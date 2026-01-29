 2026-01-27T15:58:05.997Z

Allgemeines

Das sind die Top-Torjäger(-innen) in Südhessen

Von der Hessen- bis in die D-Liga: Wer zur Winterpause in der Torjägerliste die Nase vorn hat, sehr ihr im großen Überblick

von Philipp Durillo · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser
Can Özer ist mit Marc Perchner der beste Torjäger der Gruppenliga Darmstadt.
Can Özer ist mit Marc Perchner der beste Torjäger der Gruppenliga Darmstadt. – Foto: Norbert Kaus

Noch ist Winterpause, Zeit einen Blick auf die Statistik zu werfen. Wer die Torjägerliste in den südhessischen Klassen anführt, seht ihr hier.

Überregional

Hessenliga

  1. Halil Ibrahim Yilmaz (SV Hummetroth/FC Eddersheim) - 23 Tore
  2. Daniel Starodid (Eintracht Frankfurt II) - 16 Tore
  3. Smail Kadrijaj (SV Darmstadt II) - 15 Tore

Hessenliga - Frauen

  1. Lilly Wiegelmann (SG Bornheim/Grün-Weiß) - 12 Tore
  2. Verena Faulstich (TSG Lütter) - 10 Tore
  3. Celine Zura (SG Barockstadt Fulda-Lehnerz) - 10 Tore

Verbandsliga Süd

  1. Davide Santoro (Kickers Offenbach II) - 14 Tore
    Yannis Severis (RW Walldorf II) - 14 Tore
  2. Luca Kaiser (SV Unter-Flockenbach) - 13 Tore
    Lukas Knell (SG Bornheim/Grün-Weiß) - 13 Tore

Verbandsliga Süd - Frauen

  1. Chantal von der Heyen (DJK SSG) - 10 Tore
  2. Anastasia Vaubel (SV Phönix Düdelsheim) - 9 Tore
  3. Sarah Eyrich (1.FC Mittelbuchen) - 8 Tore

Gruppenliga Darmstadt

  1. Marc Perchner (VfR Fehlheim) - 22 Tore
    Can Özer (VfB Ginsheim) - 22 Tore
  2. Patrick Stumpf (Viktoria Griesheim) - 21 Tore

Gruppenliga Darmstadt - Frauen

  1. Lucia Weismüller (FC Gudesding FFM) - 15 Tore
  2. Viviane Höf (SC Hassia Dieburg) - 14 Tore
  3. Helena Börsig (Kickers Offenbach II) - 12 Tore
    Laura Predoi (Spvgg. Fechenheim) - 12 Tore

Frauen Kreisoberliga - Gruppe 1

  1. Iris Rouwen (TSV Nieder-Ramstadt II) - 9 Tore
  2. Nadine Woziak (Germania Eberstadt) - 8 Tore
  3. Melissa Öner (SC Olympia Lorsch II) - 4 Tore
    Nele Reisert (TSV Nieder-Ramstadt II) - 4 Tore
    Annika Schmitt (SV Unter-Flockenbach) - 4 Tore

Frauen Kreisoberliga - Gruppe 2

  1. Madita Kunze (TV Semd) - 9 Tore
  2. Martyna Kozak (FC Viktoria Schaafheim II) - 5 Tore
  3. Ann-Katrin Burger (FC Viktoria Schaafheim II) - 4 Tore
    Alina Schnetz (FC Viktoria Schaafheim II) - 4 Tore

DA-Kreis

Kreisoberliga Darmstadt/Groß-Gerau

  1. Pascal Stork (SV Hahn) - 26 Tore
  2. Tim Zeising (SG Arheilgen) - 24 Tore
  3. Damian Köllhofer (Germania Eberstadt) - 19 Tore

Kreisliga A Darmstadt

  1. Furkan Can Bilgin (Türk Gücü Darmstadt) - 16 Tore
  2. Luis De Nuccio (FTG Pfungstadt) - 13 Tore
  3. Melis Jusufovic Eurich (Croatia Griesheim) - 12 Tore

Kreisliga B Darmstadt

  1. Max Meier (Germania Pfungstadt) - 38 Tore
  2. Emre Arslanparcasi (FSV Schneppenhausen) - 20 Tore
  3. Filmon Beraki (SV St. Stephan II) - 18 Tore
    Julian Schreiber (SV Darmstadt 98 III) - 18 Tore

Kreisliga C Darmstadt

  1. Ilias Bettach (FC Ober-Ramstadt II) - 21 Tore
  2. Marc Ahlf (SKG Nieder-Beerbach) - 14 Tore
  3. Emrah Cacan (Blau-Gelb Darmstadt) - 13 Tore
    Serkan Duran (FC Ober-Ramstadt II) - 13 Tore

Kreisliga D Darmstadt

  1. Michael Henschke (SV Rohrbach) - 25 Tore
  2. Kerem Kocadag (DJK SSG II) - 18 Tore
  3. Sekou Fofana (SG Eiche) - 16 Tore
    Ishwor Kapri (SG Eiche) - 16 Tore

