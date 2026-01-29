2026-01-27T15:58:05.997Z
FuPa benötigt JavaScript, um richtig zu funktionieren.
Browser nicht unterstützt
Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser. Du wirst automatisch weitergeleitet... Das sind die Top-Torjäger(-innen) in Südhessen Von der Hessen- bis in die D-Liga: Wer zur Winterpause in der Torjägerliste die Nase vorn hat, sehr ihr im großen Überblick von Philipp Durillo · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser Can Özer ist mit Marc Perchner der beste Torjäger der Gruppenliga Darmstadt. – Foto: Norbert Kaus
Noch ist Winterpause, Zeit einen Blick auf die Statistik zu werfen. Wer die Torjägerliste in den südhessischen Klassen anführt, seht ihr hier.
Überregional Hessenliga Halil Ibrahim Yilmaz (SV Hummetroth/FC Eddersheim) - 23 Tore Daniel Starodid (Eintracht Frankfurt II) - 16 Tore Smail Kadrijaj (SV Darmstadt II) - 15 Tore Hessenliga - Frauen Lilly Wiegelmann (SG Bornheim/Grün-Weiß) - 12 Tore Verena Faulstich (TSG Lütter) - 10 Tore Celine Zura (SG Barockstadt Fulda-Lehnerz) - 10 Tore Verbandsliga Süd Davide Santoro (Kickers Offenbach II) - 14 Tore Yannis Severis (RW Walldorf II) - 14 Tore Luca Kaiser (SV Unter-Flockenbach) - 13 Tore Lukas Knell (SG Bornheim/Grün-Weiß) - 13 Tore Verbandsliga Süd - Frauen Chantal von der Heyen (DJK SSG) - 10 Tore Anastasia Vaubel (SV Phönix Düdelsheim) - 9 Tore Sarah Eyrich (1.FC Mittelbuchen) - 8 Tore Gruppenliga Darmstadt Marc Perchner (VfR Fehlheim) - 22 Tore Can Özer (VfB Ginsheim) - 22 Tore Patrick Stumpf (Viktoria Griesheim) - 21 Tore Gruppenliga Darmstadt - Frauen Lucia Weismüller (FC Gudesding FFM) - 15 Tore Viviane Höf (SC Hassia Dieburg) - 14 Tore Helena Börsig (Kickers Offenbach II) - 12 Tore Laura Predoi (Spvgg. Fechenheim) - 12 Tore Frauen Kreisoberliga - Gruppe 1 Iris Rouwen (TSV Nieder-Ramstadt II) - 9 Tore Nadine Woziak (Germania Eberstadt) - 8 Tore Melissa Öner (SC Olympia Lorsch II) - 4 Tore Nele Reisert (TSV Nieder-Ramstadt II) - 4 Tore Annika Schmitt (SV Unter-Flockenbach) - 4 Tore Frauen Kreisoberliga - Gruppe 2 Madita Kunze (TV Semd) - 9 Tore Martyna Kozak (FC Viktoria Schaafheim II) - 5 Tore Ann-Katrin Burger (FC Viktoria Schaafheim II) - 4 Tore Alina Schnetz (FC Viktoria Schaafheim II) - 4 Tore DA-Kreis Kreisoberliga Darmstadt/Groß-Gerau Pascal Stork (SV Hahn) - 26 Tore Tim Zeising (SG Arheilgen) - 24 Tore Damian Köllhofer (Germania Eberstadt) - 19 Tore Kreisliga A Darmstadt Furkan Can Bilgin (Türk Gücü Darmstadt) - 16 Tore Luis De Nuccio (FTG Pfungstadt) - 13 Tore Melis Jusufovic Eurich (Croatia Griesheim) - 12 Tore Kreisliga B Darmstadt Max Meier (Germania Pfungstadt) - 38 Tore Emre Arslanparcasi (FSV Schneppenhausen) - 20 Tore Filmon Beraki (SV St. Stephan II) - 18 Tore Julian Schreiber (SV Darmstadt 98 III) - 18 Tore Kreisliga C Darmstadt Ilias Bettach (FC Ober-Ramstadt II) - 21 Tore Marc Ahlf (SKG Nieder-Beerbach) - 14 Tore Emrah Cacan (Blau-Gelb Darmstadt) - 13 Tore Serkan Duran (FC Ober-Ramstadt II) - 13 Tore Kreisliga D Darmstadt Michael Henschke (SV Rohrbach) - 25 Tore Kerem Kocadag (DJK SSG