2026-01-27T15:58:05.997Z
Das sind die Top-Torjäger(-innen) in Rheinhessen und Nahe Von der Oberliga bis zur C-Klasse: Wer trifft am häufigsten? +++ Quartett in der Verbandsliga vorne von Philipp Durillo, Paul Ruthemann · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser Gianni Auletta (vorne) ist derzeit Top-Torjäger der Verbandsliga. – Foto: Keita Sugawara - Archiv
Noch ist Winterpause, Zeit einen Blick auf die Statistik zu werfen. Wer die Torjägerliste in den Klassen in Rheinhessen und an der Nahe anführt, seht ihr hier.
Überregional Oberliga Marc Josef Ehrhart (FK Pirmasens) - 18 Tore Jonah Arnolds (Sportfreunde Eisbachtal) - 15 Tore Luka Dimitrijevic (FK Pirmasens) - 15 Tore Verbandsliga Gianni Auletta (FC Basara) - 15 Tore Mahdi Mehnatgir (SV Alemannia Waldalgesheim) - 15 Tore Simon Scherer (SG Hüffelsheim) - 15 Tore Yasin Özcelik (FC Bienwald Kandel) Landesliga Ost Marco Sorg (VfR Grünstadt) - 15 Tore Mao Koyama (SVW Mainz) - 13 Tore Luca Krämer (Phönix Schifferstadt) - 12 Tore Landesliga West Simon Niklas Hauk (SG Rieschweiler) - 26 Tore Elias Pfenning (SV Winterbach) - 16 Tore Aurel Rech (FC Schmittweiler-Callbach) - 16 Tore Bezirksliga Nahe Marcel Beck (SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein) - 21 Tore Dorian Glaser (SG MMM) - 14 Tore Vladimir Borovskij (TuS Winzenheim) - 13 Tore Bezirksliga Rheinhessen Haris Beslic (SKC Barbaros) - 23 Tore Patrik Pavlicic (SKC Barbaros) - 16 Tore Matthias Cygon (FSV Nieder-Olm) - 15 Tore Mainz-Bingen A-Klasse Mainz-Bingen Lirion Aliu (FC Aksu) - 21 Tore Luis Wachsmuth (FV Budenheim) - 13 Tore Tim Philipp Reske (TV 1817) - 12 Tore B-Klasse Mainz-Bingen West Niklas Robin Wein (SV Alemannia Waldalgesheim II) - 33 Tore Noah Thelen (Hassia Kempten) - 29 Tore Esmail Mahmoud (SG Spo/Dro/Ock) - 17 Tore Kurt-Philip Ritzmann (Hassia Kempten) - 17 Tore B-Klasse Mainz-Bingen Ost Pedro Mina Alves (Spvgg. Essenheim) - 20 Tore Pietro-Danilo Siragusa (1.FC Nackenheim) - 18 Tore Simon Schärf (TSG Drais) - 17 Tore C-Klasse Mainz-Bingen West Steven Morgenthaler (FSV Alemannia Laubenheim II) - 18 Tore Manuel Müller (SV Appenheim) - 18 Tore Levin Böttcher Manoso (SG Bingerbrück/Weiler II) - 17 Tore C-Klasse Mainz-Bingen Mitte Devrim Lars Hammer (VfL Frei-Weinheim II) - 16 Tore Mazlum Koyun (FC Vorwärts-Orient) - 16 Tore Okan Yüzüak (FC Aksu II) - 16 Tore C-Klasse Mainz-Bingen Ost Can Sevim (Türkgücü Mainz) - 29 Tore Fabio-André Heyming (1.FC Nackenheim II) - 25 Tore Niklas Hoener (Spvgg. Essenheim II) - 22 Tore Alzey-Worms A-Klasse Sebastian Baumann (SG Rheinhessische Schweiz) - 27 Tore Nikolaj Michel (SG Armsheim/Flonheim) - 25 Tore Nico Hofmann (TuS Monsheim) - 24 Tore B-Klasse Steffen Einsfeld (SG Spiesheim/Albig) - 23 Tore Aday Kurt (SV Suryoye) - 21 Tore Mohamad Fehan (FT/Alemannia Worms) - 20 Tore Oliver Reuber (TuS Hochheim) - 20 Tore C-Klasse Alzey-Worms Nord Ardijan Dautaj (TuS Gau-Heppenheim) - 16 Tore Roman Zhabinskyi (TuS Dorn-Dürkheim) - 9 Tore