 19 Tore
  3. Celina Walter (SV Fischbach) - 18 Tore

Kreisliga A Wiesbaden

  1. Aleksandr Karapetyan (SC Meso-Nassau) - 24 Tore
  2. Denis Mavric (1.SC Klarenthal) - 22 Tore
  3. Tuncay Colak (Spvgg. Sonnenberg II) - 17 Tore

Kreisliga B Wiesbaden

  1. Beyhan Ak (TSG Kastel 1846 II) - 21 Tore
  2. Florian Koch (TuS Kostheim 05) - 14 Tore
    Armin Sabanovic (SKG 23 II) - 14 Tore

Kreisliga C Wiesbaden

  1. Bircan Pierre Winterstein (SV Kostheim 12) - 22 Tore
  2. Ilyas Ziden (SKC Munzur II) - 18 Tore
  3. Mohamed Elmachid (SC Gräselberg II) - 15 Tore

Kreisliga D Wiesbaden

  1. Luca Metzger (SC Kohlheck II) - 24 Tore
  2. Muhejdin Mislimi (SKV Sar Gebirge) - 23 Tore
  3. Abdurrahman Yildiz (SG Schierstein 79) - 18 Tore