II) - 18 Tore Sekou Fofana (SG Eiche) - 16 Tore Ishwor Kapri (SG Eiche) - 16 Tore Dieburg Kreisoberliga Dieburg/Odenwald Cedric Fuhlbrügge (SC Hassia Dieburg) - 24 Tore Dennis Eifert (SG Mosbach/Radheim) - 14 Tore Filip Vlahov (TSG Steinbach) - 14 Tore Kreisliga A Dieburg Tim Pöppe (TSV Klein-Umstadt) - 17 Tore Jonas Herling (SG Ueberau) - 15 Tore David Lang (Viktoria Dieburg) - 13 Tore Kreisliga B Dieburg Niklas Albrecht (SG Langstadt/Babenhausen II) - 28 Tore Kadir Karademir (KSV Urberach) - 18 Tore Pasquale Lauria (SV Kickers Hergershausen) - 18 Tore Kreisliga C Dieburg Mert Arikan (TSV Altheim II) - 35 Tore Nick Stoehr (SG Ueberau II) - 18 Tore Adrian Rola (TSV Altheim II) - 15 Tore Kreisliga D Dieburg Mergim Zekaj (TG Ober-Roden) - 30 Tore Dominic Daniel (SG Raibach/Umstadt) - 14 Tore Kai Dingeldey (TSV Wiebelsbach) - 14 Tore Odenwald Kreisoberliga Dieburg/Odenwald Cedric Fuhlbrügge (SC Hassia Dieburg) - 24 Tore Dennis Eifert (SG Mosbach/Radheim) - 14 Tore Filip Vlahov (TSG Steinbach) - 14 Tore Kreisliga A Odenwald Fabian Hörr (VfL Michelstadt) - 24 Tore Kai Oliver Heckler (TSV Höchst II) - 18 Tore Roman Schiedlowski (KSG Vielbrunn) - 15 Tore Kreisliga B Odenwald Aaron Risch (KSV Haingrund) - 20 Tore Philippe Heusel (SG Bad König/Zell II) - 19 Tore Tim Löffler (SV Beerfelden) - 18 Tore Kreisliga C Odenwald Jan Henrik Mertens (VfL Michelstadt III) - 15 Tore Björn Dittmar (SSV Brensbach III) - 14 Tore Florian Nicklas (SG Nieder-Kainsbach II) - 11 Tore Bergstraße Kreisoberliga Bergstraße Thomas Leipert (Tvgg. Lorsch) - 18 Tore Fabio Tschunt (VfL Birkenau) - 17 Tore Andre Bandieramonte (FV Biblis) - 13 Tore Miron Hasanaj (SV DJK Eintracht Bürstadt) - 13 Tore Kreisliga A Bergstraße Patrick Feller (FSV Rimbach) - 18 Tore Dylan Bräse (TSV Aschbach) - 15 Tore Maik Müller (SC Rodau) - 14 Tore Kreisliga B Bergstraße David Rauch (FSV Eintracht Zotzenbach) - 19 Tore Nicolas Rettig (SG Gronau) - 19 Tore
3. Aykut Tivriz (VfB Lampertheim) - 16 Tore
Kreisliga C Bergstraße Vitali Becker (SG Waldesruh/Azzurri Lampertheim) - 31 Tore Fabrizzio Locritani (Sportfreunde Heppenheim) - 29 Tore Okan Bekyigit (FC Ober-Abtsteinach II) - 24 Tore Kreisliga D Bergstraße - Gruppe 1 Daniel Geiss (FSG Bensheim II) - 30 Tore Matthias Klotz (VfB Lampertheim II) - 26 Tore Soner Akcesme (FV Hofheim II) - 19 Tore Kreisliga D Bergstraße - Gruppe 2 Marc Pahlke (SV/BSC Mörlenbach II) - 15 Tore Andreas Zeller (SV Fürth III) - 14 Tore Luis Bradt (SG Unter-Abtsteinach II) - 12 Tore Groß-Gerau Kreisoberliga Darmstadt/Groß-Gerau Pascal Stork (SV Hahn) - 26 Tore Tim Zeising (SG Arheilgen) - 24 Tore Damian Köllhofer (Germania Eberstadt) - 19 Tore Kreisliga A Groß-Gerau Pascal Sattler (SV Concordia Gernsheim) - 25 Tore Pascal Deanovic (SV Nauheim) - 24 Tore Joel Nikola Trbojevic (FC Türk Gücü Rüsselsheim) - 24 Tore Kreisliga B Groß-Gerau Emirhan Kilic (SKG Stockstadt) - 33 Tore Spiridon Pentidis (SG DJK Eintracht Rüsselsheim) - 20 Tore Ahmad Fahim Ahmadi (TV Haßloch) - 15 Tore Kreisliga C Groß-Gerau Nord Mohamed El Messaoudi (SSV Raunheim II) - 17 Tore Gökhan Akkus (FC Türkspor Raunheim) - 14 Tore Soufiane Abdellaoui (FC Hillal II) - 13 Tore