Lukas Acker (SG Weinheim-Heimersheim II) - 6 Tore C-Klasse Alzey-Worms Süd Renato Carlos Silva (Kickers Worms) - 26 Tore Pascal Knierim (TSV Flörsheim-Dalsheim) - 21 Tore Tim Heide (TuS Monsheim II) - 15 Tore Bad Kreuznach A-Klasse Benhur Bayir (Karadeniz Bad Kreuznach) - 30 Tore Nikolai Staub (SG Hüffelsheim II) - 19 Tore Lukas Gohres (SG Soonwald) - 17 Tore Mehmet Can Karaer (Karadeniz Bad Kreuznach) - 17 Tore B-Klasse Bad Kreuznach I Tim Baumgärtner (TuS Roxheim) - 19 Tore Romario Menkovic (SG Spabrücken/H/S) - 19 Tore Steven Thiel (SG Weinsheim II) - 15 Tore B-Klasse Bad Kreuznach II Francesco Armbrüster (Kreuznacher Kickers) - 27 Tore Lukas Münz (FSV Rehborn) - 19 Tore Robert Jakubowski (FSV Bretzenheim) - 17 Tore Jonas Schumacher (SG Disibodenberg) - 17 Tore C-Klasse Bad Kreuznach I Fabian Kreer (SG Soonwald II) - 9 Tore Jason Böhm (Kreuznacher Kickers II) - 6 Tore Baris Kaya (Karadeniz Kreuznach II) - 6 Tore Danny Loritz (Kreuznacher Kickers II) - 6 Tore Luis Medinger (SG Spabrücken/H/S II) - 6 Tore Semih Senel (Karadeniz Bad Kreuznach II) - 6 Tore Yannick Strek (TSG Planig III) - 6 Tore C-Klasse Bad Kreuznach II Oliver Kurz (SG Weinsheim III) - 12 Tore Adrian Craciun (SG Alsenztal) - 11 Tore Pascal Birth (SG Odenbach/G/C) - 9 Tore Birkenfeld A-Klasse Vitali Schadt (SG Rhaunen-Bundenbach) - 17 Tore Enrico Willrich (SG Unnertal Berschweiler) - 17 Tore Fabian Braumbach (FC Bärenbach) - 15 Tore B-Klasse Birkenfeld 1 Jan Diener (Spvgg. Teufelsfels) - 35 Tore Kevin Schneider (Spvgg. Teufelsfels) - 20 Tore Paul Arend (SG Bergen-Berschweiler) - 17 Tore B-Klasse Birkenfeld 2 Jordan Siewe Ngueguim (TV Hettenrodt) - 14 Tore Rico Heger (SG Niederhambach/Schwollen) - 13 Tore Emilian Wilhelm Allnoch (TuS Leisel) - 12 Tore C-Klasse Birkenfeld 1 Stanislav Paduret (Spvgg. Teufelsfels II) - 11 Tore Abdirahman Ahmed Ali (SG Veitsrodt/Tiefenstein II) - 8 Tore Kalilu Ceesay (SV Göttschied II) - 7 Tore Omar-Lorenz Majzoub (Spvgg. Nahbollenbach II) - 7 Tore Niklas Merscher (VfL Weierbach II) - 7 Tore C-Klasse Birkenfeld 2 Maico Schmidt (SG Niederhambach/Schwollen II) - 14 Tore Marc-André Giebel (FC Achtelsbach) - 12 Tore Matthias Glaser (SV Wilzenberg-Hußweiler) - 11 Tore Dennis Keppler (TuS Niederbrombach II) - 11 Tore Frauen Regionalliga Südwest Lara Martin (1.FC Saarbrücken) 17 Tore Marie Fischer (1.FFC Montabaur) 14 Tore Hannah Amelie Engel (SV Elversberg) 9 Tore Verbandsliga Südwest
1. Jasmin Mackert (1.FFC Niederkirchen) 18 Tore
2. Rebekka Kling (TUS Wörrstadt) 15 Tore 3. Anne Sophie Becker-Siegel (DSG Breitenthal) 14 Tore Landesliga Nord
1. Annabel Rink (FFV Ingelheim) 29
2. Julia Welsch (FFV Ingelheim) 11 3. Chiara Puci (TV 1895 Albig) 9
Bezirksklasse Südwest
1. Kim Lisa Laubscher (SG Böll-Iggelheimer 9er) 6 Tore
2. Sabrina Winker (SV Minfeld 7er) 5 Tore 3. Anna Maria Fischer (SV Herxheimweyker 7er) 4 Tore Bezirksklasse Nord Lena Schuck (FFV Ingelheim 2) 5 Aylin Kaya (Lerchenberg 2) 5 Lara Debo (Lerchenberg 2) 5