Allgemeines

Das sind die Top-Torjäger(-innen) in Rheinhessen und Nahe

Von der Oberliga bis zur C-Klasse: Wer trifft am häufigsten? +++ Quartett in der Verbandsliga vorne

von Philipp Durillo, Paul Ruthemann · Heute, 15:00 Uhr
Gianni Auletta (vorne) ist derzeit Top-Torjäger der Verbandsliga.
Gianni Auletta (vorne) ist derzeit Top-Torjäger der Verbandsliga. – Foto: Keita Sugawara - Archiv

Noch ist Winterpause, Zeit einen Blick auf die Statistik zu werfen. Wer die Torjägerliste in den Klassen in Rheinhessen und an der Nahe anführt, seht ihr hier.

Überregional

Oberliga

  1. Marc Josef Ehrhart (FK Pirmasens) - 18 Tore
  2. Jonah Arnolds (Sportfreunde Eisbachtal) - 15 Tore
    Luka Dimitrijevic (FK Pirmasens) - 15 Tore

Verbandsliga

  1. Gianni Auletta (FC Basara) - 15 Tore
    Mahdi Mehnatgir (SV Alemannia Waldalgesheim) - 15 Tore
    Simon Scherer (SG Hüffelsheim) - 15 Tore
    Yasin Özcelik (FC Bienwald Kandel)

Landesliga Ost

  1. Marco Sorg (VfR Grünstadt) - 15 Tore
  2. Mao Koyama (SVW Mainz) - 13 Tore
  3. Luca Krämer (Phönix Schifferstadt) - 12 Tore

Landesliga West

  1. Simon Niklas Hauk (SG Rieschweiler) - 26 Tore
  2. Elias Pfenning (SV Winterbach) - 16 Tore
    Aurel Rech (FC Schmittweiler-Callbach) - 16 Tore

Bezirksliga Nahe

  1. Marcel Beck (SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein) - 21 Tore
  2. Dorian Glaser (SG MMM) - 14 Tore
  3. Vladimir Borovskij (TuS Winzenheim) - 13 Tore

Bezirksliga Rheinhessen

  1. Haris Beslic (SKC Barbaros) - 23 Tore
  2. Patrik Pavlicic (SKC Barbaros) - 16 Tore
  3. Matthias Cygon (FSV Nieder-Olm) - 15 Tore

Mainz-Bingen

A-Klasse Mainz-Bingen

  1. Lirion Aliu (FC Aksu) - 21 Tore
  2. Luis Wachsmuth (FV Budenheim) - 13 Tore
  3. Tim Philipp Reske (TV 1817) - 12 Tore

B-Klasse Mainz-Bingen West

  1. Niklas Robin Wein (SV Alemannia Waldalgesheim II) - 33 Tore
  2. Noah Thelen (Hassia Kempten) - 29 Tore
  3. Esmail Mahmoud (SG Spo/Dro/Ock) - 17 Tore
    Kurt-Philip Ritzmann (Hassia Kempten) - 17 Tore

B-Klasse Mainz-Bingen Ost

  1. Pedro Mina Alves (Spvgg. Essenheim) - 20 Tore
  2. Pietro-Danilo Siragusa (1.FC Nackenheim) - 18 Tore
  3. Simon Schärf (TSG Drais) - 17 Tore

C-Klasse Mainz-Bingen West

  1. Steven Morgenthaler (FSV Alemannia Laubenheim II) - 18 Tore
    Manuel Müller (SV Appenheim) - 18 Tore
  2. Levin Böttcher Manoso (SG Bingerbrück/Weiler II) - 17 Tore

C-Klasse Mainz-Bingen Mitte

  1. Devrim Lars Hammer (VfL Frei-Weinheim II) - 16 Tore
    Mazlum Koyun (FC Vorwärts-Orient) - 16 Tore
    Okan Yüzüak (FC Aksu II) - 16 Tore

C-Klasse Mainz-Bingen Ost

  1. Can Sevim (Türkgücü Mainz) - 29 Tore
  2. Fabio-André Heyming (1.FC Nackenheim II) - 25 Tore
  3. Niklas Hoener (Spvgg. Essenheim II) - 22 Tore

Alzey-Worms

A-Klasse

  1. Sebastian Baumann (SG Rheinhessische Schweiz) - 27 Tore
  2. Nikolaj Michel (SG Armsheim/Flonheim) - 25 Tore
  3. Nico Hofmann (TuS Monsheim) - 24 Tore

B-Klasse

  1. Steffen Einsfeld (SG Spiesheim/Albig) - 23 Tore
  2. Aday Kurt (SV Suryoye) - 21 Tore
  3. Mohamad Fehan (FT/Alemannia Worms) - 20 Tore
    Oliver Reuber (TuS Hochheim) - 20 Tore

C-Klasse Alzey-Worms Nord

  1. Ardijan Dautaj (TuS Gau-Heppenheim) - 16 Tore
  2. Roman Zhabinskyi (TuS Dorn-Dürkheim) - 9 Tore
  3. Lukas Acker (SG Weinheim-Heimersheim II) - 6 Tore