Dieburg

Kreisoberliga Dieburg/Odenwald

  1. Cedric Fuhlbrügge (SC Hassia Dieburg) - 24 Tore
  2. Dennis Eifert (SG Mosbach/Radheim) - 14 Tore
    Filip Vlahov (TSG Steinbach) - 14 Tore

Kreisliga A Dieburg

  1. Tim Pöppe (TSV Klein-Umstadt) - 17 Tore
  2. Jonas Herling (SG Ueberau) - 15 Tore
  3. David Lang (Viktoria Dieburg) - 13 Tore

Kreisliga B Dieburg

  1. Niklas Albrecht (SG Langstadt/Babenhausen II) - 28 Tore
  2. Kadir Karademir (KSV Urberach) - 18 Tore
    Pasquale Lauria (SV Kickers Hergershausen) - 18 Tore

Kreisliga C Dieburg

  1. Mert Arikan (TSV Altheim II) - 35 Tore
  2. Nick Stoehr (SG Ueberau II) - 18 Tore
  3. Adrian Rola (TSV Altheim II) - 15 Tore

Kreisliga D Dieburg

  1. Mergim Zekaj (TG Ober-Roden) - 30 Tore
  2. Dominic Daniel (SG Raibach/Umstadt) - 14 Tore
    Kai Dingeldey (TSV Wiebelsbach) - 14 Tore

Odenwald

Kreisliga A Odenwald

  1. Fabian Hörr (VfL Michelstadt) - 24 Tore
  2. Kai Oliver Heckler (TSV Höchst II) - 18 Tore
  3. Roman Schiedlowski (KSG Vielbrunn) - 15 Tore

Kreisliga B Odenwald

  1. Aaron Risch (KSV Haingrund) - 20 Tore
  2. Philippe Heusel (SG Bad König/Zell II) - 19 Tore
  3. Tim Löffler (SV Beerfelden) - 18 Tore

Kreisliga C Odenwald

  1. Jan Henrik Mertens (VfL Michelstadt III) - 15 Tore
  2. Björn Dittmar (SSV Brensbach III) - 14 Tore
  3. Florian Nicklas (SG Nieder-Kainsbach II) - 11 Tore

Bergstraße

Kreisoberliga Bergstraße

  1. Thomas Leipert (Tvgg. Lorsch) - 18 Tore
  2. Fabio Tschunt (VfL Birkenau) - 17 Tore
  3. Andre Bandieramonte (FV Biblis) - 13 Tore
    Miron Hasanaj (SV DJK Eintracht Bürstadt) - 13 Tore

Kreisliga A Bergstraße

  1. Patrick Feller (FSV Rimbach) - 18 Tore
  2. Dylan Bräse (TSV Aschbach) - 15 Tore
  3. Maik Müller (SC Rodau) - 14 Tore

Kreisliga B Bergstraße

  1. David Rauch (FSV Eintracht Zotzenbach) - 19 Tore
    Nicolas Rettig (SG Gronau) - 19 Tore

3. Aykut Tivriz (VfB Lampertheim) - 16 Tore

Kreisliga C Bergstraße

  1. Vitali Becker (SG Waldesruh/Azzurri Lampertheim) - 31 Tore
  2. Fabrizzio Locritani (Sportfreunde Heppenheim) - 29 Tore
  3. Okan Bekyigit (FC Ober-Abtsteinach II) - 24 Tore

Kreisliga D Bergstraße - Gruppe 1

  1. Daniel Geiss (FSG Bensheim II) - 30 Tore
  2. Matthias Klotz (VfB Lampertheim II) - 26 Tore
  3. Soner Akcesme (FV Hofheim II) - 19 Tore

Kreisliga D Bergstraße - Gruppe 2

  1. Marc Pahlke (SV/BSC Mörlenbach II) - 15 Tore
  2. Andreas Zeller (SV Fürth III) - 14 Tore
  3. Luis Bradt (SG Unter-Abtsteinach II) - 12 Tore

Groß-Gerau

Kreisliga A Groß-Gerau

  1. Pascal Sattler (SV Concordia Gernsheim) - 25 Tore
  2. Pascal Deanovic (SV Nauheim) - 24 Tore
    Joel Nikola Trbojevic (FC Türk Gücü Rüsselsheim) - 24 Tore

Kreisliga B Groß-Gerau

  1. Emirhan Kilic (SKG Stockstadt) - 33 Tore
  2. Spiridon Pentidis (SG DJK Eintracht Rüsselsheim) - 20 Tore
  3. Ahmad Fahim Ahmadi (TV Haßloch) - 15 Tore

Kreisliga C Groß-Gerau Nord

  1. Mohamed El Messaoudi (SSV Raunheim II) - 17 Tore
  2. Gökhan Akkus (FC Türkspor Raunheim) - 14 Tore
  3. Soufiane Abdellaoui (FC Hillal II) - 13 Tore