C-Klasse Alzey-Worms Süd

  1. Renato Carlos Silva (Kickers Worms) - 26 Tore
  2. Pascal Knierim (TSV Flörsheim-Dalsheim) - 21 Tore
  3. Tim Heide (TuS Monsheim II) - 15 Tore

Bad Kreuznach

A-Klasse

  1. Benhur Bayir (Karadeniz Bad Kreuznach) - 30 Tore
  2. Nikolai Staub (SG Hüffelsheim II) - 19 Tore
  3. Lukas Gohres (SG Soonwald) - 17 Tore
    Mehmet Can Karaer (Karadeniz Bad Kreuznach) - 17 Tore

B-Klasse Bad Kreuznach I

  1. Tim Baumgärtner (TuS Roxheim) - 19 Tore
    Romario Menkovic (SG Spabrücken/H/S) - 19 Tore
  2. Steven Thiel (SG Weinsheim II) - 15 Tore

B-Klasse Bad Kreuznach II

  1. Francesco Armbrüster (Kreuznacher Kickers) - 27 Tore
  2. Lukas Münz (FSV Rehborn) - 19 Tore
  3. Robert Jakubowski (FSV Bretzenheim) - 17 Tore
    Jonas Schumacher (SG Disibodenberg) - 17 Tore

C-Klasse Bad Kreuznach I

  1. Fabian Kreer (SG Soonwald II) - 9 Tore
  2. Jason Böhm (Kreuznacher Kickers II) - 6 Tore
    Baris Kaya (Karadeniz Kreuznach II) - 6 Tore
    Danny Loritz (Kreuznacher Kickers II) - 6 Tore
    Luis Medinger (SG Spabrücken/H/S II) - 6 Tore
    Semih Senel (Karadeniz Bad Kreuznach II) - 6 Tore
    Yannick Strek (TSG Planig III) - 6 Tore

C-Klasse Bad Kreuznach II

  1. Oliver Kurz (SG Weinsheim III) - 12 Tore
  2. Adrian Craciun (SG Alsenztal) - 11 Tore
    Pascal Birth (SG Odenbach/G/C) - 9 Tore

Birkenfeld

A-Klasse

  1. Vitali Schadt (SG Rhaunen-Bundenbach) - 17 Tore
    Enrico Willrich (SG Unnertal Berschweiler) - 17 Tore
  2. Fabian Braumbach (FC Bärenbach) - 15 Tore

B-Klasse Birkenfeld 1

  1. Jan Diener (Spvgg. Teufelsfels) - 35 Tore
  2. Kevin Schneider (Spvgg. Teufelsfels) - 20 Tore
  3. Paul Arend (SG Bergen-Berschweiler) - 17 Tore

B-Klasse Birkenfeld 2

  1. Jordan Siewe Ngueguim (TV Hettenrodt) - 14 Tore
  2. Rico Heger (SG Niederhambach/Schwollen) - 13 Tore
  3. Emilian Wilhelm Allnoch (TuS Leisel) - 12 Tore

C-Klasse Birkenfeld 1

  1. Stanislav Paduret (Spvgg. Teufelsfels II) - 11 Tore
  2. Abdirahman Ahmed Ali (SG Veitsrodt/Tiefenstein II) - 8 Tore
  3. Kalilu Ceesay (SV Göttschied II) - 7 Tore
    Omar-Lorenz Majzoub (Spvgg. Nahbollenbach II) - 7 Tore
    Niklas Merscher (VfL Weierbach II) - 7 Tore

C-Klasse Birkenfeld 2

  1. Maico Schmidt (SG Niederhambach/Schwollen II) - 14 Tore
  2. Marc-André Giebel (FC Achtelsbach) - 12 Tore
  3. Matthias Glaser (SV Wilzenberg-Hußweiler) - 11 Tore
    Dennis Keppler (TuS Niederbrombach II) - 11 Tore

Frauen

Regionalliga Südwest

  1. Lara Martin (1.FC Saarbrücken) 17 Tore
  2. Marie Fischer (1.FFC Montabaur) 14 Tore
  3. Hannah Amelie Engel (SV Elversberg) 9 Tore

Verbandsliga Südwest

1. Jasmin Mackert (1.FFC Niederkirchen) 18 Tore
2. Rebekka Kling (TUS Wörrstadt) 15 Tore
3. Anne Sophie Becker-Siegel (DSG Breitenthal) 14 Tore

Landesliga Nord

1. Annabel Rink (FFV Ingelheim) 29
2. Julia Welsch (FFV Ingelheim) 11
3. Chiara Puci (TV 1895 Albig) 9

Bezirksklasse Südwest

1. Kim Lisa Laubscher (SG Böll-Iggelheimer 9er) 6 Tore
2. Sabrina Winker (SV Minfeld 7er) 5 Tore
3. Anna Maria Fischer (SV Herxheimweyker 7er) 4 Tore

Bezirksklasse Nord

  1. Lena Schuck (FFV Ingelheim 2) 5
    Aylin Kaya (Lerchenberg 2) 5
    Lara Debo (Lerchenberg 2) 5